https://ria.ru/20240206/oae-1925576274.html

Глава ОАЭ сообщил Путину о поддержке мер по смягчению кризиса на Украине

Глава ОАЭ сообщил Путину о поддержке мер по смягчению кризиса на Украине - РИА Новости, 06.02.2024

Глава ОАЭ сообщил Путину о поддержке мер по смягчению кризиса на Украине

Лидер ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян заявил в разговоре с президентом России Владимиром Путиным о стремлении Эмиратов "поддерживать все инициативы и... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T00:13

2024-02-06T00:13

2024-02-06T00:17

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россия

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ДОХА, 6 фев - РИА Новости. Лидер ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян заявил в разговоре с президентом России Владимиром Путиным о стремлении Эмиратов "поддерживать все инициативы и начинания, которые будут смягчать гуманитарные последствия украинского кризиса", - сообщило официальное государственное агентство новостей ОАЭ WAM. По его информации, президенты двух стран обсудили в понедельник по телефону развитие "стратегических отношений между двумя государствами", а также "ряд региональных и международных проблем, представляющих взаимный интерес, в первую очередь, украинский кризис". "В этом контексте президент ОАЭ подчеркнул последовательный подход ОАЭ к поддержанию мира и стабильности на региональной и международной аренах и поиску политических решений споров и конфликтов. Он подчеркнул стремление его государства поддерживать все инициативы и начинания, которые позволят смягчить гуманитарные последствия украинского кризиса", - передало агентство содержание разговора эмиратского лидера с президентом России.

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