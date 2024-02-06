https://ria.ru/20240206/likhoradka-1925742662.html

В Таиланде резко выросло число случаев заражения лихорадкой денге

В Таиланде резко выросло число случаев заражения лихорадкой денге - РИА Новости, 06.02.2024

В Таиланде резко выросло число случаев заражения лихорадкой денге

В Таиланде с начала года более 8 тысяч человек заразились лихорадкой денге, 13 человек погибли, передает издание the Nation со ссылкой на заявление департамента РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T16:29

2024-02-06T16:29

2024-02-06T16:29

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В Таиланде с начала года более 8 тысяч человек заразились лихорадкой денге, 13 человек погибли, передает издание the Nation со ссылкой на заявление департамента по контролю заболеваний министерства здравоохранения Королевства. Сообщается, что в январе диагноз был поставлен 8197 людям, что на 91% больше, чем в том же месяце в прошлом году, когда заразились 4000 человек. Большинство пациентов- дети от пяти до 14 лет, а большинство заражений зафиксировано в южных и центральных районах страны. В этом году от лихорадки уже погибло 13 человек. По данным Всемирной организации здравоохранения в 2023 году в Таиланде зафиксировано более 136 тысяч случаев заражения лихорадкой денге, что примерно на 300% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Из общего числа заболевших 139 случаев с летальным исходом. Население Таиланда составляет 71,6 миллиона человек. Также в прошлом году страну посетили более 22 миллионов туристов. Россия сохраняет пятое место по количеству туристических заездов среди стран, чьи граждане массово посещают королевство. Лихорадка денге - тяжелое вирусное заболевание, разносчиками которого являются дневные полосатые комары Aedes Aegypti. Болезнь характеризуется высокой температурой, мышечными и головным болями, а в тяжелой форме - внутренними кровоизлияниями, которые в самых тяжелых случаях приводят к полиорганной недостаточности и смерти пациента. У переболевших лихорадкой денге образуется иммунитет к тому ее подтипу, которым переболел пациент, однако от остальных трех ее подтипов он не застрахован. Чаще всего в тяжелой форме проходит вторичное, а не первичное заражение. Количество случаев заражения лихорадкой денге достигает пика во время влажного сезона (сезона дождей), когда образуется множество водоемов со стоячей водой, в которых быстро размножаются комары.

https://ria.ru/20240206/likhoradka-1925684626.html

https://ria.ru/20231222/zarazhenie-1917484979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

таиланд, россия, в мире