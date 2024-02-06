https://ria.ru/20240206/nalivayki-1925602693.html

Бюджетный комитет Совфеда поддержал проект против "наливаек" в жилых домах

Бюджетный комитет Совфеда поддержал проект против "наливаек" в жилых домах - РИА Новости, 06.02.2024

Бюджетный комитет Совфеда поддержал проект против "наливаек" в жилых домах

Бюджетный комитет Совфеда на заседании во вторник поддержал закон, расширяющий полномочия регионов в целях борьбы с так называемыми "наливайками" и ужесточающий РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T09:15

2024-02-06T09:15

2024-02-06T09:27

совет федерации рф

экономика

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Бюджетный комитет Совфеда на заседании во вторник поддержал закон, расширяющий полномочия регионов в целях борьбы с так называемыми "наливайками" и ужесточающий требования к алкогольной продукции.Сенаторы планируют рассмотреть закон на пленарном заседании в среду.Документ предоставляет регионам право вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, в том числе в точках общепита в многоквартирных домах и/или на прилегающих к ним территориях.В частности, регионы смогут своими законами установить, что продавать слабоалкогольные напитки (пиво, сидр, пуаре, медовуху) из объектов общепита могут только рестораны, бары, кафе и буфеты.Кроме того, регионы смогут ограничивать время продажи всей алкогольной продукции в точках общепита (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Раньше субъекты РФ имели право ограничивать продажу только крепкого алкоголя.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что есть большое количество обращений от жителей многоквартирных домов, люди жалуются, что "наливайки" днем работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем, привлекая со всей округи асоциальных посетителей.

https://ria.ru/20231228/alkogol-1918601095.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

совет федерации рф, экономика