https://ria.ru/20240206/obstrel-1925650634.html

ВСУ ударили по Бутово в ЛНР, повреждены АЗС и пекарня

ВСУ ударили по Бутово в ЛНР, повреждены АЗС и пекарня - РИА Новости, 06.02.2024

ВСУ ударили по Бутово в ЛНР, повреждены АЗС и пекарня

Украинские военные нанесли удар по селу Бутово в ЛНР, повреждены гражданские объекты, сообщила Старобельская администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T12:27

2024-02-06T12:27

2024-02-06T12:54

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

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ЛУГАНСК, 6 фев — РИА Новости. Украинские военные нанесли удар по селу Бутово в ЛНР, повреждены гражданские объекты, сообщила Старобельская администрация в Telegram-канале."ВСУ обстреляли населенный пункт Бутово Старобельского округа. Предположительно, огонь велся из РСЗО HIMARS", — говорится в публикации.В результате обстрела загорелась автозаправочная станция, частично повреждено здание находящейся рядом пекарни. На место выехали сотрудники МЧС, МВД и администрации округа, пожар оперативно локализовали.По данным властей, никто не пострадал.ВСУ регулярно обстреливают приграничные регионы России из западного оружия. Так, 3 февраля они нанесли удар из американского РСЗО HIMARS по зданию в Лисичанске, где находилась пекарня. Погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок.Позже стало известно, что жертвами обстрела стали министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексей Потелещенко и местные депутаты Артем Тростянский и Иван Жушма.

https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925454330.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия