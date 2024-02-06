https://ria.ru/20240206/obstrel-1925629535.html

ВСУ около 30 раз за сутки обстреляли Белгородскую область

ВСУ около 30 раз за сутки обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 06.02.2024

ВСУ около 30 раз за сутки обстреляли Белгородскую область

Украинские военные за последние сутки обстреляли шесть районов Белгородской области более 30 раз, пострадавших нет, сообщил во вторник губернатор Вячеслав... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T11:21

2024-02-06T11:21

2024-02-06T11:21

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

украина

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Украинские военные за последние сутки обстреляли шесть районов Белгородской области более 30 раз, пострадавших нет, сообщил во вторник губернатор Вячеслав Гладков. Согласно статистике за понедельник, украинскими военными по четырем приграничным районам области был выпущен 33 снаряда из артиллерии. Кроме того, сообщается, что при помощи радиоэлектронной борьбы был уничтожен дрон-камикадзе. В то же время Губкинский округ и Чернянский район, которые не граничат с Украиной, подверглись атаке четырьмя беспилотниками. Губкинский округ уже был атакован 16 января, в то время как Чернянский район впервые указан в сводке губернатора. "В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущен один артиллерийский снаряд. В селе Красный Хутор средствами радиоэлектронной борьбы посажен и впоследствии уничтожен дрон-камикадзе... В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Вериговка – установлено 5 прилётов. Никто не пострадал. В одном частном домовладении выбиты окна. По поселку Уразово выпущено 7 артиллерийских снарядов", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Краснояружском районе по селу Теребрено и окраине поселка Прилесье выпущено в сумме 8 минометных снарядов. Как отметил Гладков, в Губкинском городском округе город Губкин подвергся атаке с помощью беспилотника. В результате падения различные повреждения выявлены в восьми частных домовладениях. В Чернянском районе село Волоконовка подверглось атаке с помощью трех БПЛА, один из них повредил инфраструктурный объект. "В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попал хутор Мухин – зафиксировано три "прилета". Пострадавших нет. Есть прямое попадание в летнюю кухню частного домовладения, в результате чего она загорелась. Очаг возгорания потушен оперативными службами. По хутору Марьино выпущено пять минометных снарядов, по хутору Панков – четыре минометных снаряда", - сообщил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240206/belgorod-1925597632.html

https://ria.ru/20240206/zemlya-1925624712.html

https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925542300.html

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происшествия, белгородская область, украина, вячеслав гладков