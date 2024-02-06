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Митрополит Таллинский заявил, что продолжит управлять ЭПЦ дистанционно - РИА Новости, 06.02.2024
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Религия
 
18:30 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/mitropolit-1925776215.html
Митрополит Таллинский заявил, что продолжит управлять ЭПЦ дистанционно
Митрополит Таллинский заявил, что продолжит управлять ЭПЦ дистанционно - РИА Новости, 06.02.2024
Митрополит Таллинский заявил, что продолжит управлять ЭПЦ дистанционно
Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений (Решетников), который покинул страну во вторник, заявил, что продолжит дистанционно руководить Эстонской... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T18:30
2024-02-06T18:30
религия
эстония
россия
таллин
александр невский
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений (Решетников), который покинул страну во вторник, заявил, что продолжит дистанционно руководить Эстонской православной церковью (ЭПЦ) при посредстве викариев.Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии ранее уведомил митрополита Евгения о том, что ему отказано в продлении временного вида на жительство. Он должен покинуть страну 6 февраля."Надеемся, что и далее, с Божьей помощью, церковная жизнь не изменится и будет продолжаться в своем ритме. В Эстонии остаются два викарных архиерея, которые по моему благословению могут осуществлять всю полноту полномочий предстоятеля нашей Церкви. В свою очередь, я остаюсь на связи и продолжаю заботу о вверенной мне Церкви, пусть даже и в дистанционном режиме", – говорится в опубликованном на сайте ЭПЦ слове митрополита к пастве.Он призвал верующих с благодушием принимать все случающиеся с ними обстоятельства, благодарить Господа и не терять духовной радости.Архиерею не продлили вид на жительство в стране из-за подозрений эстонских властей в том, что он представляет угрозу для государства. Об этом объявил ранее департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии. По словам полицейских чиновников, митрополит не осудил действия России на Украине.ЭПЦ получила право самоуправления в 1920 году, что было подтверждено соответствующим томосом (грамотой) патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 1993 году. Митрополит Евгений, который возглавляет ее с 2018 года, заявлял порталу эстонского телерадиовещания ERR, что в случае возвращения в Россию намерен продолжить руководить ЭПЦ как избранный ее Собором предстоятель. В проповеди после литургии 5 февраля в Александро-Невском соборе Таллина он сказал собравшейся пастве, что совершает последнее богослужение в нем, так как должен покинуть страну в силу решения ее властей. Он оценил это как промысл Божий, поблагодарил Господа за годы, проведенные с Эстонской церковью, и попросил у паствы прощения за ошибки, которые мог допустить.Ранее Священный синод РПЦ утвердил решение Синода ЭПЦ избрать протоиерея Даниила Леписка викарием Таллинской епархии с титулом "Тартуский". Он был пострижен в монашество и возведен в сан архимандрита, после чего 4 февраля получил епископское рукоположение в кафедральном соборе благоверного князя Александра Невского в Таллине.
https://ria.ru/20240206/glava-1925627744.html
https://ria.ru/20240206/ukraina-1925635380.html
https://ria.ru/20240204/gretsiya-1925342286.html
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эстония, россия, таллин, александр невский, русская православная церковь, религия
Религия, Эстония, Россия, Таллин, Александр Невский, Русская православная церковь, Религия
Митрополит Таллинский заявил, что продолжит управлять ЭПЦ дистанционно

Митрополит Таллинский заявил, что будет руководить ЭПЦ при посредстве викариев

CC BY-SA 2.0 / Московская духовная академия / Митрополит Евгений в Покровском храме МДАГлава Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений
Глава Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
CC BY-SA 2.0 / Московская духовная академия / Митрополит Евгений в Покровском храме МДА
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений (Решетников), который покинул страну во вторник, заявил, что продолжит дистанционно руководить Эстонской православной церковью (ЭПЦ) при посредстве викариев.
Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии ранее уведомил митрополита Евгения о том, что ему отказано в продлении временного вида на жительство. Он должен покинуть страну 6 февраля.
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11:15
"Надеемся, что и далее, с Божьей помощью, церковная жизнь не изменится и будет продолжаться в своем ритме. В Эстонии остаются два викарных архиерея, которые по моему благословению могут осуществлять всю полноту полномочий предстоятеля нашей Церкви. В свою очередь, я остаюсь на связи и продолжаю заботу о вверенной мне Церкви, пусть даже и в дистанционном режиме", – говорится в опубликованном на сайте ЭПЦ слове митрополита к пастве.
Он призвал верующих с благодушием принимать все случающиеся с ними обстоятельства, благодарить Господа и не терять духовной радости.
Архиерею не продлили вид на жительство в стране из-за подозрений эстонских властей в том, что он представляет угрозу для государства. Об этом объявил ранее департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии. По словам полицейских чиновников, митрополит не осудил действия России на Украине.
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ЭПЦ получила право самоуправления в 1920 году, что было подтверждено соответствующим томосом (грамотой) патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 1993 году. Митрополит Евгений, который возглавляет ее с 2018 года, заявлял порталу эстонского телерадиовещания ERR, что в случае возвращения в Россию намерен продолжить руководить ЭПЦ как избранный ее Собором предстоятель. В проповеди после литургии 5 февраля в Александро-Невском соборе Таллина он сказал собравшейся пастве, что совершает последнее богослужение в нем, так как должен покинуть страну в силу решения ее властей. Он оценил это как промысл Божий, поблагодарил Господа за годы, проведенные с Эстонской церковью, и попросил у паствы прощения за ошибки, которые мог допустить.
Ранее Священный синод РПЦ утвердил решение Синода ЭПЦ избрать протоиерея Даниила Леписка викарием Таллинской епархии с титулом "Тартуский". Он был пострижен в монашество и возведен в сан архимандрита, после чего 4 февраля получил епископское рукоположение в кафедральном соборе благоверного князя Александра Невского в Таллине.
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