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В Литве предложили закрыть еще два КПП на границе с Белоруссией - РИА Новости, 06.02.2024
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18:26 06.02.2024 (обновлено: 18:50 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/litva-1925775336.html
В Литве предложили закрыть еще два КПП на границе с Белоруссией
В Литве предложили закрыть еще два КПП на границе с Белоруссией - РИА Новости, 06.02.2024
В Литве предложили закрыть еще два КПП на границе с Белоруссией
Литовский национальный центр по управлению кризисными ситуациями предложил закрыть КПП "Лаворишкес" и "Райгардас" на границе с Белоруссией. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T18:26
2024-02-06T18:50
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Литовский национальный центр по управлению кризисными ситуациями предложил закрыть КПП "Лаворишкес" и "Райгардас" на границе с Белоруссией."Комиссия национальной безопасности при Национальном центре по управлению кризисными ситуациями Литвы предлагает &lt;...&gt; ограничить передвижение товаров, транспорта и людей через литовско-белорусскую государственную границу в пограничных пунктах пропуска "Лаворишкес" и "Райгардас", — говорится в заявлении на сайте ведомства.Кроме того, в центре предложили ограничить посадку и высадку пассажиров на железнодорожных КПП "Кена" и "Кибартай", а также прекратить движение пешеходов и велосипедистов через границу с Белоруссией.В августе прошлого года власти Литвы временно закрыли пограничные пункты "Шумскас" (с белорусской стороны "Лоша") и "Твярячюс" (с белорусской стороны "Видзы"). В Вильнюсе объяснили такие шаги "изменением геополитической ситуации" и "угрозами национальной безопасности". Власти Белоруссии, в свою очередь, заявили, что постараются минимизировать негативные последствия, в том числе усилят смены на оставшихся КПП.В сентябре Латвия приостановила работу одного из двух погранпунктов на границе с Белоруссией — "Силене" — "для предотвращения угроз нелегальной миграции".
https://ria.ru/20240206/litva-1925569089.html
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в мире, белоруссия, литва, латвия
В мире, Белоруссия, Литва, Латвия
В Литве предложили закрыть еще два КПП на границе с Белоруссией

В Литве хотят закрыть КПП "Лаворишкес" и "Райгардас" на границе с Белоруссией

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкГрузовик на белорусско-литовской границе
Грузовик на белорусско-литовской границе - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Грузовик на белорусско-литовской границе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Литовский национальный центр по управлению кризисными ситуациями предложил закрыть КПП "Лаворишкес" и "Райгардас" на границе с Белоруссией.
«
"Комиссия национальной безопасности при Национальном центре по управлению кризисными ситуациями Литвы предлагает <...> ограничить передвижение товаров, транспорта и людей через литовско-белорусскую государственную границу в пограничных пунктах пропуска "Лаворишкес" и "Райгардас", — говорится в заявлении на сайте ведомства.
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Кроме того, в центре предложили ограничить посадку и высадку пассажиров на железнодорожных КПП "Кена" и "Кибартай", а также прекратить движение пешеходов и велосипедистов через границу с Белоруссией.
В августе прошлого года власти Литвы временно закрыли пограничные пункты "Шумскас" (с белорусской стороны "Лоша") и "Твярячюс" (с белорусской стороны "Видзы"). В Вильнюсе объяснили такие шаги "изменением геополитической ситуации" и "угрозами национальной безопасности". Власти Белоруссии, в свою очередь, заявили, что постараются минимизировать негативные последствия, в том числе усилят смены на оставшихся КПП.
В сентябре Латвия приостановила работу одного из двух погранпунктов на границе с Белоруссией — "Силене" — "для предотвращения угроз нелегальной миграции".
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