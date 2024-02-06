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Глава ОАЭ сообщил Путину о поддержке мер по смягчению кризиса на Украине - РИА Новости, 06.02.2024
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00:13 06.02.2024 (обновлено: 00:17 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/oae-1925576274.html
Глава ОАЭ сообщил Путину о поддержке мер по смягчению кризиса на Украине
Глава ОАЭ сообщил Путину о поддержке мер по смягчению кризиса на Украине - РИА Новости, 06.02.2024
Глава ОАЭ сообщил Путину о поддержке мер по смягчению кризиса на Украине
Лидер ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян заявил в разговоре с президентом России Владимиром Путиным о стремлении Эмиратов "поддерживать все инициативы и... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T00:13
2024-02-06T00:17
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ДОХА, 6 фев - РИА Новости. Лидер ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян заявил в разговоре с президентом России Владимиром Путиным о стремлении Эмиратов "поддерживать все инициативы и начинания, которые будут смягчать гуманитарные последствия украинского кризиса", - сообщило официальное государственное агентство новостей ОАЭ WAM. По его информации, президенты двух стран обсудили в понедельник по телефону развитие "стратегических отношений между двумя государствами", а также "ряд региональных и международных проблем, представляющих взаимный интерес, в первую очередь, украинский кризис". "В этом контексте президент ОАЭ подчеркнул последовательный подход ОАЭ к поддержанию мира и стабильности на региональной и международной аренах и поиску политических решений споров и конфликтов. Он подчеркнул стремление его государства поддерживать все инициативы и начинания, которые позволят смягчить гуманитарные последствия украинского кризиса", - передало агентство содержание разговора эмиратского лидера с президентом России.
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оаэ, россия, владимир путин, в мире
ОАЭ, Россия, Владимир Путин, В мире
Глава ОАЭ сообщил Путину о поддержке мер по смягчению кризиса на Украине

WAM: глава ОАЭ сообщил Путину о поддержке мер по смягчению кризиса на Украине

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкФлаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) на территории посольства в РФ в Москве
Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) на территории посольства в РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) на территории посольства в РФ в Москве. Архивное фото
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ДОХА, 6 фев - РИА Новости. Лидер ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян заявил в разговоре с президентом России Владимиром Путиным о стремлении Эмиратов "поддерживать все инициативы и начинания, которые будут смягчать гуманитарные последствия украинского кризиса", - сообщило официальное государственное агентство новостей ОАЭ WAM.
По его информации, президенты двух стран обсудили в понедельник по телефону развитие "стратегических отношений между двумя государствами", а также "ряд региональных и международных проблем, представляющих взаимный интерес, в первую очередь, украинский кризис".
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"В этом контексте президент ОАЭ подчеркнул последовательный подход ОАЭ к поддержанию мира и стабильности на региональной и международной аренах и поиску политических решений споров и конфликтов. Он подчеркнул стремление его государства поддерживать все инициативы и начинания, которые позволят смягчить гуманитарные последствия украинского кризиса", - передало агентство содержание разговора эмиратского лидера с президентом России.
 
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