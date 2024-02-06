https://ria.ru/20240206/moskva-1925684488.html

Центр Москвы начали украшать к китайскому Новому году

Центр Москвы начали украшать к китайскому Новому году - РИА Новости, 06.02.2024

Центр Москвы начали украшать к китайскому Новому году

Центр Москвы начали украшать к китайскому Новому году, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T14:11

2024-02-06T14:11

2024-02-06T14:18

москва

китай

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925714016_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0ac37c9dd1de6327104c17e5c321c753.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Центр Москвы начали украшать к китайскому Новому году, передает корреспондент РИА Новости. Украшения в честь праздника появились в центре столицы на улице Кузнецкий мост: над ней развесили красные китайские фонарики, на фонарных столбах появились свитки с поздравлениями, а рядом - конструкции с изображениями оранжевых драконов и деревьев сакуры и торговые павильоны. В начале улицы установлена высокая светодиодная арка, также светящиеся арки стоят вдоль всей улицы. Китайский Новый год отметят в столице с 9 по 18 февраля, в рамках фестиваля "Китайский Новый год в Москве" состоятся красочные шоу с участием творческих коллективов из Китая и России, ярмарки китайской еды и сувениров, тематические экскурсии, выставки и мастер-классы.

https://ria.ru/20240131/kitay-1924491466.html

москва

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, китай, россия