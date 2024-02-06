https://ria.ru/20240206/minsk-1925660182.html
Минск работает с РФ и членами ЕАЭС по вопросу цифровых валют центробанков
Минск работает с РФ и членами ЕАЭС по вопросу цифровых валют центробанков - РИА Новости, 06.02.2024
Минск работает с РФ и членами ЕАЭС по вопросу цифровых валют центробанков
Белоруссия взаимодействует по теме внедрения цифровых валют центробанков с Россией и в целом со странами ЕАЭС, сообщил заместитель начальника управления... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T13:20
2024-02-06T13:20
2024-02-06T13:20
парламентское собрание союза беларуси и россии
минск
белоруссия
россия
евразийский экономический союз
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МИНСК, 6 фев – РИА Новости. Белоруссия взаимодействует по теме внедрения цифровых валют центробанков с Россией и в целом со странами ЕАЭС, сообщил заместитель начальника управления исследований и стратегического развития Нацбанка Белоруссии Михаил Демиденко."Безусловно, мы находимся в контакте с Центробанком Российской Федерации. Как раз в этом году и в последующие годы мы планируем достаточно серьезно взаимодействовать", - сказал Демиденко журналистам во вторник в Минске.Он подчеркнул, что взаимодействие по аспектам внедрения цифровой валюты центробанков происходит не только с российской стороной, но и другими дружественными Белоруссии странами, в первую очередь членами ЕАЭС. "Есть план взаимодействия как раз по вопросу внедрения цифровых валют центральных банков наших стран, стран ЕАЭС", - сказал Демиденко.Ранее во вторник он сообщил, что в Белоруссии в 2025 году планируется внедрить платформу цифрового белорусского рубля с ограниченным функционалом, а к концу 2026 года система заработает полноценно. В конце января правление Нацбанка Белоруссии одобрило концепцию цифрового белорусского рубля, которая содержит подробную информацию об основных подходах к внедрению цифрового белорусского рубля и дорожную карту для реализации данного проекта в 2024-2026 годах. В среднесрочной перспективе предстоит, в частности, разработать платформу цифрового белорусского рубля, детально проработать экономические и технологические аспекты и иные вопросы, внести изменения в законодательство.
https://ria.ru/20240205/sotrudnichestvo-1925484734.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, россия, евразийский экономический союз
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Минск, Белоруссия, Россия, Евразийский экономический союз
МИНСК, 6 фев – РИА Новости. Белоруссия взаимодействует по теме внедрения цифровых валют центробанков с Россией и в целом со странами ЕАЭС, сообщил заместитель начальника управления исследований и стратегического развития Нацбанка Белоруссии Михаил Демиденко.
"Безусловно, мы находимся в контакте с Центробанком Российской Федерации. Как раз в этом году и в последующие годы мы планируем достаточно серьезно взаимодействовать", - сказал Демиденко журналистам во вторник в Минске.
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Он подчеркнул, что взаимодействие по аспектам внедрения цифровой валюты центробанков происходит не только с российской стороной, но и другими дружественными Белоруссии странами, в первую очередь членами ЕАЭС
. "Есть план взаимодействия как раз по вопросу внедрения цифровых валют центральных банков наших стран, стран ЕАЭС", - сказал Демиденко.
Ранее во вторник он сообщил, что в Белоруссии в 2025 году планируется внедрить платформу цифрового белорусского рубля с ограниченным функционалом, а к концу 2026 года система заработает полноценно.
В конце января правление Нацбанка Белоруссии одобрило концепцию цифрового белорусского рубля, которая содержит подробную информацию об основных подходах к внедрению цифрового белорусского рубля и дорожную карту для реализации данного проекта в 2024-2026 годах. В среднесрочной перспективе предстоит, в частности, разработать платформу цифрового белорусского рубля, детально проработать экономические и технологические аспекты и иные вопросы, внести изменения в законодательство.