https://ria.ru/20240206/maslyakova-1925805682.html

Жена Маслякова подтвердила передачу прав на управление "АМИК" своему сыну

Жена Маслякова подтвердила передачу прав на управление "АМИК" своему сыну - РИА Новости, 07.02.2024

Жена Маслякова подтвердила передачу прав на управление "АМИК" своему сыну

Жена основателя КВН Александра Маслякова Светлана подтвердила РИА Новости, что ее сын, Масляков-младший, стал единственным владельцем ООО "Телевизионное... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-06T21:23

2024-02-06T21:23

2024-02-07T09:23

культура

александр масляков

александр александрович

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Жена основателя КВН Александра Маслякова Светлана подтвердила РИА Новости, что ее сын, Масляков-младший, стал единственным владельцем ООО "Телевизионное творческое объединение "АМИК" ("Александр Масляков и Компания"). "Да, ему (Александру Маслякову — младшему. — Прим. ред.) передали права. А мы отдыхаем. Потому что Александр Александрович — молодой человек, 44 года, пусть работает, он и так работает", — рассказала Маслякова.Также она отметила, что данное решение было принято давно, и "естественно, все это все равно перешло бы к нему. И нам уже тоже достаточно работать, пусть работает он", — добавила Маслякова. Ранее в СМИ сообщалось, что до этого Маслякову-младшему принадлежала половина компании, 25,5 процента в "АМИК" принадлежало его отцу, Александру Васильевичу Маслякову, 24,5 процента — матери, Светлане Масляковой.

https://ria.ru/20231107/shutki-1907925693.html

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александр масляков, александр александрович