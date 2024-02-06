https://ria.ru/20240206/mintsifry-1925682019.html

Минцифры заявило о низкой доле отказов от использования биометрии

Минцифры заявило о низкой доле отказов от использования биометрии - РИА Новости, 06.02.2024

Минцифры заявило о низкой доле отказов от использования биометрии

Доля россиян, отказавшихся от использования биометрических данных, составила не более 5%, сказал замглавы Минцифры РФ Олег Качанов на форуме национальных... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T14:03

2024-02-06T14:03

2024-02-06T14:03

общество

россия

олег качанов

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Доля россиян, отказавшихся от использования биометрических данных, составила не более 5%, сказал замглавы Минцифры РФ Олег Качанов на форуме национальных достижений "Цифровая экономика". "Доля отказов очень низка. Мы видим, что те, кто потом на портале госуслуг видят, что их биометрия появилась в Единой биометрической системе (ЕБС - ред.), кто-то из них может отказаться от того, чтобы биометрические данные использовать, - меньше 5%", - сказал Качанов. Он отметил, что россияне могут сдать биометрию в 12 тысячах отделений банков - все данные передаются в ЕБС. "Услуги уже оказываются коммерческими биометрическими системами, которые взаимодействуют, переносят свои данные в ЕБС. Девять таких коммерческих систем аккредитовано, и порядка 500 услуг оказывается каждый день", - добавил Качанов. Ранее во вторник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время своего выступления на форуме заявил, что на сегодняшний день Единая биометрическая система содержит более 55 миллионов биометрических слепков. Россияне, которые зарегистрированы в ЕБС, с 1 января могут увидеть в своем личном кабинете на "Госуслугах" все согласия на размещение и обработку биометрических данных, которые они когда-либо давали в разные организации. Пользователь может не только отслеживать свои согласия, но и управлять ими - то есть направлять оператору Единой биометрической системы требования о блокировании, удалении или уничтожении биометрических персональных данных, а также их векторов из ЕБС. С 1 июня 2023 года в силу вступили в силу нормы закона, согласно которым биометрические персональные данные обрабатываются только внутри ЕБС. В сентябре прошлого года Минцифры сообщило о том, что заявление на отказ от обработки биометрических данных через МФЦ оформили менее 1% россиян. Как добавили в ведомстве, такой отказ при желании можно оформить в любой момент.

https://ria.ru/20240131/biometriya-1924493721.html

https://ria.ru/20240119/inostrantsy-1922409703.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, олег качанов, дмитрий чернышенко