https://ria.ru/20240206/mintsifry-1925682019.html
Минцифры заявило о низкой доле отказов от использования биометрии
Минцифры заявило о низкой доле отказов от использования биометрии - РИА Новости, 06.02.2024
Минцифры заявило о низкой доле отказов от использования биометрии
Доля россиян, отказавшихся от использования биометрических данных, составила не более 5%, сказал замглавы Минцифры РФ Олег Качанов на форуме национальных... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T14:03
2024-02-06T14:03
2024-02-06T14:03
общество
россия
олег качанов
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Доля россиян, отказавшихся от использования биометрических данных, составила не более 5%, сказал замглавы Минцифры РФ Олег Качанов на форуме национальных достижений "Цифровая экономика". "Доля отказов очень низка. Мы видим, что те, кто потом на портале госуслуг видят, что их биометрия появилась в Единой биометрической системе (ЕБС - ред.), кто-то из них может отказаться от того, чтобы биометрические данные использовать, - меньше 5%", - сказал Качанов. Он отметил, что россияне могут сдать биометрию в 12 тысячах отделений банков - все данные передаются в ЕБС. "Услуги уже оказываются коммерческими биометрическими системами, которые взаимодействуют, переносят свои данные в ЕБС. Девять таких коммерческих систем аккредитовано, и порядка 500 услуг оказывается каждый день", - добавил Качанов. Ранее во вторник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время своего выступления на форуме заявил, что на сегодняшний день Единая биометрическая система содержит более 55 миллионов биометрических слепков. Россияне, которые зарегистрированы в ЕБС, с 1 января могут увидеть в своем личном кабинете на "Госуслугах" все согласия на размещение и обработку биометрических данных, которые они когда-либо давали в разные организации. Пользователь может не только отслеживать свои согласия, но и управлять ими - то есть направлять оператору Единой биометрической системы требования о блокировании, удалении или уничтожении биометрических персональных данных, а также их векторов из ЕБС. С 1 июня 2023 года в силу вступили в силу нормы закона, согласно которым биометрические персональные данные обрабатываются только внутри ЕБС. В сентябре прошлого года Минцифры сообщило о том, что заявление на отказ от обработки биометрических данных через МФЦ оформили менее 1% россиян. Как добавили в ведомстве, такой отказ при желании можно оформить в любой момент.
https://ria.ru/20240131/biometriya-1924493721.html
https://ria.ru/20240119/inostrantsy-1922409703.html
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РИА Новости
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общество, россия, олег качанов, дмитрий чернышенко
Общество, Россия, Олег Качанов, Дмитрий Чернышенко
Минцифры заявило о низкой доле отказов от использования биометрии
От использования биометрии отказались не более пяти процентов россиян
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Доля россиян, отказавшихся от использования биометрических данных, составила не более 5%, сказал замглавы Минцифры РФ Олег Качанов на форуме национальных достижений "Цифровая экономика".
"Доля отказов очень низка. Мы видим, что те, кто потом на портале госуслуг видят, что их биометрия появилась в Единой биометрической системе (ЕБС - ред.), кто-то из них может отказаться от того, чтобы биометрические данные использовать, - меньше 5%", - сказал Качанов.
Он отметил, что россияне могут сдать биометрию в 12 тысячах отделений банков - все данные передаются в ЕБС.
"Услуги уже оказываются коммерческими биометрическими системами, которые взаимодействуют, переносят свои данные в ЕБС. Девять таких коммерческих систем аккредитовано, и порядка 500 услуг оказывается каждый день", - добавил Качанов.
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Ранее во вторник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
во время своего выступления на форуме заявил, что на сегодняшний день Единая биометрическая система содержит более 55 миллионов биометрических слепков.
Россияне, которые зарегистрированы в ЕБС, с 1 января могут увидеть в своем личном кабинете на "Госуслугах" все согласия на размещение и обработку биометрических данных, которые они когда-либо давали в разные организации. Пользователь может не только отслеживать свои согласия, но и управлять ими - то есть направлять оператору Единой биометрической системы требования о блокировании, удалении или уничтожении биометрических персональных данных, а также их векторов из ЕБС.
С 1 июня 2023 года в силу вступили в силу нормы закона, согласно которым биометрические персональные данные обрабатываются только внутри ЕБС. В сентябре прошлого года Минцифры сообщило о том, что заявление на отказ от обработки биометрических данных через МФЦ оформили менее 1% россиян. Как добавили в ведомстве, такой отказ при желании можно оформить в любой момент.
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