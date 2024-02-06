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Бюджетный комитет Совфеда поддержал проект против "наливаек" в жилых домах - РИА Новости, 06.02.2024
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09:15 06.02.2024 (обновлено: 09:27 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/nalivayki-1925602693.html
Бюджетный комитет Совфеда поддержал проект против "наливаек" в жилых домах
Бюджетный комитет Совфеда поддержал проект против "наливаек" в жилых домах - РИА Новости, 06.02.2024
Бюджетный комитет Совфеда поддержал проект против "наливаек" в жилых домах
Бюджетный комитет Совфеда на заседании во вторник поддержал закон, расширяющий полномочия регионов в целях борьбы с так называемыми "наливайками" и ужесточающий РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T09:15
2024-02-06T09:27
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Бюджетный комитет Совфеда на заседании во вторник поддержал закон, расширяющий полномочия регионов в целях борьбы с так называемыми "наливайками" и ужесточающий требования к алкогольной продукции.Сенаторы планируют рассмотреть закон на пленарном заседании в среду.Документ предоставляет регионам право вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, в том числе в точках общепита в многоквартирных домах и/или на прилегающих к ним территориях.В частности, регионы смогут своими законами установить, что продавать слабоалкогольные напитки (пиво, сидр, пуаре, медовуху) из объектов общепита могут только рестораны, бары, кафе и буфеты.Кроме того, регионы смогут ограничивать время продажи всей алкогольной продукции в точках общепита (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Раньше субъекты РФ имели право ограничивать продажу только крепкого алкоголя.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что есть большое количество обращений от жителей многоквартирных домов, люди жалуются, что "наливайки" днем работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем, привлекая со всей округи асоциальных посетителей.
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совет федерации рф, экономика
Совет Федерации РФ, Экономика
Бюджетный комитет Совфеда поддержал проект против "наливаек" в жилых домах

Комитет Совфеда поддержал проект против "наливаек" в многоквартирных домах

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМужчина наливает пиво в бокал
Мужчина наливает пиво в бокал - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Мужчина наливает пиво в бокал. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Бюджетный комитет Совфеда на заседании во вторник поддержал закон, расширяющий полномочия регионов в целях борьбы с так называемыми "наливайками" и ужесточающий требования к алкогольной продукции.
Сенаторы планируют рассмотреть закон на пленарном заседании в среду.
Документ предоставляет регионам право вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, в том числе в точках общепита в многоквартирных домах и/или на прилегающих к ним территориях.
В частности, регионы смогут своими законами установить, что продавать слабоалкогольные напитки (пиво, сидр, пуаре, медовуху) из объектов общепита могут только рестораны, бары, кафе и буфеты.
Кроме того, регионы смогут ограничивать время продажи всей алкогольной продукции в точках общепита (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Раньше субъекты РФ имели право ограничивать продажу только крепкого алкоголя.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что есть большое количество обращений от жителей многоквартирных домов, люди жалуются, что "наливайки" днем работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем, привлекая со всей округи асоциальных посетителей.
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