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Москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт - РИА Новости, 06.02.2024
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08:47 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/moskva-1925599956.html
Москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт
Москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт - РИА Новости, 06.02.2024
Москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт
Из-за снегопада жителям Москвы рекомендуется использовать для поездок по городу общественный транспорт, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T08:47
2024-02-06T08:47
общество
москва
снегопад в москве
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Из-за снегопада жителям Москвы рекомендуется использовать для поездок по городу общественный транспорт, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "По прогнозу синоптиков, сегодня в городе весь день будет снег. Рекомендуем пользоваться городским транспортом для поездок по городу в течение дня", - говорится в сообщении. Отмечается, что вечером ожидаются затруднения на дорогах 6-7 баллов.
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общество, москва, снегопад в москве
Общество, Москва, Снегопад в Москве
Москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт

Москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за снегопада

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Снегопад в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Из-за снегопада жителям Москвы рекомендуется использовать для поездок по городу общественный транспорт, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"По прогнозу синоптиков, сегодня в городе весь день будет снег. Рекомендуем пользоваться городским транспортом для поездок по городу в течение дня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вечером ожидаются затруднения на дорогах 6-7 баллов.
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