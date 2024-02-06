https://ria.ru/20240206/moskva-1925684488.html
Центр Москвы начали украшать к китайскому Новому году
Центр Москвы начали украшать к китайскому Новому году - РИА Новости, 06.02.2024
Центр Москвы начали украшать к китайскому Новому году
Центр Москвы начали украшать к китайскому Новому году, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T14:11
2024-02-06T14:11
2024-02-06T14:18
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Центр Москвы начали украшать к китайскому Новому году, передает корреспондент РИА Новости. Украшения в честь праздника появились в центре столицы на улице Кузнецкий мост: над ней развесили красные китайские фонарики, на фонарных столбах появились свитки с поздравлениями, а рядом - конструкции с изображениями оранжевых драконов и деревьев сакуры и торговые павильоны. В начале улицы установлена высокая светодиодная арка, также светящиеся арки стоят вдоль всей улицы. Китайский Новый год отметят в столице с 9 по 18 февраля, в рамках фестиваля "Китайский Новый год в Москве" состоятся красочные шоу с участием творческих коллективов из Китая и России, ярмарки китайской еды и сувениров, тематические экскурсии, выставки и мастер-классы.
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москва, китай, россия
Центр Москвы начали украшать к китайскому Новому году
Украшения в честь китайского Нового года начали появляться в центре Москвы
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Центр Москвы начали украшать к китайскому Новому году, передает корреспондент РИА Новости.
Украшения в честь праздника появились в центре столицы на улице Кузнецкий мост: над ней развесили красные китайские фонарики, на фонарных столбах появились свитки с поздравлениями, а рядом - конструкции с изображениями оранжевых драконов и деревьев сакуры и торговые павильоны.
В начале улицы установлена высокая светодиодная арка, также светящиеся арки стоят вдоль всей улицы.
Китайский Новый год отметят в столице с 9 по 18 февраля, в рамках фестиваля "Китайский Новый год в Москве" состоятся красочные шоу с участием творческих коллективов из Китая и России, ярмарки китайской еды и сувениров, тематические экскурсии, выставки и мастер-классы.
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