В Среднеуральском женском монастыре прошла первая за три года служба
В монастыре, где жил бывший схиигумен Сергий, прошла первая за три года служба
© Канал митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения в TelegramНа подворье Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря совершена первая служба после перерыва
© Канал митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения в Telegram
На подворье Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря совершена первая служба после перерыва
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В закрытом ранее Среднеуральском женском монастыре состоялась первая служба подворья Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря, сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) в своем Telegram-канале во вторник.
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"Не один год мне пришлось слышать этот вопрос от совершенно разных людей. Когда возобновится жизнь в уральском монастыре, трагично закрытом три года назад? Сегодня наконец прозвучал ответ. По благословению святейшего патриарха и Священного синода, на подворье Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря совершена первая служба. Начинается новая страница в истории обители", – написал митрополит Евгений.
Подворье Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря было открыто по определению Священного синода РПЦ в монастырском комплексе бывшего Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов".
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря бывший схиигумен Сергий (Николай Романов) оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях во время пандемии COVID-19, что это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы".
В ноябре 2021 года Сергий был приговорен Измайловским судом Москвы к 3,5 годам колонии за склонение к самоубийству, самоуправство и нарушение права на свободу совести. Позднее Бабушкинский суд Москвы удвоил этот срок, добавив обвинение в экстремизме. Помощник схиигумена Всеволод Могучев осужден на 5 лет колонии. Мосгорсуд снизил этот срок также на месяц. СК РФ заявил о возбуждении уголовных дел об истязании детей на территории монастыря (пункты "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ) и халатности местных органов профилактики (часть 1 статьи 293 УК РФ), монастырь был закрыт, и после судебного процесса перешел в собственность Екатеринбургской епархии.