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Минсельхоз разрешил ввоз партии курятины в рамках беспошлинной квоты - РИА Новости, 06.02.2024
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19:42 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/minselkhoz-1925795971.html
Минсельхоз разрешил ввоз партии курятины в рамках беспошлинной квоты
Минсельхоз разрешил ввоз партии курятины в рамках беспошлинной квоты - РИА Новости, 06.02.2024
Минсельхоз разрешил ввоз партии курятины в рамках беспошлинной квоты
Минсельхоз разрешил ввоз в Россию в рамках беспошлинной квоты еще 216 тонн мяса кур, весь одобренный к ввозу объем вырос до 4 778,6 тонны, следует из материалов РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T19:42
2024-02-06T19:42
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Минсельхоз разрешил ввоз в Россию в рамках беспошлинной квоты еще 216 тонн мяса кур, весь одобренный к ввозу объем вырос до 4 778,6 тонны, следует из материалов министерства. Правительство РФ в конце декабря разрешило в 2024 году беспошлинный ввоз в страну замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тысяч тонн с целью поддержания стабильных цен на эту продукцию за счет наращивания предложения на внутреннем рынке. На 6 февраля остаток тарифной льготы составляет 135 221,4 тонны, а объем, одобренный для поставок – до 4 778,6 тонны. До этого он равнялся 4 562,6 тонны (на 30 января остаток тарифной льготы был 135 437,4 тонны). Таким образом, объем одобренного к беспошлинному ввозу в РФ мяса кур вырос на 216 тонн. Есть и новые заявки: объем, принятый к рассмотрению на 6 февраля, составляет 157,2 тонны.
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Минсельхоз разрешил ввоз партии курятины в рамках беспошлинной квоты

Минсельхоз разрешил ввоз в РФ в рамках беспошлинной квоты еще 216 тонн мяса кур

© РИА НовостиКуры
Куры - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости
Куры. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Минсельхоз разрешил ввоз в Россию в рамках беспошлинной квоты еще 216 тонн мяса кур, весь одобренный к ввозу объем вырос до 4 778,6 тонны, следует из материалов министерства.
Правительство РФ в конце декабря разрешило в 2024 году беспошлинный ввоз в страну замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тысяч тонн с целью поддержания стабильных цен на эту продукцию за счет наращивания предложения на внутреннем рынке.
На 6 февраля остаток тарифной льготы составляет 135 221,4 тонны, а объем, одобренный для поставок – до 4 778,6 тонны. До этого он равнялся 4 562,6 тонны (на 30 января остаток тарифной льготы был 135 437,4 тонны). Таким образом, объем одобренного к беспошлинному ввозу в РФ мяса кур вырос на 216 тонн.
Есть и новые заявки: объем, принятый к рассмотрению на 6 февраля, составляет 157,2 тонны.
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ЭкономикаРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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