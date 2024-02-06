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"Цели несовместимы". В Германии назвали цену мира с Россией - РИА Новости, 06.02.2024
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16:19 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/mir-1925739044.html
"Цели несовместимы". В Германии назвали цену мира с Россией
"Цели несовместимы". В Германии назвали цену мира с Россией - РИА Новости, 06.02.2024
"Цели несовместимы". В Германии назвали цену мира с Россией
Западным странам ради мира с Москвой придется смириться с потерей Киевом территорий, пишет обозреватель издания Focus Габор Штайнгарт. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T16:19
2024-02-06T16:19
в мире
россия
киев
украина
focus
вооруженные силы украины
евросоюз
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Западным странам ради мира с Москвой придется смириться с потерей Киевом территорий, пишет обозреватель издания Focus Габор Штайнгарт."Две военные цели Запада – защита Украины и предотвращение военной эскалации – несовместимы друг с другом. Цена последнего – мирное соглашение со значительными территориальными потерями для Украины", — отметил он.Штайнгарт подчеркнул, что Запад, вероятно, взял неправильный курс, выбрав политику помощи Киеву "до победы ВСУ"."Маленькая Украина не сможет выжить против ядерной державы России, которая перевела свою экономику на военные рельсы", — резюмировал эксперт.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20240206/proval-1925676563.html
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в мире, россия, киев, украина, focus, вооруженные силы украины, евросоюз
В мире, Россия, Киев, Украина, Focus, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
"Цели несовместимы". В Германии назвали цену мира с Россией

Focus: ради мира с Россией Западу придется принять потерю территорий Украиной

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Западным странам ради мира с Москвой придется смириться с потерей Киевом территорий, пишет обозреватель издания Focus Габор Штайнгарт.
"Две военные цели Запада – защита Украины и предотвращение военной эскалации – несовместимы друг с другом. Цена последнего – мирное соглашение со значительными территориальными потерями для Украины", — отметил он.
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Штайнгарт подчеркнул, что Запад, вероятно, взял неправильный курс, выбрав политику помощи Киеву "до победы ВСУ".
"Маленькая Украина не сможет выжить против ядерной державы России, которая перевела свою экономику на военные рельсы", — резюмировал эксперт.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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