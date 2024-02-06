Рейтинг@Mail.ru
ВСУ около 30 раз за сутки обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 06.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:21 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/obstrel-1925629535.html
ВСУ около 30 раз за сутки обстреляли Белгородскую область
ВСУ около 30 раз за сутки обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 06.02.2024
ВСУ около 30 раз за сутки обстреляли Белгородскую область
Украинские военные за последние сутки обстреляли шесть районов Белгородской области более 30 раз, пострадавших нет, сообщил во вторник губернатор Вячеслав... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T11:21
2024-02-06T11:21
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878065623_0:70:1280:790_1920x0_80_0_0_cbb18f8b623f10f30f8be42b01464d7c.jpg
БЕЛГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Украинские военные за последние сутки обстреляли шесть районов Белгородской области более 30 раз, пострадавших нет, сообщил во вторник губернатор Вячеслав Гладков. Согласно статистике за понедельник, украинскими военными по четырем приграничным районам области был выпущен 33 снаряда из артиллерии. Кроме того, сообщается, что при помощи радиоэлектронной борьбы был уничтожен дрон-камикадзе. В то же время Губкинский округ и Чернянский район, которые не граничат с Украиной, подверглись атаке четырьмя беспилотниками. Губкинский округ уже был атакован 16 января, в то время как Чернянский район впервые указан в сводке губернатора. "В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущен один артиллерийский снаряд. В селе Красный Хутор средствами радиоэлектронной борьбы посажен и впоследствии уничтожен дрон-камикадзе... В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Вериговка – установлено 5 прилётов. Никто не пострадал. В одном частном домовладении выбиты окна. По поселку Уразово выпущено 7 артиллерийских снарядов", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Краснояружском районе по селу Теребрено и окраине поселка Прилесье выпущено в сумме 8 минометных снарядов. Как отметил Гладков, в Губкинском городском округе город Губкин подвергся атаке с помощью беспилотника. В результате падения различные повреждения выявлены в восьми частных домовладениях. В Чернянском районе село Волоконовка подверглось атаке с помощью трех БПЛА, один из них повредил инфраструктурный объект. "В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попал хутор Мухин – зафиксировано три "прилета". Пострадавших нет. Есть прямое попадание в летнюю кухню частного домовладения, в результате чего она загорелась. Очаг возгорания потушен оперативными службами. По хутору Марьино выпущено пять минометных снарядов, по хутору Панков – четыре минометных снаряда", - сообщил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240206/belgorod-1925597632.html
https://ria.ru/20240206/zemlya-1925624712.html
https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925542300.html
белгородская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878065623_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ae2f0cee3607d0b454d540596e125832.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, украина, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков
ВСУ около 30 раз за сутки обстреляли Белгородскую область

Гладков: ВСУ выпустили за сутки 30 снарядов по Белгородской области

© Фото : предоставлено делегацией РФ на форуме ОБСЕ Осколок боеприпаса
Осколок боеприпаса - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© Фото : предоставлено делегацией РФ на форуме ОБСЕ
Осколок боеприпаса. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Украинские военные за последние сутки обстреляли шесть районов Белгородской области более 30 раз, пострадавших нет, сообщил во вторник губернатор Вячеслав Гладков.
Согласно статистике за понедельник, украинскими военными по четырем приграничным районам области был выпущен 33 снаряда из артиллерии. Кроме того, сообщается, что при помощи радиоэлектронной борьбы был уничтожен дрон-камикадзе.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Пятнадцать пострадавших при обстреле Белгорода остаются в больницах
08:21
В то же время Губкинский округ и Чернянский район, которые не граничат с Украиной, подверглись атаке четырьмя беспилотниками. Губкинский округ уже был атакован 16 января, в то время как Чернянский район впервые указан в сводке губернатора.
"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущен один артиллерийский снаряд. В селе Красный Хутор средствами радиоэлектронной борьбы посажен и впоследствии уничтожен дрон-камикадзе... В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Вериговка – установлено 5 прилётов. Никто не пострадал. В одном частном домовладении выбиты окна. По поселку Уразово выпущено 7 артиллерийских снарядов", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Последствия обстрела Шебекино
Жители приграничных регионов, потерявшие дома, смогут получить землю
11:02
Он добавил, что в Краснояружском районе по селу Теребрено и окраине поселка Прилесье выпущено в сумме 8 минометных снарядов. Как отметил Гладков, в Губкинском городском округе город Губкин подвергся атаке с помощью беспилотника. В результате падения различные повреждения выявлены в восьми частных домовладениях. В Чернянском районе село Волоконовка подверглось атаке с помощью трех БПЛА, один из них повредил инфраструктурный объект.
"В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попал хутор Мухин – зафиксировано три "прилета". Пострадавших нет. Есть прямое попадание в летнюю кухню частного домовладения, в результате чего она загорелась. Очаг возгорания потушен оперативными службами. По хутору Марьино выпущено пять минометных снарядов, по хутору Панков – четыре минометных снаряда", - сообщил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Последствия удара ВСУ по Лисичанску в ЛНР - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Лукашевич назвал обстрел пекарни в Лисичанске свидетельством агонии Киева
Вчера, 18:42
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьУкраинаВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала