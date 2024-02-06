https://ria.ru/20240206/lgoty-1925593986.html
Депутат предложила установить перечень льгот для ветеранов труда
Депутат предложила установить перечень льгот для ветеранов труда - РИА Новости, 06.02.2024
Депутат предложила установить перечень льгот для ветеранов труда
Депутат ГД от "Справедливой России - За правду" Яна Лантратова предложила министру труда и соцзащиты Антону Котякову установить минимальный перечень льгот для... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T07:22
2024-02-06T07:22
2024-02-06T07:22
россия
общество
яна лантратова
антон котяков
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Депутат ГД от "Справедливой России - За правду" Яна Лантратова предложила министру труда и соцзащиты Антону Котякову установить минимальный перечень льгот для ветеранов труда на федеральном уровне, чтобы устранить региональное неравенство, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Как отмечается в обращении, на данный момент законом "О ветеранах" предусмотрено, что меры социальной поддержки ветеранов труда определяются законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ. Таким образом, федеральной гарантии на получение конкретного перечня льгот ветераны труда сегодня не имеют, указала автор инициативы. "Прошу вас, уважаемый Антон Олегович, рассмотреть целесообразность установления минимального перечня гарантированных льгот для ветеранов труда на федеральном уровне и предоставить позицию министерства труда и социальной защиты РФ по данному вопросу", - говорится в документе. В обращении Лантратова сообщила, что готовит изменения в закон "О ветеранах". По ее предложению, минимальный перечень мер поддержки для ветеранов труда должен включать ежемесячную денежную выплату, компенсацию в размере 50% расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, санаторно-курортное лечение, бесплатное зубное протезирование, скидку в размере 50% стоимости билета на железнодорожном и водном транспорте и денежную компенсацию на приобретение топлива. При этом, по мнению Лантратовой, субъектами РФ могут быть введены дополнительные меры. "Действующая редакция указанного федерального закона создает ситуацию, когда не во всех субъектах РФ ветераны труда обладают полным перечнем прав и льгот. Например, не во всех регионах страны у ветеранов труда есть право на бесплатное зубное протезирование, денежную компенсацию на приобретение топлива, обеспечение бесплатными санаторно-курортными путевками и так далее. Более того, в связи с тем, что в каждом субъекте РФ предоставление льгот регулируется по-своему и устанавливается нормативными правовыми актами разного уровня, часто гражданину оказывается сложно разобраться в разрозненном регулировании и узнать, на какие конкретно права и льготы он может претендовать", - пояснила Лантратова в письме.
https://ria.ru/20240126/geroi-1923589881.html
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россия, общество, яна лантратова, антон котяков
Россия, Общество, Яна Лантратова, Антон Котяков
Депутат предложила установить перечень льгот для ветеранов труда
Депутат предложила установить льготы для ветеранов труда на федеральном уровне
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Депутат ГД от "Справедливой России - За правду" Яна Лантратова предложила министру труда и соцзащиты Антону Котякову установить минимальный перечень льгот для ветеранов труда на федеральном уровне, чтобы устранить региональное неравенство, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Как отмечается в обращении, на данный момент законом "О ветеранах" предусмотрено, что меры социальной поддержки ветеранов труда определяются законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ
. Таким образом, федеральной гарантии на получение конкретного перечня льгот ветераны труда сегодня не имеют, указала автор инициативы.
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"Прошу вас, уважаемый Антон Олегович, рассмотреть целесообразность установления минимального перечня гарантированных льгот для ветеранов труда на федеральном уровне и предоставить позицию министерства труда и социальной защиты РФ по данному вопросу", - говорится в документе.
В обращении Лантратова сообщила, что готовит изменения в закон "О ветеранах". По ее предложению, минимальный перечень мер поддержки для ветеранов труда должен включать ежемесячную денежную выплату, компенсацию в размере 50% расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, санаторно-курортное лечение, бесплатное зубное протезирование, скидку в размере 50% стоимости билета на железнодорожном и водном транспорте и денежную компенсацию на приобретение топлива. При этом, по мнению Лантратовой, субъектами РФ могут быть введены дополнительные меры.
"Действующая редакция указанного федерального закона создает ситуацию, когда не во всех субъектах РФ ветераны труда обладают полным перечнем прав и льгот. Например, не во всех регионах страны у ветеранов труда есть право на бесплатное зубное протезирование, денежную компенсацию на приобретение топлива, обеспечение бесплатными санаторно-курортными путевками и так далее. Более того, в связи с тем, что в каждом субъекте РФ предоставление льгот регулируется по-своему и устанавливается нормативными правовыми актами разного уровня, часто гражданину оказывается сложно разобраться в разрозненном регулировании и узнать, на какие конкретно права и льготы он может претендовать", - пояснила Лантратова в письме.
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