https://ria.ru/20240206/moskva-1925599956.html

Москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт

Москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт - РИА Новости, 06.02.2024

Москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт

Из-за снегопада жителям Москвы рекомендуется использовать для поездок по городу общественный транспорт, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T08:47

2024-02-06T08:47

2024-02-06T08:47

общество

москва

снегопад в москве

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Из-за снегопада жителям Москвы рекомендуется использовать для поездок по городу общественный транспорт, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "По прогнозу синоптиков, сегодня в городе весь день будет снег. Рекомендуем пользоваться городским транспортом для поездок по городу в течение дня", - говорится в сообщении. Отмечается, что вечером ожидаются затруднения на дорогах 6-7 баллов.

https://ria.ru/20240206/pogoda-1925597064.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, снегопад в москве