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Глава ОАЭ сообщил Путину о поддержке мер по смягчению кризиса на Украине
Глава ОАЭ сообщил Путину о поддержке мер по смягчению кризиса на Украине - РИА Новости, 06.02.2024
Глава ОАЭ сообщил Путину о поддержке мер по смягчению кризиса на Украине
Лидер ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян заявил в разговоре с президентом России Владимиром Путиным о стремлении Эмиратов "поддерживать все инициативы и... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T00:13
2024-02-06T00:13
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ДОХА, 6 фев - РИА Новости. Лидер ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян заявил в разговоре с президентом России Владимиром Путиным о стремлении Эмиратов "поддерживать все инициативы и начинания, которые будут смягчать гуманитарные последствия украинского кризиса", - сообщило официальное государственное агентство новостей ОАЭ WAM. По его информации, президенты двух стран обсудили в понедельник по телефону развитие "стратегических отношений между двумя государствами", а также "ряд региональных и международных проблем, представляющих взаимный интерес, в первую очередь, украинский кризис". "В этом контексте президент ОАЭ подчеркнул последовательный подход ОАЭ к поддержанию мира и стабильности на региональной и международной аренах и поиску политических решений споров и конфликтов. Он подчеркнул стремление его государства поддерживать все инициативы и начинания, которые позволят смягчить гуманитарные последствия украинского кризиса", - передало агентство содержание разговора эмиратского лидера с президентом России.
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оаэ, россия, владимир путин, в мире
ОАЭ, Россия, Владимир Путин, В мире
Глава ОАЭ сообщил Путину о поддержке мер по смягчению кризиса на Украине
WAM: глава ОАЭ сообщил Путину о поддержке мер по смягчению кризиса на Украине
ДОХА, 6 фев - РИА Новости.
Лидер ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян заявил в разговоре с президентом России Владимиром Путиным о стремлении Эмиратов "поддерживать все инициативы и начинания, которые будут смягчать гуманитарные последствия украинского кризиса", - сообщило официальное государственное агентство новостей ОАЭ WAM
.
По его информации, президенты двух стран обсудили в понедельник по телефону развитие "стратегических отношений между двумя государствами", а также "ряд региональных и международных проблем, представляющих взаимный интерес, в первую очередь, украинский кризис".
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"В этом контексте президент ОАЭ подчеркнул последовательный подход ОАЭ к поддержанию мира и стабильности на региональной и международной аренах и поиску политических решений споров и конфликтов. Он подчеркнул стремление его государства поддерживать все инициативы и начинания, которые позволят смягчить гуманитарные последствия украинского кризиса", - передало агентство содержание разговора эмиратского лидера с президентом России.