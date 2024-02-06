https://ria.ru/20240206/obstrel-1925721835.html

Беспилотник ВСУ атаковал аварийную группу РЭС в Ясиноватой

Беспилотник ВСУ атаковал аварийную группу РЭС в Ясиноватой - РИА Новости, 06.02.2024

Беспилотник ВСУ атаковал аварийную группу РЭС в Ясиноватой

Беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал аварийную группу РЭС в Ясиноватой во время выполнения ремонтно-восстановительных работ, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T15:46

2024-02-06T15:46

2024-02-06T15:46

специальная военная операция на украине

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал аварийную группу РЭС в Ясиноватой во время выполнения ремонтно-восстановительных работ, пострадавших нет, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале. "Ясиноватая. Аварийную группу РЭС, при выполнении ремонтно-восстановительных работ, атаковал беспилотник ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). Без пострадавших. В связи с этим пока не можем полностью ликвидировать последствия ночной аварии (в результате обстрела). Часть населения в городе остается без электричества. В ближайшее время работы возобновим", - написал Шевченко. Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о двух обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20240206/donetsk-1925719366.html

https://ria.ru/20240206/obstrel-1925576649.html

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ясиноватая, украина, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия