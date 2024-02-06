https://ria.ru/20240206/moskva-1925599956.html
Москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт
Москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт - РИА Новости, 06.02.2024
Москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт
Из-за снегопада жителям Москвы рекомендуется использовать для поездок по городу общественный транспорт, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T08:47
2024-02-06T08:47
2024-02-06T08:47
общество
москва
снегопад в москве
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Из-за снегопада жителям Москвы рекомендуется использовать для поездок по городу общественный транспорт, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "По прогнозу синоптиков, сегодня в городе весь день будет снег. Рекомендуем пользоваться городским транспортом для поездок по городу в течение дня", - говорится в сообщении. Отмечается, что вечером ожидаются затруднения на дорогах 6-7 баллов.
https://ria.ru/20240206/pogoda-1925597064.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, снегопад в москве
Общество, Москва, Снегопад в Москве
Москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт
Москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за снегопада