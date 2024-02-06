https://ria.ru/20240206/obstrel-1925650634.html
ВСУ ударили по Бутово в ЛНР, повреждены АЗС и пекарня
ВСУ ударили по Бутово в ЛНР, повреждены АЗС и пекарня - РИА Новости, 06.02.2024
ВСУ ударили по Бутово в ЛНР, повреждены АЗС и пекарня
Украинские военные нанесли удар по селу Бутово в ЛНР, повреждены гражданские объекты, сообщила Старобельская администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T12:27
2024-02-06T12:27
2024-02-06T12:54
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вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 6 фев — РИА Новости. Украинские военные нанесли удар по селу Бутово в ЛНР, повреждены гражданские объекты, сообщила Старобельская администрация в Telegram-канале."ВСУ обстреляли населенный пункт Бутово Старобельского округа. Предположительно, огонь велся из РСЗО HIMARS", — говорится в публикации.В результате обстрела загорелась автозаправочная станция, частично повреждено здание находящейся рядом пекарни. На место выехали сотрудники МЧС, МВД и администрации округа, пожар оперативно локализовали.По данным властей, никто не пострадал.ВСУ регулярно обстреливают приграничные регионы России из западного оружия. Так, 3 февраля они нанесли удар из американского РСЗО HIMARS по зданию в Лисичанске, где находилась пекарня. Погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок.Позже стало известно, что жертвами обстрела стали министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексей Потелещенко и местные депутаты Артем Тростянский и Иван Жушма.
https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925454330.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ ударили по Бутово в ЛНР, повреждены АЗС и пекарня
Из-за обстрела Бутово в ЛНР со стороны ВСУ загорелась АЗС, повреждена пекарня