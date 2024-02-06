Рейтинг@Mail.ru
Жена Маслякова подтвердила передачу прав на управление "АМИК" своему сыну - РИА Новости, 07.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:23 06.02.2024 (обновлено: 09:23 07.02.2024)
https://ria.ru/20240206/maslyakova-1925805682.html
Жена Маслякова подтвердила передачу прав на управление "АМИК" своему сыну
Жена Маслякова подтвердила передачу прав на управление "АМИК" своему сыну - РИА Новости, 07.02.2024
Жена Маслякова подтвердила передачу прав на управление "АМИК" своему сыну
Жена основателя КВН Александра Маслякова Светлана подтвердила РИА Новости, что ее сын, Масляков-младший, стал единственным владельцем ООО "Телевизионное... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-06T21:23
2024-02-07T09:23
культура
александр масляков
александр александрович
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760526081_6:0:3458:1942_1920x0_80_0_0_4e4f4174e2ae9d812a77f05828526446.jpg
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Жена основателя КВН Александра Маслякова Светлана подтвердила РИА Новости, что ее сын, Масляков-младший, стал единственным владельцем ООО "Телевизионное творческое объединение "АМИК" ("Александр Масляков и Компания"). &quot;Да, ему (Александру Маслякову — младшему. — Прим. ред.) передали права. А мы отдыхаем. Потому что Александр Александрович — молодой человек, 44 года, пусть работает, он и так работает&quot;, — рассказала Маслякова.Также она отметила, что данное решение было принято давно, и "естественно, все это все равно перешло бы к нему. И нам уже тоже достаточно работать, пусть работает он", — добавила Маслякова. Ранее в СМИ сообщалось, что до этого Маслякову-младшему принадлежала половина компании, 25,5 процента в "АМИК" принадлежало его отцу, Александру Васильевичу Маслякову, 24,5 процента — матери, Светлане Масляковой.
https://ria.ru/20231107/shutki-1907925693.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760526081_611:0:3200:1942_1920x0_80_0_0_9b497cb18fe2081468ff93ddfecc9313.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр масляков, александр александрович
Культура, Александр Масляков, Александр Александрович
Жена Маслякова подтвердила передачу прав на управление "АМИК" своему сыну

Светлана Маслякова: Александр стал единственным владельцем ООО "АМИК"

© Первый каналАлександр Масляков — младший в эпизоде КВН Высшая лига
Александр Масляков — младший в эпизоде КВН Высшая лига
© Первый канал
Александр Масляков — младший в эпизоде КВН Высшая лига. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Жена основателя КВН Александра Маслякова Светлана подтвердила РИА Новости, что ее сын, Масляков-младший, стал единственным владельцем ООО "Телевизионное творческое объединение "АМИК" ("Александр Масляков и Компания").
«

"Да, ему (Александру Маслякову — младшему. — Прим. ред.) передали права. А мы отдыхаем. Потому что Александр Александрович — молодой человек, 44 года, пусть работает, он и так работает", — рассказала Маслякова.

Также она отметила, что данное решение было принято давно, и "естественно, все это все равно перешло бы к нему. И нам уже тоже достаточно работать, пусть работает он", — добавила Маслякова.
Ранее в СМИ сообщалось, что до этого Маслякову-младшему принадлежала половина компании, 25,5 процента в "АМИК" принадлежало его отцу, Александру Васильевичу Маслякову, 24,5 процента — матери, Светлане Масляковой.
Участник команды Уральские пельмени Андрей Рожков - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Рожков сказал, как изменился КВН после ухода Маслякова
7 ноября 2023, 16:31
 
КультураАлександр МасляковАлександр Александрович
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала