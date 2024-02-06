https://ria.ru/20240206/litva-1925775336.html
В Литве предложили закрыть еще два КПП на границе с Белоруссией
В Литве предложили закрыть еще два КПП на границе с Белоруссией - РИА Новости, 06.02.2024
В Литве предложили закрыть еще два КПП на границе с Белоруссией
Литовский национальный центр по управлению кризисными ситуациями предложил закрыть КПП "Лаворишкес" и "Райгардас" на границе с Белоруссией. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T18:26
2024-02-06T18:26
2024-02-06T18:50
в мире
белоруссия
литва
латвия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137598/10/1375981045_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d1b9bb1df7fec479a07a2ece84d7a2b5.jpg
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Литовский национальный центр по управлению кризисными ситуациями предложил закрыть КПП "Лаворишкес" и "Райгардас" на границе с Белоруссией."Комиссия национальной безопасности при Национальном центре по управлению кризисными ситуациями Литвы предлагает <...> ограничить передвижение товаров, транспорта и людей через литовско-белорусскую государственную границу в пограничных пунктах пропуска "Лаворишкес" и "Райгардас", — говорится в заявлении на сайте ведомства.Кроме того, в центре предложили ограничить посадку и высадку пассажиров на железнодорожных КПП "Кена" и "Кибартай", а также прекратить движение пешеходов и велосипедистов через границу с Белоруссией.В августе прошлого года власти Литвы временно закрыли пограничные пункты "Шумскас" (с белорусской стороны "Лоша") и "Твярячюс" (с белорусской стороны "Видзы"). В Вильнюсе объяснили такие шаги "изменением геополитической ситуации" и "угрозами национальной безопасности". Власти Белоруссии, в свою очередь, заявили, что постараются минимизировать негативные последствия, в том числе усилят смены на оставшихся КПП.В сентябре Латвия приостановила работу одного из двух погранпунктов на границе с Белоруссией — "Силене" — "для предотвращения угроз нелегальной миграции".
https://ria.ru/20240206/litva-1925569089.html
https://ria.ru/20240123/provokatsii-1922915890.html
белоруссия
литва
латвия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137598/10/1375981045_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_cdcc2ed2be151fb1e4d67078f5a44d73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, литва, латвия
В мире, Белоруссия, Литва, Латвия
В Литве предложили закрыть еще два КПП на границе с Белоруссией
В Литве хотят закрыть КПП "Лаворишкес" и "Райгардас" на границе с Белоруссией
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Литовский национальный центр по управлению кризисными ситуациями предложил закрыть КПП "Лаворишкес" и "Райгардас" на границе с Белоруссией.
«
"Комиссия национальной безопасности при Национальном центре по управлению кризисными ситуациями Литвы предлагает <...> ограничить передвижение товаров, транспорта и людей через литовско-белорусскую государственную границу в пограничных пунктах пропуска "Лаворишкес" и "Райгардас", — говорится в заявлении на сайте ведомства.
Литва стала жертвой насилия, но обозналась с насильником
Кроме того, в центре предложили ограничить посадку и высадку пассажиров на железнодорожных КПП "Кена" и "Кибартай", а также прекратить движение пешеходов и велосипедистов через границу с Белоруссией.
В августе прошлого года власти Литвы временно закрыли пограничные пункты "Шумскас" (с белорусской стороны "Лоша") и "Твярячюс" (с белорусской стороны "Видзы"). В Вильнюсе объяснили такие шаги "изменением геополитической ситуации" и "угрозами национальной безопасности". Власти Белоруссии, в свою очередь, заявили, что постараются минимизировать негативные последствия, в том числе усилят смены на оставшихся КПП.
В сентябре Латвия
приостановила работу одного из двух погранпунктов на границе с Белоруссией — "Силене" — "для предотвращения угроз нелегальной миграции".
Лукашенко заявил, что против Белоруссии готовятся провокации