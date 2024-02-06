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ВСУ ударили по Бутово в ЛНР, повреждены АЗС и пекарня - РИА Новости, 06.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:27 06.02.2024 (обновлено: 12:54 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/obstrel-1925650634.html
ВСУ ударили по Бутово в ЛНР, повреждены АЗС и пекарня
ВСУ ударили по Бутово в ЛНР, повреждены АЗС и пекарня - РИА Новости, 06.02.2024
ВСУ ударили по Бутово в ЛНР, повреждены АЗС и пекарня
Украинские военные нанесли удар по селу Бутово в ЛНР, повреждены гражданские объекты, сообщила Старобельская администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T12:27
2024-02-06T12:54
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 6 фев — РИА Новости. Украинские военные нанесли удар по селу Бутово в ЛНР, повреждены гражданские объекты, сообщила Старобельская администрация в Telegram-канале.&quot;ВСУ обстреляли населенный пункт Бутово Старобельского округа. Предположительно, огонь велся из РСЗО HIMARS&quot;, — говорится в публикации.В результате обстрела загорелась автозаправочная станция, частично повреждено здание находящейся рядом пекарни. На место выехали сотрудники МЧС, МВД и администрации округа, пожар оперативно локализовали.По данным властей, никто не пострадал.ВСУ регулярно обстреливают приграничные регионы России из западного оружия. Так, 3 февраля они нанесли удар из американского РСЗО HIMARS по зданию в Лисичанске, где находилась пекарня. Погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок.Позже стало известно, что жертвами обстрела стали министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексей Потелещенко и местные депутаты Артем Тростянский и Иван Жушма.
https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925454330.html
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ ударили по Бутово в ЛНР, повреждены АЗС и пекарня

Из-за обстрела Бутово в ЛНР со стороны ВСУ загорелась АЗС, повреждена пекарня

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 6 фев — РИА Новости. Украинские военные нанесли удар по селу Бутово в ЛНР, повреждены гражданские объекты, сообщила Старобельская администрация в Telegram-канале.
«

"ВСУ обстреляли населенный пункт Бутово Старобельского округа. Предположительно, огонь велся из РСЗО HIMARS", — говорится в публикации.

В результате обстрела загорелась автозаправочная станция, частично повреждено здание находящейся рядом пекарни. На место выехали сотрудники МЧС, МВД и администрации округа, пожар оперативно локализовали.
По данным властей, никто не пострадал.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные регионы России из западного оружия. Так, 3 февраля они нанесли удар из американского РСЗО HIMARS по зданию в Лисичанске, где находилась пекарня. Погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок.
Позже стало известно, что жертвами обстрела стали министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексей Потелещенко и местные депутаты Артем Тростянский и Иван Жушма.
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Вчера, 12:17
 
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