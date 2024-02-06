https://ria.ru/20240206/monastyr-1925762607.html

В Среднеуральском женском монастыре прошла первая за три года служба

В Среднеуральском женском монастыре прошла первая за три года служба - РИА Новости, 06.02.2024

В Среднеуральском женском монастыре прошла первая за три года служба

В закрытом ранее Среднеуральском женском монастыре состоялась первая служба подворья Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря, сообщил митрополит РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T17:45

2024-02-06T17:45

2024-02-06T18:00

религия

россия

среднеуральский женский монастырь

московский городской суд

москва

русская православная церковь

бывший схимонах сергий (николай романов)

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В закрытом ранее Среднеуральском женском монастыре состоялась первая служба подворья Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря, сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) в своем Telegram-канале во вторник. "Не один год мне пришлось слышать этот вопрос от совершенно разных людей. Когда возобновится жизнь в уральском монастыре, трагично закрытом три года назад? Сегодня наконец прозвучал ответ. По благословению святейшего патриарха и Священного синода, на подворье Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря совершена первая служба. Начинается новая страница в истории обители", – написал митрополит Евгений.Подворье Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря было открыто по определению Священного синода РПЦ в монастырском комплексе бывшего Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов". Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря бывший схиигумен Сергий (Николай Романов) оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях во время пандемии COVID-19, что это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". В ноябре 2021 года Сергий был приговорен Измайловским судом Москвы к 3,5 годам колонии за склонение к самоубийству, самоуправство и нарушение права на свободу совести. Позднее Бабушкинский суд Москвы удвоил этот срок, добавив обвинение в экстремизме. Помощник схиигумена Всеволод Могучев осужден на 5 лет колонии. Мосгорсуд снизил этот срок также на месяц. СК РФ заявил о возбуждении уголовных дел об истязании детей на территории монастыря (пункты "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ) и халатности местных органов профилактики (часть 1 статьи 293 УК РФ), монастырь был закрыт, и после судебного процесса перешел в собственность Екатеринбургской епархии.

https://ria.ru/20230907/sergiy-1894732733.html

https://ria.ru/20211130/skhiigumen-1761506267.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, среднеуральский женский монастырь, московский городской суд, москва, русская православная церковь, бывший схимонах сергий (николай романов)