https://ria.ru/20240206/npo-1925763291.html

Три иностранные НПО пополнили перечень нежелательных в России

Три иностранные НПО пополнили перечень нежелательных в России - РИА Новости, 06.02.2024

Три иностранные НПО пополнили перечень нежелательных в России

Три неправительственных организации из Японии, Украины и Швейцарии включены в перечень нежелательных в России, следует из соответствующего списка министерства... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T17:49

2024-02-06T17:49

2024-02-06T17:54

россия

япония

украина

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Три неправительственных организации из Японии, Украины и Швейцарии включены в перечень нежелательных в России, следует из соответствующего списка министерства юстиции РФ. "Союз за возвращение Северных территорий" ("Союз борьбы за возвращение Северных территорий") (Япония), Громадська органiзацiя "Кримськотатарський Ресурсний Центр" ("Крымскотатарский Ресурсный Центр") (Украина), IndustriALL Global Union ("Глобальный союз IndustriALL") (Швейцария)", - значится в списке. Согласно документу, все три НПО были включены в перечень по решениям Генпрокуратуры РФ.

https://ria.ru/20240206/inoagenty-1925702645.html

россия

япония

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, япония, украина, министерство юстиции рф (минюст россии)