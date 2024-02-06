https://ria.ru/20240206/medved-1925632423.html

Под Хабаровском амурский тигр разбудил бурого медведя

Под Хабаровском амурский тигр разбудил бурого медведя - РИА Новости, 06.02.2024

Под Хабаровском амурский тигр разбудил бурого медведя

Амурский тигр разбудил бурого медведя, находящегося в зимней спячке в Большехехцирском заповеднике под Хабаровском, сообщает дирекция государственных природных... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T11:37

2024-02-06T11:37

2024-02-06T11:37

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ХАБАРОВСК, 6 фев - РИА Новости. Амурский тигр разбудил бурого медведя, находящегося в зимней спячке в Большехехцирском заповеднике под Хабаровском, сообщает дирекция государственных природных заповедников и нацпарков Хабаровского края "Заповедное Приамурье". "Госинспекторы Большехехцирского заповедника ФГБУ "Заповедное Приамурье" обнаружили следы очень крупного медведя. Подобная ситуация среди зимы происходит в тайге крайне редко, поэтому решили протропить след медведя в "пяту" до берлоги и выяснить обстоятельства прерывания его спячки. Предположительно, медведя поднял из берлоги тигр. Ведь рядом со следами косолапого отчётливо видны отпечатки лап амурского тигра трёхнедельной давности", - говорится в сообщении. По данным участкового госинспектора Сергея Лагутина, предположительно, этим хищником может быть крупный самец по кличке Одыр. Отмечается, что в минувшие выходные при мониторинге территории инспекторы нашли входной след медведя, а затем временную берлогу, а также "лежку" перед входом во "времянку". "Далее, в целях безопасности, входной след мы обошли по кругу. Выходных следов из круга не обнаружили. Это значит, что медведь лег в берлогу и вновь уснул. В район предполагаемой берлоги имеется три подхода тигра двух-трехнедельной давности, следов борьбы обнаружено не было", - цитирует дирекция участкового госинспектора заповедника Юрия Кя. Инспекторы полагают, что тигр, обнаружив на своем охотничьем участке берлогу медведя, начал обозначать свое недовольство рыком. На что медведь отреагировал выходом из берлоги, показав свои размеры, уточняют ученые, на этом конфликт был исчерпан. Большехехцирский государственный природный заповедник учреждён в 1963 году. Площадь его территории составляет более 45 тысяч гектаров. Площадь охранной зоны - 12 тысяч. Расположен в Хабаровском районе Хабаровского края, в 15-20 километрах южнее Хабаровска, в пределах хребта Большой Хехцир. На территории произрастают более тысячи видов сосудистых растений, более 200 видов мхов, более 100 - лишайников и более 800 видов грибов. Здесь встречается шесть видов амфибий, восемь - рептилий, 240 - птиц, 45 - рыб и 53 вида млекопитающих. Подробно исследованы паукообразные, из них пауков найдено около 320 видов, а клещей - около 200. Из насекомых, которых в заповеднике собрано и определено более 5 тысяч видов, хорошо изучены бабочки (около 2,5 тысяч видов). Среди всего разнообразия есть занесенные в Красную книгу РФ и редкие животные, птицы и насекомые.

https://ria.ru/20240114/medved-1921224686.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

хабаровский край, хабаровский район, хабаровск, общество