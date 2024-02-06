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В Подмосковье планировавший сбыть центнеры наркотиков мужчина получил срок - РИА Новости, 06.02.2024
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14:40 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/narkotiki-1925695849.html
В Подмосковье планировавший сбыть центнеры наркотиков мужчина получил срок
В Подмосковье планировавший сбыть центнеры наркотиков мужчина получил срок - РИА Новости, 06.02.2024
В Подмосковье планировавший сбыть центнеры наркотиков мужчина получил срок
Участник банды, планировавшей сбыть сотни килограммов синтетических наркотиков, получил девять лет колонии строгого режима в Коломне, сообщается в... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T14:40
2024-02-06T14:40
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
коломна
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Участник банды, планировавшей сбыть сотни килограммов синтетических наркотиков, получил девять лет колонии строгого режима в Коломне, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. "Коломенский городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу в отношении Тимофея Жовноватого. Он признан виновным по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)... Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Установлено, что подсудимый с подельниками, уголовное дело против которых выделено в отдельное производство, собирался сбыть синтетические наркотики. Подчеркивается, что их деятельность была пресечена правоохранителями в декабре 2022 года, изъято более 643 килограммов синтетических наркотических средств. Приговор в законную силу не вступил.
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московская область (подмосковье)
россия
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, коломна
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Коломна
В Подмосковье планировавший сбыть центнеры наркотиков мужчина получил срок

В Коломне мужчина, планировавший сбыть 643 килограмма наркотиков, получил 9 лет

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Участник банды, планировавшей сбыть сотни килограммов синтетических наркотиков, получил девять лет колонии строгого режима в Коломне, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
«
"Коломенский городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу в отношении Тимофея Жовноватого. Он признан виновным по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)... Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Установлено, что подсудимый с подельниками, уголовное дело против которых выделено в отдельное производство, собирался сбыть синтетические наркотики. Подчеркивается, что их деятельность была пресечена правоохранителями в декабре 2022 года, изъято более 643 килограммов синтетических наркотических средств.
Приговор в законную силу не вступил.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияКоломна
 
 
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