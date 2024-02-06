Рейтинг@Mail.ru
Три иностранные НПО пополнили перечень нежелательных в России - РИА Новости, 06.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 06.02.2024 (обновлено: 17:54 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/npo-1925763291.html
Три иностранные НПО пополнили перечень нежелательных в России
Три иностранные НПО пополнили перечень нежелательных в России - РИА Новости, 06.02.2024
Три иностранные НПО пополнили перечень нежелательных в России
Три неправительственных организации из Японии, Украины и Швейцарии включены в перечень нежелательных в России, следует из соответствующего списка министерства... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T17:49
2024-02-06T17:54
россия
япония
украина
министерство юстиции рф (минюст россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855737350_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_861cc70df0561342a8f2626992a90cda.jpg
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Три неправительственных организации из Японии, Украины и Швейцарии включены в перечень нежелательных в России, следует из соответствующего списка министерства юстиции РФ. "Союз за возвращение Северных территорий" ("Союз борьбы за возвращение Северных территорий") (Япония), Громадська органiзацiя "Кримськотатарський Ресурсний Центр" ("Крымскотатарский Ресурсный Центр") (Украина), IndustriALL Global Union ("Глобальный союз IndustriALL") (Швейцария)", - значится в списке. Согласно документу, все три НПО были включены в перечень по решениям Генпрокуратуры РФ.
https://ria.ru/20240206/inoagenty-1925702645.html
россия
япония
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855737350_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_7de340d841c77200b696c4f08d8d6843.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, япония, украина, министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, Япония, Украина, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Три иностранные НПО пополнили перечень нежелательных в России

Три НПО из Японии, Швейцарии и с Украины вошли в перечень нежелательных в России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции РФ
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства юстиции РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Три неправительственных организации из Японии, Украины и Швейцарии включены в перечень нежелательных в России, следует из соответствующего списка министерства юстиции РФ.
"Союз за возвращение Северных территорий" ("Союз борьбы за возвращение Северных территорий") (Япония), Громадська органiзацiя "Кримськотатарський Ресурсний Центр" ("Крымскотатарский Ресурсный Центр") (Украина), IndustriALL Global Union ("Глобальный союз IndustriALL") (Швейцария)", - значится в списке.
Согласно документу, все три НПО были включены в перечень по решениям Генпрокуратуры РФ.
Директор Лиги Безопасного Интернета, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Мизулина призвала раскрывать данные, подтверждающие статус иноагента
14:59
 
РоссияЯпонияУкраинаМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала