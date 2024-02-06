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Маск раскритиковал миграционную политику администрации Байдена

Маск раскритиковал миграционную политику администрации Байдена - РИА Новости, 06.02.2024

Маск раскритиковал миграционную политику администрации Байдена

Администрация президента США Джо Байдена вместо охраны границ "расстилает красную дорожку", заявил предприниматель Илон Маск. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T04:03

2024-02-06T04:03

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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена вместо охраны границ "расстилает красную дорожку", заявил предприниматель Илон Маск. Маск и ранее критиковал администрацию Байдена за "активное содействие нелегальной миграции". Тем не менее, нынешний комментарий предпринимателя был опубликован после обнародованного законопроекта сената по помощи Украине и охране американской границы. "Вместо того, чтобы охранять границы, эта администрация и многие штаты расстилают красную дорожку (для нелегальных мигрантов - ред.), - написал Маск соцсети Х. Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 - на поддержку Киева. На охрану границы при этом предполагается направить втрое меньше - 20,2 миллиарда долларов. Президент Джо Байден заявил о поддержке законопроекта, призвал конгресс принять его как можно скорее. Представленный законопроект вызвал жесткую критику со стороны республиканских политиков. Как заявил бывший президент США Дональд Трамп, только дурак или радикальный левый демократ проголосует за "чудовищный" законопроект, представленный сенатом США. По словам спикера палаты представителей США Майка Джонсона, предложенный законопроект, объединяющий помощь Киеву, Израилю и охрану собственных границ Штатов, "хуже, чем ожидалось", инициатива обречена на провал. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украиныоружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240204/migranty-1925369817.html

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сша, украина, россия, джо байден, илон маск, сергей лавров, нато, в мире