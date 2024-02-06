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Мэр Нижнего Тагила прокомментировал свои слова об избиении девочки - РИА Новости, 06.02.2024
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18:31 06.02.2024 (обновлено: 18:36 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/mer-1925776689.html
Мэр Нижнего Тагила прокомментировал свои слова об избиении девочки
Мэр Нижнего Тагила прокомментировал свои слова об избиении девочки - РИА Новости, 06.02.2024
Мэр Нижнего Тагила прокомментировал свои слова об избиении девочки
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, ранее назвавший конфликт с избиением школьницы "раскрученным рядовым событием", признался, что его ответ был слишком... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T18:31
2024-02-06T18:36
происшествия
нижний тагил
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, ранее назвавший конфликт с избиением школьницы "раскрученным рядовым событием", признался, что его ответ был слишком эмоциональным. Два брата-пятиклассника 29 декабря ударили в лицо мальчика, а затем ногами избили 11-летнюю девочку напротив школы №56 в Нижнем Тагиле. Девочка получила тяжелые травмы, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Во вторник местное издание "Между строк" опубликовало видео встречи мэра Нижнего Тагила со старшеклассниками, где он, в частности, называет избиение девочки "рядовым событием", "обычным детским конфликтом" и заявляет, что историю о межнациональном конфликте раскрутили украинские спецслужбы. "Сегодня по СМИ и в соцсетях разошлась часть фразы, которую я сказал на встрече с молодежью, отвечая на вопрос, боюсь ли я критики. Сказал, что не принимаю только критику, основанную на слухах. И привел в пример ситуацию с конфликтом с учениками школы №56, отмечу, гражданами Российской Федерации. Возможно, мой ответ был слишком эмоциональным. Это вызвано тем, что в комментариях в социальных сетях исказили информацию о конфликте и преподнесли его, как межнациональный. Там звучали в том числе угрозы мне и моим близким", - написал Пинаев в своем Telegram-канале. Он заявил, что с первого дня конфликт был у него на контроле, но он не давал ему правовую оценку, потому что "это компетенция следственных органов". "История еще раз привлекла внимание к системе образования в Нижнем Тагиле, к нашей школе. С уверенностью могу сказать, сегодня система образования в нашем городе - одна из лучших", - добавил чиновник. Ранее региональное управление СК РФ отмечало, что 37-летняя мать братьев во время конфликта ударила девочку рукой по голове и пресекала попытки людей остановить ее сыновей, которые наносили школьнице удары. Против женщины возбудили уголовное дело о хулиганстве и вовлечении несовершеннолетних в совершение тяжкого преступления, ей предъявлено обвинение. В ведомстве добавили, что по факту произошедшего возбуждено и уголовное дело о халатности. Следствие полагает, что конфликтные ситуации между малолетними братьями и их одноклассницей возникали ранее, в том числе и в школе, но должностные лица не принимали меры "по предупреждению и недопущению совершения в отношении девочки противоправных действий". В свою очередь полковника полиции из Нижнего Тагила Тараса Булгакова, также назвавшего историю "раздутой" и оставившего неосторожный комментарий в соцсети, по итогам служебной проверки привлекли к дисциплинарной ответственности.
https://ria.ru/20240206/svedeniya-1925763824.html
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происшествия, нижний тагил, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижний Тагил, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Мэр Нижнего Тагила прокомментировал свои слова об избиении девочки

Мэр Нижнего Тагила: реакция на избиение девочки школьниками была эмоциональна

© Фото : Владислав Пинаев/ВКонтактеГлава Нижнего Тагила Владислав Пинаев
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© Фото : Владислав Пинаев/ВКонтакте
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, ранее назвавший конфликт с избиением школьницы "раскрученным рядовым событием", признался, что его ответ был слишком эмоциональным.
Два брата-пятиклассника 29 декабря ударили в лицо мальчика, а затем ногами избили 11-летнюю девочку напротив школы №56 в Нижнем Тагиле. Девочка получила тяжелые травмы, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
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Во вторник местное издание "Между строк" опубликовало видео встречи мэра Нижнего Тагила со старшеклассниками, где он, в частности, называет избиение девочки "рядовым событием", "обычным детским конфликтом" и заявляет, что историю о межнациональном конфликте раскрутили украинские спецслужбы.
«
"Сегодня по СМИ и в соцсетях разошлась часть фразы, которую я сказал на встрече с молодежью, отвечая на вопрос, боюсь ли я критики. Сказал, что не принимаю только критику, основанную на слухах. И привел в пример ситуацию с конфликтом с учениками школы №56, отмечу, гражданами Российской Федерации. Возможно, мой ответ был слишком эмоциональным. Это вызвано тем, что в комментариях в социальных сетях исказили информацию о конфликте и преподнесли его, как межнациональный. Там звучали в том числе угрозы мне и моим близким", - написал Пинаев в своем Telegram-канале.
Он заявил, что с первого дня конфликт был у него на контроле, но он не давал ему правовую оценку, потому что "это компетенция следственных органов". "История еще раз привлекла внимание к системе образования в Нижнем Тагиле, к нашей школе. С уверенностью могу сказать, сегодня система образования в нашем городе - одна из лучших", - добавил чиновник.
Ранее региональное управление СК РФ отмечало, что 37-летняя мать братьев во время конфликта ударила девочку рукой по голове и пресекала попытки людей остановить ее сыновей, которые наносили школьнице удары. Против женщины возбудили уголовное дело о хулиганстве и вовлечении несовершеннолетних в совершение тяжкого преступления, ей предъявлено обвинение.
В ведомстве добавили, что по факту произошедшего возбуждено и уголовное дело о халатности. Следствие полагает, что конфликтные ситуации между малолетними братьями и их одноклассницей возникали ранее, в том числе и в школе, но должностные лица не принимали меры "по предупреждению и недопущению совершения в отношении девочки противоправных действий".
В свою очередь полковника полиции из Нижнего Тагила Тараса Булгакова, также назвавшего историю "раздутой" и оставившего неосторожный комментарий в соцсети, по итогам служебной проверки привлекли к дисциплинарной ответственности.
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