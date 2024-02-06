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Медведев высмеял рассказ Байдена о встрече с Миттераном - РИА Новости, 06.02.2024
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12:34 06.02.2024 (обновлено: 12:35 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/medvedev-1925653502.html
Медведев высмеял рассказ Байдена о встрече с Миттераном
Медведев высмеял рассказ Байдена о встрече с Миттераном - РИА Новости, 06.02.2024
Медведев высмеял рассказ Байдена о встрече с Миттераном
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал в своем Telegram-канале рассказ президента США Джо Байдена о его недавнем "общении" с умершим... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T12:34
2024-02-06T12:35
в мире
франция
франсуа миттеран
джо байден
сша
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал в своем Telegram-канале рассказ президента США Джо Байдена о его недавнем "общении" с умершим экс-президентом Франции Франсуа Миттераном. Байден на встрече со сторонниками в штате Невада рассказал о своем недавнем "общении" с Миттераном, который скончался почти 30 лет назад. Трансляцию мероприятия вел Белый дом. Миттеран был президентом Франции с 1981 по 1995 годы, он скончался в 1996-м. В расшифровке мероприятия от Белого дома фамилия "Миттеран" зачеркнута, а в скобках указан Эммануэль Макрон. "Байденом был получен зловещий сигнал из загробного мира. Главный владелец кодов, оказывается, прямо общается с покойным президентом Франции Миттераном (который, кстати, тоже был держателем чемоданчика). Об этой беседе сам президент США и поведал, к тому же перепутав страну лягушатников со страной ливерной колбасы (Байден сказал: "Миттеран из Германии, я имею в виду из Франции" - ред.). Мир действительно в опасности…" - написал Медведев. Байден часто допускает подобные оговорки, он рассказывал, как фотографировался с конгрессвумен, которой на самом деле не было на мероприятии, путал своих министров, китайских лидеров, а уже после вступления на английский престол Карла III говорил "Боже храни королеву", которая к тому времени скончалась.
https://ria.ru/20240205/bayden-1925573772.html
https://ria.ru/20240131/tramp-1924489808.html
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в мире, франция, франсуа миттеран, джо байден, сша, россия, дмитрий медведев
В мире, Франция, Франсуа Миттеран, Джо Байден, США, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев высмеял рассказ Байдена о встрече с Миттераном

Медведев с иронией прокомментировал оговорку Байдена о встрече с Миттераном

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал в своем Telegram-канале рассказ президента США Джо Байдена о его недавнем "общении" с умершим экс-президентом Франции Франсуа Миттераном.
Байден на встрече со сторонниками в штате Невада рассказал о своем недавнем "общении" с Миттераном, который скончался почти 30 лет назад. Трансляцию мероприятия вел Белый дом. Миттеран был президентом Франции с 1981 по 1995 годы, он скончался в 1996-м. В расшифровке мероприятия от Белого дома фамилия "Миттеран" зачеркнута, а в скобках указан Эммануэль Макрон.
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"Байденом был получен зловещий сигнал из загробного мира. Главный владелец кодов, оказывается, прямо общается с покойным президентом Франции Миттераном (который, кстати, тоже был держателем чемоданчика). Об этой беседе сам президент США и поведал, к тому же перепутав страну лягушатников со страной ливерной колбасы (Байден сказал: "Миттеран из Германии, я имею в виду из Франции" - ред.). Мир действительно в опасности…" - написал Медведев.
Байден часто допускает подобные оговорки, он рассказывал, как фотографировался с конгрессвумен, которой на самом деле не было на мероприятии, путал своих министров, китайских лидеров, а уже после вступления на английский престол Карла III говорил "Боже храни королеву", которая к тому времени скончалась.
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