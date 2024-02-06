https://ria.ru/20240206/obstrel-1925721835.html
Беспилотник ВСУ атаковал аварийную группу РЭС в Ясиноватой
Беспилотник ВСУ атаковал аварийную группу РЭС в Ясиноватой - РИА Новости, 06.02.2024
Беспилотник ВСУ атаковал аварийную группу РЭС в Ясиноватой
Беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал аварийную группу РЭС в Ясиноватой во время выполнения ремонтно-восстановительных работ, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T15:46
2024-02-06T15:46
2024-02-06T15:46
специальная военная операция на украине
ясиноватая
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происшествия
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ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал аварийную группу РЭС в Ясиноватой во время выполнения ремонтно-восстановительных работ, пострадавших нет, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале. "Ясиноватая. Аварийную группу РЭС, при выполнении ремонтно-восстановительных работ, атаковал беспилотник ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). Без пострадавших. В связи с этим пока не можем полностью ликвидировать последствия ночной аварии (в результате обстрела). Часть населения в городе остается без электричества. В ближайшее время работы возобновим", - написал Шевченко. Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о двух обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20240206/donetsk-1925719366.html
https://ria.ru/20240206/obstrel-1925576649.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ясиноватая, украина, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Украина, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Беспилотник ВСУ атаковал аварийную группу РЭС в Ясиноватой
Беспилотник ВСУ атаковал аварийную группу РЭС в Ясиноватой, пострадавших нет