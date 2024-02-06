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Матвиенко попросила помочь муниципалитетам с газификацией соцобъектов - РИА Новости, 06.02.2024
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18:03 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/matvienko-1925768804.html
Матвиенко попросила помочь муниципалитетам с газификацией соцобъектов
Матвиенко попросила помочь муниципалитетам с газификацией соцобъектов - РИА Новости, 06.02.2024
Матвиенко попросила помочь муниципалитетам с газификацией соцобъектов
Власти муниципалитетов не могут подать заявки на газификацию соцобъектов, поскольку у них нет средств на переоборудование устаревших котельных, здесь нужно... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T18:03
2024-02-06T18:03
валентина матвиенко
россия
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Власти муниципалитетов не могут подать заявки на газификацию соцобъектов, поскольку у них нет средств на переоборудование устаревших котельных, здесь нужно соучастие федерального бюджета, регионов, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Продолжается реализация программы социальной газификации, которая была инициирована президентом РФ. Газовые сети подведены до границ уже почти 900 тысяч домовладений. По решению главы государства программа стала бессрочной и теперь распространяется на социальные объекты – школы, детские сады, больницы, ФАПы", - сказала политик При этом по всей стране заявки на участие в программе подали всего 900 таких учреждений, а выполненных подключений - менее 100, добавила Матвиенко. По ее словам, очевидно, что бюджетных учреждений, которые могли бы перейти на газ, в стране гораздо больше. Сенатор отметила, что "у муниципалитетов нет достаточно средств на переоборудование устаревших котельных". Матвиенко полагает, что без соучастия федерального бюджета, регионов не обойтись, кроме того, необходимо активнее работать над включением в программу газификации четырёх новых льготных категорий граждан, для которых предусмотрена компенсация затрат на газовое оборудование. "Это участники СВО, члены их семей, инвалиды первой группы, а также лица, ухаживающие за детьми-инвалидами. По этим категориям в полном объёме поручение президента выполнено пока только в 31 регионе. Надо подтягиваться и остальным", - заключила Матвиенко.
https://ria.ru/20240206/matvienko-1925750978.html
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валентина матвиенко, россия, совет федерации рф
Валентина Матвиенко, Россия, Совет Федерации РФ
Матвиенко попросила помочь муниципалитетам с газификацией соцобъектов

Матвиенко попросила помочь муниципалитетам с газификацией социальных объектов

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Власти муниципалитетов не могут подать заявки на газификацию соцобъектов, поскольку у них нет средств на переоборудование устаревших котельных, здесь нужно соучастие федерального бюджета, регионов, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Продолжается реализация программы социальной газификации, которая была инициирована президентом РФ. Газовые сети подведены до границ уже почти 900 тысяч домовладений. По решению главы государства программа стала бессрочной и теперь распространяется на социальные объекты – школы, детские сады, больницы, ФАПы", - сказала политик
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При этом по всей стране заявки на участие в программе подали всего 900 таких учреждений, а выполненных подключений - менее 100, добавила Матвиенко. По ее словам, очевидно, что бюджетных учреждений, которые могли бы перейти на газ, в стране гораздо больше.
Сенатор отметила, что "у муниципалитетов нет достаточно средств на переоборудование устаревших котельных". Матвиенко полагает, что без соучастия федерального бюджета, регионов не обойтись, кроме того, необходимо активнее работать над включением в программу газификации четырёх новых льготных категорий граждан, для которых предусмотрена компенсация затрат на газовое оборудование.
"Это участники СВО, члены их семей, инвалиды первой группы, а также лица, ухаживающие за детьми-инвалидами. По этим категориям в полном объёме поручение президента выполнено пока только в 31 регионе. Надо подтягиваться и остальным", - заключила Матвиенко.
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