В аварийном доме в Ростове-на-Дону рухнула несущая стена
В аварийном доме в Ростове-на-Дону обрушилась несущая стена, пострадавших нет
Вид на Ростов-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 фев - РИА Новости. Обрушение несущей стены произошло в аварийном доме 1917 года постройки в Ростове-на-Дону по улице Черепахина, 160, пострадавших нет, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.
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"Сегодня по адресу улица Черепахина, 160 произошло обрушение несущей стены. Пострадавших нет. Дом 1917 года постройки", - говорится в сообщении.
Уточняется, что жилая площадь дома составляет более 220 квадратных метров, в нем 7 квартир, 5 из которых в муниципальной собственности. По словам Логвиненко, в декабре 2023 года дом признан аварийным, на тот момент в нем проживало всего три семьи.
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"В настоящий момент от зарегистрированных жильцов принимаются заявления на выплату материальной помощи", - уточнил Логвиненко.
Сообщается, что сейчас дом отключен от коммуникаций, доступ к нему ограничен, проводятся мероприятия по ликвидации угрозы дальнейшего обрушения.
Ранее 27 января в Ростове-на-Дону произошло частичное обрушение стены пятиэтажного жилого дома на улице Нариманова, 72/3. Спасатели эвакуировали 95 человек. На следующий день первый подъезд дома полностью обрушился. Никто не пострадал, поскольку жильцы были эвакуированы накануне.