https://ria.ru/20240206/moshenniki-1925792197.html

В Калининграде мошенники выманили у школьника 143 тысячи рублей

В Калининграде мошенники выманили у школьника 143 тысячи рублей - РИА Новости, 06.02.2024

В Калининграде мошенники выманили у школьника 143 тысячи рублей

Мошенники выманили у третьеклассника из Калининграда 143 тысячи рублей, убедив его прислать снимок маминой банковской карты, а потом и СМС с кодом для получения РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T19:26

2024-02-06T19:26

2024-02-06T19:26

происшествия

калининград

россия

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КАЛИНИНГРАД, 6 фев, - РИА Новости. Мошенники выманили у третьеклассника из Калининграда 143 тысячи рублей, убедив его прислать снимок маминой банковской карты, а потом и СМС с кодом для получения подарка в онлайн-игре, сообщает пресс- служба регионального УВМД в своем Telegram-канале. "Злоумышленник убедил несовершеннолетнего, что для получения подарка в онлайн-игре нужно прислать снимок маминой банковской карты и сообщить код из СМС, которое пришло на родительский телефон. Доверчивый ребёнок так и поступил - передал запрашиваемую информацию неизвестным, после чего со счёта жительницы Калининграда были списаны 143 тысячи рублей", - говорится в сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ "Мошенничество".

https://ria.ru/20240206/moshenniki-1925713251.html

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происшествия, калининград, россия