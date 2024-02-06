https://ria.ru/20240206/medvedev-1925653502.html

Медведев высмеял рассказ Байдена о встрече с Миттераном

Медведев высмеял рассказ Байдена о встрече с Миттераном - РИА Новости, 06.02.2024

Медведев высмеял рассказ Байдена о встрече с Миттераном

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал в своем Telegram-канале рассказ президента США Джо Байдена о его недавнем "общении" с умершим... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T12:34

2024-02-06T12:34

2024-02-06T12:35

в мире

франция

франсуа миттеран

джо байден

сша

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал в своем Telegram-канале рассказ президента США Джо Байдена о его недавнем "общении" с умершим экс-президентом Франции Франсуа Миттераном. Байден на встрече со сторонниками в штате Невада рассказал о своем недавнем "общении" с Миттераном, который скончался почти 30 лет назад. Трансляцию мероприятия вел Белый дом. Миттеран был президентом Франции с 1981 по 1995 годы, он скончался в 1996-м. В расшифровке мероприятия от Белого дома фамилия "Миттеран" зачеркнута, а в скобках указан Эммануэль Макрон. "Байденом был получен зловещий сигнал из загробного мира. Главный владелец кодов, оказывается, прямо общается с покойным президентом Франции Миттераном (который, кстати, тоже был держателем чемоданчика). Об этой беседе сам президент США и поведал, к тому же перепутав страну лягушатников со страной ливерной колбасы (Байден сказал: "Миттеран из Германии, я имею в виду из Франции" - ред.). Мир действительно в опасности…" - написал Медведев. Байден часто допускает подобные оговорки, он рассказывал, как фотографировался с конгрессвумен, которой на самом деле не было на мероприятии, путал своих министров, китайских лидеров, а уже после вступления на английский престол Карла III говорил "Боже храни королеву", которая к тому времени скончалась.

https://ria.ru/20240205/bayden-1925573772.html

https://ria.ru/20240131/tramp-1924489808.html

франция

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, франсуа миттеран, джо байден, сша, россия, дмитрий медведев