https://ria.ru/20240206/npo-1925763291.html
Три иностранные НПО пополнили перечень нежелательных в России
Три иностранные НПО пополнили перечень нежелательных в России - РИА Новости, 06.02.2024
Три иностранные НПО пополнили перечень нежелательных в России
Три неправительственных организации из Японии, Украины и Швейцарии включены в перечень нежелательных в России, следует из соответствующего списка министерства... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T17:49
2024-02-06T17:49
2024-02-06T17:54
россия
япония
украина
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Три неправительственных организации из Японии, Украины и Швейцарии включены в перечень нежелательных в России, следует из соответствующего списка министерства юстиции РФ. "Союз за возвращение Северных территорий" ("Союз борьбы за возвращение Северных территорий") (Япония), Громадська органiзацiя "Кримськотатарський Ресурсний Центр" ("Крымскотатарский Ресурсный Центр") (Украина), IndustriALL Global Union ("Глобальный союз IndustriALL") (Швейцария)", - значится в списке. Согласно документу, все три НПО были включены в перечень по решениям Генпрокуратуры РФ.
https://ria.ru/20240206/inoagenty-1925702645.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, япония, украина, министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, Япония, Украина, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Три иностранные НПО пополнили перечень нежелательных в России
Три НПО из Японии, Швейцарии и с Украины вошли в перечень нежелательных в России