https://ria.ru/20240206/minsk-1925660182.html

Минск работает с РФ и членами ЕАЭС по вопросу цифровых валют центробанков

Минск работает с РФ и членами ЕАЭС по вопросу цифровых валют центробанков - РИА Новости, 06.02.2024

Минск работает с РФ и членами ЕАЭС по вопросу цифровых валют центробанков

Белоруссия взаимодействует по теме внедрения цифровых валют центробанков с Россией и в целом со странами ЕАЭС, сообщил заместитель начальника управления... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T13:20

2024-02-06T13:20

2024-02-06T13:20

парламентское собрание союза беларуси и россии

минск

белоруссия

россия

евразийский экономический союз

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МИНСК, 6 фев – РИА Новости. Белоруссия взаимодействует по теме внедрения цифровых валют центробанков с Россией и в целом со странами ЕАЭС, сообщил заместитель начальника управления исследований и стратегического развития Нацбанка Белоруссии Михаил Демиденко."Безусловно, мы находимся в контакте с Центробанком Российской Федерации. Как раз в этом году и в последующие годы мы планируем достаточно серьезно взаимодействовать", - сказал Демиденко журналистам во вторник в Минске.Он подчеркнул, что взаимодействие по аспектам внедрения цифровой валюты центробанков происходит не только с российской стороной, но и другими дружественными Белоруссии странами, в первую очередь членами ЕАЭС. "Есть план взаимодействия как раз по вопросу внедрения цифровых валют центральных банков наших стран, стран ЕАЭС", - сказал Демиденко.Ранее во вторник он сообщил, что в Белоруссии в 2025 году планируется внедрить платформу цифрового белорусского рубля с ограниченным функционалом, а к концу 2026 года система заработает полноценно. В конце января правление Нацбанка Белоруссии одобрило концепцию цифрового белорусского рубля, которая содержит подробную информацию об основных подходах к внедрению цифрового белорусского рубля и дорожную карту для реализации данного проекта в 2024-2026 годах. В среднесрочной перспективе предстоит, в частности, разработать платформу цифрового белорусского рубля, детально проработать экономические и технологические аспекты и иные вопросы, внести изменения в законодательство.

https://ria.ru/20240205/sotrudnichestvo-1925484734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

минск, белоруссия, россия, евразийский экономический союз