https://ria.ru/20240206/maslyakova-1925805682.html
Жена Маслякова подтвердила передачу прав на управление "АМИК" своему сыну
Жена Маслякова подтвердила передачу прав на управление "АМИК" своему сыну - РИА Новости, 07.02.2024
Жена Маслякова подтвердила передачу прав на управление "АМИК" своему сыну
Жена основателя КВН Александра Маслякова Светлана подтвердила РИА Новости, что ее сын, Масляков-младший, стал единственным владельцем ООО "Телевизионное... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-06T21:23
2024-02-06T21:23
2024-02-07T09:23
культура
александр масляков
александр александрович
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760526081_6:0:3458:1942_1920x0_80_0_0_4e4f4174e2ae9d812a77f05828526446.jpg
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Жена основателя КВН Александра Маслякова Светлана подтвердила РИА Новости, что ее сын, Масляков-младший, стал единственным владельцем ООО "Телевизионное творческое объединение "АМИК" ("Александр Масляков и Компания"). "Да, ему (Александру Маслякову — младшему. — Прим. ред.) передали права. А мы отдыхаем. Потому что Александр Александрович — молодой человек, 44 года, пусть работает, он и так работает", — рассказала Маслякова.Также она отметила, что данное решение было принято давно, и "естественно, все это все равно перешло бы к нему. И нам уже тоже достаточно работать, пусть работает он", — добавила Маслякова. Ранее в СМИ сообщалось, что до этого Маслякову-младшему принадлежала половина компании, 25,5 процента в "АМИК" принадлежало его отцу, Александру Васильевичу Маслякову, 24,5 процента — матери, Светлане Масляковой.
https://ria.ru/20231107/shutki-1907925693.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760526081_611:0:3200:1942_1920x0_80_0_0_9b497cb18fe2081468ff93ddfecc9313.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр масляков, александр александрович
Культура, Александр Масляков, Александр Александрович
Жена Маслякова подтвердила передачу прав на управление "АМИК" своему сыну
Светлана Маслякова: Александр стал единственным владельцем ООО "АМИК"
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Жена основателя КВН Александра Маслякова Светлана подтвердила РИА Новости, что ее сын, Масляков-младший, стал единственным владельцем ООО "Телевизионное творческое объединение "АМИК" ("Александр Масляков и Компания").
«
"Да, ему (Александру Маслякову — младшему. — Прим. ред.) передали права. А мы отдыхаем. Потому что Александр Александрович — молодой человек, 44 года, пусть работает, он и так работает", — рассказала Маслякова.
Также она отметила, что данное решение было принято давно, и "естественно, все это все равно перешло бы к нему. И нам уже тоже достаточно работать, пусть работает он", — добавила Маслякова.
Ранее в СМИ сообщалось, что до этого Маслякову-младшему принадлежала половина компании, 25,5 процента в "АМИК" принадлежало его отцу, Александру Васильевичу Маслякову, 24,5 процента — матери, Светлане Масляковой.
Рожков сказал, как изменился КВН после ухода Маслякова