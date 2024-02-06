https://ria.ru/20240206/obstrel-1925629535.html
ВСУ около 30 раз за сутки обстреляли Белгородскую область
ВСУ около 30 раз за сутки обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 06.02.2024
ВСУ около 30 раз за сутки обстреляли Белгородскую область
Украинские военные за последние сутки обстреляли шесть районов Белгородской области более 30 раз, пострадавших нет, сообщил во вторник губернатор Вячеслав... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T11:21
2024-02-06T11:21
2024-02-06T11:21
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происшествия
белгородская область
украина
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Украинские военные за последние сутки обстреляли шесть районов Белгородской области более 30 раз, пострадавших нет, сообщил во вторник губернатор Вячеслав Гладков. Согласно статистике за понедельник, украинскими военными по четырем приграничным районам области был выпущен 33 снаряда из артиллерии. Кроме того, сообщается, что при помощи радиоэлектронной борьбы был уничтожен дрон-камикадзе. В то же время Губкинский округ и Чернянский район, которые не граничат с Украиной, подверглись атаке четырьмя беспилотниками. Губкинский округ уже был атакован 16 января, в то время как Чернянский район впервые указан в сводке губернатора. "В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущен один артиллерийский снаряд. В селе Красный Хутор средствами радиоэлектронной борьбы посажен и впоследствии уничтожен дрон-камикадзе... В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Вериговка – установлено 5 прилётов. Никто не пострадал. В одном частном домовладении выбиты окна. По поселку Уразово выпущено 7 артиллерийских снарядов", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Краснояружском районе по селу Теребрено и окраине поселка Прилесье выпущено в сумме 8 минометных снарядов. Как отметил Гладков, в Губкинском городском округе город Губкин подвергся атаке с помощью беспилотника. В результате падения различные повреждения выявлены в восьми частных домовладениях. В Чернянском районе село Волоконовка подверглось атаке с помощью трех БПЛА, один из них повредил инфраструктурный объект. "В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попал хутор Мухин – зафиксировано три "прилета". Пострадавших нет. Есть прямое попадание в летнюю кухню частного домовладения, в результате чего она загорелась. Очаг возгорания потушен оперативными службами. По хутору Марьино выпущено пять минометных снарядов, по хутору Панков – четыре минометных снаряда", - сообщил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240206/belgorod-1925597632.html
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происшествия, белгородская область, украина, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков
ВСУ около 30 раз за сутки обстреляли Белгородскую область
Гладков: ВСУ выпустили за сутки 30 снарядов по Белгородской области
БЕЛГОРОД, 6 фев - РИА Новости.
Украинские военные за последние сутки обстреляли шесть районов Белгородской области более 30 раз, пострадавших нет, сообщил
во вторник губернатор Вячеслав Гладков.
Согласно статистике за понедельник, украинскими военными по четырем приграничным районам области был выпущен 33 снаряда из артиллерии. Кроме того, сообщается, что при помощи радиоэлектронной борьбы был уничтожен дрон-камикадзе.
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В то же время Губкинский округ и Чернянский район, которые не граничат с Украиной, подверглись атаке четырьмя беспилотниками. Губкинский округ уже был атакован 16 января, в то время как Чернянский район впервые указан в сводке губернатора.
"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущен один артиллерийский снаряд. В селе Красный Хутор средствами радиоэлектронной борьбы посажен и впоследствии уничтожен дрон-камикадзе... В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Вериговка – установлено 5 прилётов. Никто не пострадал. В одном частном домовладении выбиты окна. По поселку Уразово выпущено 7 артиллерийских снарядов", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
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Он добавил, что в Краснояружском районе по селу Теребрено и окраине поселка Прилесье выпущено в сумме 8 минометных снарядов. Как отметил Гладков, в Губкинском городском округе город Губкин подвергся атаке с помощью беспилотника. В результате падения различные повреждения выявлены в восьми частных домовладениях. В Чернянском районе село Волоконовка подверглось атаке с помощью трех БПЛА, один из них повредил инфраструктурный объект.
"В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попал хутор Мухин – зафиксировано три "прилета". Пострадавших нет. Есть прямое попадание в летнюю кухню частного домовладения, в результате чего она загорелась. Очаг возгорания потушен оперативными службами. По хутору Марьино выпущено пять минометных снарядов, по хутору Панков – четыре минометных снаряда", - сообщил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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