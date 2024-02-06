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В Среднеуральском женском монастыре прошла первая за три года служба - РИА Новости, 06.02.2024
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Религия
 
17:45 06.02.2024 (обновлено: 18:00 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/monastyr-1925762607.html
В Среднеуральском женском монастыре прошла первая за три года служба
В Среднеуральском женском монастыре прошла первая за три года служба - РИА Новости, 06.02.2024
В Среднеуральском женском монастыре прошла первая за три года служба
В закрытом ранее Среднеуральском женском монастыре состоялась первая служба подворья Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря, сообщил митрополит РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T17:45
2024-02-06T18:00
религия
россия
среднеуральский женский монастырь
московский городской суд
москва
русская православная церковь
бывший схимонах сергий (николай романов)
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В закрытом ранее Среднеуральском женском монастыре состоялась первая служба подворья Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря, сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) в своем Telegram-канале во вторник. "Не один год мне пришлось слышать этот вопрос от совершенно разных людей. Когда возобновится жизнь в уральском монастыре, трагично закрытом три года назад? Сегодня наконец прозвучал ответ. По благословению святейшего патриарха и Священного синода, на подворье Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря совершена первая служба. Начинается новая страница в истории обители", – написал митрополит Евгений.Подворье Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря было открыто по определению Священного синода РПЦ в монастырском комплексе бывшего Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов". Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря бывший схиигумен Сергий (Николай Романов) оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях во время пандемии COVID-19, что это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". В ноябре 2021 года Сергий был приговорен Измайловским судом Москвы к 3,5 годам колонии за склонение к самоубийству, самоуправство и нарушение права на свободу совести. Позднее Бабушкинский суд Москвы удвоил этот срок, добавив обвинение в экстремизме. Помощник схиигумена Всеволод Могучев осужден на 5 лет колонии. Мосгорсуд снизил этот срок также на месяц. СК РФ заявил о возбуждении уголовных дел об истязании детей на территории монастыря (пункты "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ) и халатности местных органов профилактики (часть 1 статьи 293 УК РФ), монастырь был закрыт, и после судебного процесса перешел в собственность Екатеринбургской епархии.
https://ria.ru/20230907/sergiy-1894732733.html
https://ria.ru/20211130/skhiigumen-1761506267.html
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россия, среднеуральский женский монастырь, московский городской суд, москва, русская православная церковь, бывший схимонах сергий (николай романов)
Религия, Россия, Среднеуральский женский монастырь, Московский городской суд, Москва, Русская православная церковь, Бывший схимонах Сергий (Николай Романов)
В Среднеуральском женском монастыре прошла первая за три года служба

В монастыре, где жил бывший схиигумен Сергий, прошла первая за три года служба

© Канал митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения в TelegramНа подворье Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря совершена первая служба после перерыва
На подворье Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря совершена первая служба после перерыва
© Канал митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения в Telegram
На подворье Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря совершена первая служба после перерыва
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В закрытом ранее Среднеуральском женском монастыре состоялась первая служба подворья Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря, сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) в своем Telegram-канале во вторник.
«
"Не один год мне пришлось слышать этот вопрос от совершенно разных людей. Когда возобновится жизнь в уральском монастыре, трагично закрытом три года назад? Сегодня наконец прозвучал ответ. По благословению святейшего патриарха и Священного синода, на подворье Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря совершена первая служба. Начинается новая страница в истории обители", – написал митрополит Евгений.
Заседание Мосгорсуда по делу об экстремизме в отношении экс-схиигумена Сергия (Николая Романова) и его бывшего пресс-секретаря Всеволода Могучева. 7 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Суд снизил срок заключения бывшему схиигумену Сергию
7 сентября 2023, 13:15
Подворье Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря было открыто по определению Священного синода РПЦ в монастырском комплексе бывшего Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов".
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря бывший схиигумен Сергий (Николай Романов) оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях во время пандемии COVID-19, что это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы".
В ноябре 2021 года Сергий был приговорен Измайловским судом Москвы к 3,5 годам колонии за склонение к самоубийству, самоуправство и нарушение права на свободу совести. Позднее Бабушкинский суд Москвы удвоил этот срок, добавив обвинение в экстремизме. Помощник схиигумена Всеволод Могучев осужден на 5 лет колонии. Мосгорсуд снизил этот срок также на месяц. СК РФ заявил о возбуждении уголовных дел об истязании детей на территории монастыря (пункты "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ) и халатности местных органов профилактики (часть 1 статьи 293 УК РФ), монастырь был закрыт, и после судебного процесса перешел в собственность Екатеринбургской епархии.
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы
"Это лагерь Сатаны": экс-схиигумену Сергию Романову вынесли приговор
30 ноября 2021, 18:01
 
РелигияРоссияСреднеуральский женский монастырьМосковский городской судМоскваРусская православная церковьБывший схимонах Сергий (Николай Романов)
 
 
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