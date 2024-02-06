https://ria.ru/20240206/moskva-1925761961.html

Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в среду днем

Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в среду днем - РИА Новости, 06.02.2024

Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в среду днем

Ухудшение погодных условий ожидается в Москве в среду днем, городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети города, сообщается в... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T17:42

2024-02-06T17:42

2024-02-06T17:42

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Ухудшение погодных условий ожидается в Москве в среду днем, городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети города, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, днем 7 февраля в столице ожидаются снег, местами сильный, метель, возможно образование гололедицы. Ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении. Горожан попросили быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://ria.ru/20240206/morozy-1925629955.html

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москва