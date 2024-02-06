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Власти Югры восстановили более 180 объектов в Макеевке в 2023 году - РИА Новости, 06.02.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
16:02 06.02.2024 (обновлено: 16:03 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/makeevka-1925727863.html
Власти Югры восстановили более 180 объектов в Макеевке в 2023 году
Власти Югры восстановили более 180 объектов в Макеевке в 2023 году - РИА Новости, 06.02.2024
Власти Югры восстановили более 180 объектов в Макеевке в 2023 году
Власти Ханты-Мансийского автономного округа в 2023 году помогли в восстановлении более 180 объектов в подшефной Макеевке в Донецкой Народной Республике,... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T16:02
2024-02-06T16:03
ханты-мансийский автономный округ
макеевка
ханты-мансийский автономный округ
донецкая народная республика
наталья комарова
югра
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев – РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа в 2023 году помогли в восстановлении более 180 объектов в подшефной Макеевке в Донецкой Народной Республике, сообщает департамент внутренней политики Югры. Губернатор ХМАО Наталья Комарова накануне посетила Макеевку с рабочим визитом. Основной целью поездки стало посещение социальных объектов, встречи с жителями, передача гуманитарного груза, обсуждение планов по восстановлению инфраструктуры на 2024 год. "В 2023 году выполнены работы на 182 объектах. Среди них – восстановлены: 131 многоквартирный дом, пять детских садов, три школы, поврежденных в результате обстрелов, здание МФЦ. Оборудованы 34 скважины для котельных, отремонтированы сети водоснабжения (2,9 тысячи метров). Важным аспектом работы стало восстановление уличного освещения в Макеевке, всего установили 1907 светильников на 27 улицах", - говорится в сообщении. Помимо этого, были восстановлены семь помещений пищеблоков в образовательных организациях Макеевки, ремонт еще 10 помещений планируется завершить до 1 марта текущего года. Также в 25 школах города выполнены работы по оформлению школьных пространств, доставлена художественная литература и учебные пособия для школьников – в общей сложности порядка 94 тысяч экземпляров. По данным властей, в плане по восстановлению объектов Макеевки на 2024 год значится 31 мероприятие, в том числе ремонт больниц, многоквартирного дома, пищеблоков в 11 детских садах и 14 школах, производственных помещений с оснащением оборудования комбината детского питания, обустройство шести спортивных площадок, ремонт 820 метров сетей водоснабжения и 2,8 километра водоотведения. Кроме того, летом 2024 года Югра также примет детей из Макеевки для оздоровления, отдыха и медицинский реабилитации. В мае 2022 года Наталья Комарова и глава Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает оказание городу и его жителям всесторонней помощи для скорейшего восстановления экономики, инфраструктуры, возвращения к мирному укладу жизни, реализацию инфраструктурных проектов на территории города, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, гуманитарную помощь.
https://ria.ru/20231117/makeevka-1910081439.html
https://ria.ru/20240206/komarova-1925722416.html
https://ria.ru/20231117/sistema-1910056256.html
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макеевка, ханты-мансийский автономный округ, донецкая народная республика, наталья комарова, югра
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Макеевка, Ханты-Мансийский автономный округ, Донецкая Народная Республика, Наталья Комарова, Югра

Власти Югры восстановили более 180 объектов в Макеевке в 2023 году

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГубернатор Ханты‐ Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова
Губернатор Ханты‐ Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Губернатор Ханты‐ Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев – РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа в 2023 году помогли в восстановлении более 180 объектов в подшефной Макеевке в Донецкой Народной Республике, сообщает департамент внутренней политики Югры.
Губернатор ХМАО Наталья Комарова накануне посетила Макеевку с рабочим визитом. Основной целью поездки стало посещение социальных объектов, встречи с жителями, передача гуманитарного груза, обсуждение планов по восстановлению инфраструктуры на 2024 год.
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"В 2023 году выполнены работы на 182 объектах. Среди них – восстановлены: 131 многоквартирный дом, пять детских садов, три школы, поврежденных в результате обстрелов, здание МФЦ. Оборудованы 34 скважины для котельных, отремонтированы сети водоснабжения (2,9 тысячи метров). Важным аспектом работы стало восстановление уличного освещения в Макеевке, всего установили 1907 светильников на 27 улицах", - говорится в сообщении.
Помимо этого, были восстановлены семь помещений пищеблоков в образовательных организациях Макеевки, ремонт еще 10 помещений планируется завершить до 1 марта текущего года. Также в 25 школах города выполнены работы по оформлению школьных пространств, доставлена художественная литература и учебные пособия для школьников – в общей сложности порядка 94 тысяч экземпляров.
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По данным властей, в плане по восстановлению объектов Макеевки на 2024 год значится 31 мероприятие, в том числе ремонт больниц, многоквартирного дома, пищеблоков в 11 детских садах и 14 школах, производственных помещений с оснащением оборудования комбината детского питания, обустройство шести спортивных площадок, ремонт 820 метров сетей водоснабжения и 2,8 километра водоотведения.
Кроме того, летом 2024 года Югра также примет детей из Макеевки для оздоровления, отдыха и медицинский реабилитации.
В мае 2022 года Наталья Комарова и глава Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает оказание городу и его жителям всесторонней помощи для скорейшего восстановления экономики, инфраструктуры, возвращения к мирному укладу жизни, реализацию инфраструктурных проектов на территории города, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, гуманитарную помощь.
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