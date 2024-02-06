https://ria.ru/20240206/obrushenie-1925809249.html

В аварийном доме в Ростове-на-Дону рухнула несущая стена

В аварийном доме в Ростове-на-Дону рухнула несущая стена - РИА Новости, 06.02.2024

В аварийном доме в Ростове-на-Дону рухнула несущая стена

Обрушение несущей стены произошло в аварийном доме 1917 года постройки в Ростове-на-Дону по улице Черепахина, 160, пострадавших нет, сообщил глава городской... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T21:56

2024-02-06T21:56

2024-02-06T22:10

происшествия

ростов-на-дону

нариманов

алексей логвиненко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 фев - РИА Новости. Обрушение несущей стены произошло в аварийном доме 1917 года постройки в Ростове-на-Дону по улице Черепахина, 160, пострадавших нет, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале."Сегодня по адресу улица Черепахина, 160 произошло обрушение несущей стены. Пострадавших нет. Дом 1917 года постройки", - говорится в сообщении.Уточняется, что жилая площадь дома составляет более 220 квадратных метров, в нем 7 квартир, 5 из которых в муниципальной собственности. По словам Логвиненко, в декабре 2023 года дом признан аварийным, на тот момент в нем проживало всего три семьи."В настоящий момент от зарегистрированных жильцов принимаются заявления на выплату материальной помощи", - уточнил Логвиненко.Сообщается, что сейчас дом отключен от коммуникаций, доступ к нему ограничен, проводятся мероприятия по ликвидации угрозы дальнейшего обрушения.Ранее 27 января в Ростове-на-Дону произошло частичное обрушение стены пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова, 72/3. Спасатели эвакуировали 95 человек. На следующий день первый подъезд дома полностью обрушился. Никто не пострадал, поскольку жильцы были эвакуированы накануне.

https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909951376.html

ростов-на-дону

нариманов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ростов-на-дону, нариманов, алексей логвиненко