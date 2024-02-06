https://ria.ru/20240206/maska-1925741097.html

Премьеру нового сезона шоу "Маска" перенесли

Премьеру нового сезона шоу "Маска" перенесли - РИА Новости, 06.02.2024

Премьеру нового сезона шоу "Маска" перенесли

Премьеру нового сезона шоу "Маска" перенесли на неделю, на 18 февраля, по техническим причинам, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала НТВ. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T16:24

2024-02-06T16:24

2024-02-06T16:24

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Премьеру нового сезона шоу "Маска" перенесли на неделю, на 18 февраля, по техническим причинам, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала НТВ. "По техническим причинам премьера пятого сезона шоу "Маска" перенесена на неделю, первый выпуск выйдет в эфир НТВ 18 февраля в 20.20", — рассказали на канале. Ранее в официальной группе проекта ВКонтакте отмечалось, что пятый сезон выйдет в эфир 11 февраля.Там же сообщили, что вести популярный проект будет Вячеслав Макаров. Кто займет кресла судей, пока неизвестно.

https://ria.ru/20240125/maska-1923427966.html

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2024

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новости шоу-бизнеса, нтв (телеканал), знаменитости, вячеслав макаров