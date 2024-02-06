https://ria.ru/20240206/litva-1925775336.html

В Литве предложили закрыть еще два КПП на границе с Белоруссией

В Литве предложили закрыть еще два КПП на границе с Белоруссией - РИА Новости, 06.02.2024

В Литве предложили закрыть еще два КПП на границе с Белоруссией

Литовский национальный центр по управлению кризисными ситуациями предложил закрыть КПП "Лаворишкес" и "Райгардас" на границе с Белоруссией. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T18:26

2024-02-06T18:26

2024-02-06T18:50

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Литовский национальный центр по управлению кризисными ситуациями предложил закрыть КПП "Лаворишкес" и "Райгардас" на границе с Белоруссией."Комиссия национальной безопасности при Национальном центре по управлению кризисными ситуациями Литвы предлагает <...> ограничить передвижение товаров, транспорта и людей через литовско-белорусскую государственную границу в пограничных пунктах пропуска "Лаворишкес" и "Райгардас", — говорится в заявлении на сайте ведомства.Кроме того, в центре предложили ограничить посадку и высадку пассажиров на железнодорожных КПП "Кена" и "Кибартай", а также прекратить движение пешеходов и велосипедистов через границу с Белоруссией.В августе прошлого года власти Литвы временно закрыли пограничные пункты "Шумскас" (с белорусской стороны "Лоша") и "Твярячюс" (с белорусской стороны "Видзы"). В Вильнюсе объяснили такие шаги "изменением геополитической ситуации" и "угрозами национальной безопасности". Власти Белоруссии, в свою очередь, заявили, что постараются минимизировать негативные последствия, в том числе усилят смены на оставшихся КПП.В сентябре Латвия приостановила работу одного из двух погранпунктов на границе с Белоруссией — "Силене" — "для предотвращения угроз нелегальной миграции".

https://ria.ru/20240206/litva-1925569089.html

https://ria.ru/20240123/provokatsii-1922915890.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белоруссия, литва, латвия