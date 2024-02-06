https://ria.ru/20240206/mitropolit-1925776215.html

Митрополит Таллинский заявил, что продолжит управлять ЭПЦ дистанционно

Митрополит Таллинский заявил, что продолжит управлять ЭПЦ дистанционно - РИА Новости, 06.02.2024

Митрополит Таллинский заявил, что продолжит управлять ЭПЦ дистанционно

Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений (Решетников), который покинул страну во вторник, заявил, что продолжит дистанционно руководить Эстонской... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T18:30

2024-02-06T18:30

2024-02-06T18:30

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религия

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений (Решетников), который покинул страну во вторник, заявил, что продолжит дистанционно руководить Эстонской православной церковью (ЭПЦ) при посредстве викариев.Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии ранее уведомил митрополита Евгения о том, что ему отказано в продлении временного вида на жительство. Он должен покинуть страну 6 февраля."Надеемся, что и далее, с Божьей помощью, церковная жизнь не изменится и будет продолжаться в своем ритме. В Эстонии остаются два викарных архиерея, которые по моему благословению могут осуществлять всю полноту полномочий предстоятеля нашей Церкви. В свою очередь, я остаюсь на связи и продолжаю заботу о вверенной мне Церкви, пусть даже и в дистанционном режиме", – говорится в опубликованном на сайте ЭПЦ слове митрополита к пастве.Он призвал верующих с благодушием принимать все случающиеся с ними обстоятельства, благодарить Господа и не терять духовной радости.Архиерею не продлили вид на жительство в стране из-за подозрений эстонских властей в том, что он представляет угрозу для государства. Об этом объявил ранее департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии. По словам полицейских чиновников, митрополит не осудил действия России на Украине.ЭПЦ получила право самоуправления в 1920 году, что было подтверждено соответствующим томосом (грамотой) патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 1993 году. Митрополит Евгений, который возглавляет ее с 2018 года, заявлял порталу эстонского телерадиовещания ERR, что в случае возвращения в Россию намерен продолжить руководить ЭПЦ как избранный ее Собором предстоятель. В проповеди после литургии 5 февраля в Александро-Невском соборе Таллина он сказал собравшейся пастве, что совершает последнее богослужение в нем, так как должен покинуть страну в силу решения ее властей. Он оценил это как промысл Божий, поблагодарил Господа за годы, проведенные с Эстонской церковью, и попросил у паствы прощения за ошибки, которые мог допустить.Ранее Священный синод РПЦ утвердил решение Синода ЭПЦ избрать протоиерея Даниила Леписка викарием Таллинской епархии с титулом "Тартуский". Он был пострижен в монашество и возведен в сан архимандрита, после чего 4 февраля получил епископское рукоположение в кафедральном соборе благоверного князя Александра Невского в Таллине.

https://ria.ru/20240206/glava-1925627744.html

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https://ria.ru/20240204/gretsiya-1925342286.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

эстония, россия, таллин, александр невский, русская православная церковь, религия