https://ria.ru/20240206/moskva-1925761961.html
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в среду днем
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в среду днем - РИА Новости, 06.02.2024
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в среду днем
Ухудшение погодных условий ожидается в Москве в среду днем, городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети города, сообщается в... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T17:42
2024-02-06T17:42
2024-02-06T17:42
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Ухудшение погодных условий ожидается в Москве в среду днем, городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети города, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, днем 7 февраля в столице ожидаются снег, местами сильный, метель, возможно образование гололедицы. Ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении. Горожан попросили быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
https://ria.ru/20240206/morozy-1925629955.html
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва