https://ria.ru/20240206/maska-1925741097.html
Премьеру нового сезона шоу "Маска" перенесли
Премьеру нового сезона шоу "Маска" перенесли - РИА Новости, 06.02.2024
Премьеру нового сезона шоу "Маска" перенесли
Премьеру нового сезона шоу "Маска" перенесли на неделю, на 18 февраля, по техническим причинам, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала НТВ. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T16:24
2024-02-06T16:24
2024-02-06T16:24
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Премьеру нового сезона шоу "Маска" перенесли на неделю, на 18 февраля, по техническим причинам, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала НТВ. "По техническим причинам премьера пятого сезона шоу "Маска" перенесена на неделю, первый выпуск выйдет в эфир НТВ 18 февраля в 20.20", — рассказали на канале. Ранее в официальной группе проекта ВКонтакте отмечалось, что пятый сезон выйдет в эфир 11 февраля.Там же сообщили, что вести популярный проект будет Вячеслав Макаров. Кто займет кресла судей, пока неизвестно.
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новости шоу-бизнеса, нтв (телеканал), знаменитости, вячеслав макаров
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, НТВ (телеканал), Знаменитости, Вячеслав Макаров
Премьеру нового сезона шоу "Маска" перенесли
Премьеру нового сезона шоу "Маска" перенесли на 18 февраля
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Премьеру нового сезона шоу "Маска" перенесли на неделю, на 18 февраля, по техническим причинам, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала НТВ.
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"По техническим причинам премьера пятого сезона шоу "Маска" перенесена на неделю, первый выпуск выйдет в эфир НТВ 18 февраля в 20.20", — рассказали на канале.
Ранее в официальной группе проекта ВКонтакте отмечалось, что пятый сезон выйдет в эфир 11 февраля.
Там же сообщили, что вести популярный проект будет Вячеслав Макаров. Кто займет кресла судей, пока неизвестно.
Стали известны образы участников нового сезона шоу "Маска"