https://ria.ru/20240206/kury-1925602003.html
В Японии уничтожат около 110 тысяч кур из-за вспышки птичьего гриппа
В Японии уничтожат около 110 тысяч кур из-за вспышки птичьего гриппа - РИА Новости, 06.02.2024
В Японии уничтожат около 110 тысяч кур из-за вспышки птичьего гриппа
Около 110 тысяч кур будет уничтожено в японской префектуре Кагава из-за распространения вируса птичьего гриппа, сообщило министерство сельского, лесного и... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T09:08
2024-02-06T09:08
2024-02-06T09:08
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ТОКИО, 6 фев – РИА Новости. Около 110 тысяч кур будет уничтожено в японской префектуре Кагава из-за распространения вируса птичьего гриппа, сообщило министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства. "Сегодня, 6 февраля было подтверждено подозрение на высокопатогенный вирус куриного гриппа в городе Митоё префектуры Кагава. Это 8-й случай в этом сезоне. Вчера был зафиксирован рост гибели птиц. В соответствии с этим на месте был проведен анализ на птичий грипп, который оказался положительным. Сегодня, 6 февраля был проведен генетический анализ, который подтвердил подозрения на высокопатогенный птичий грипп", - говорится в сообщении министерства. Всего с 24 ноября прошлого года, когда был зафиксирован первый случай в этом сезоне, по подсчетам РИА Новости было уничтожено около 930 тысяч кур, считая последний случай. После обнаружения вируса птичьего гриппа вводится карантин на транспортировку кур и яиц в радиусе 3-километровой зоны вокруг фермы, где были выявлены очаги заболевания, а также запрещен вывоз кур и яиц за пределы 10-километровой зоны. В прошлом сезоне было зафиксировано 84 случая птичьего гриппа, в результате чего было уничтожено 17,71 миллиона птиц. Это привело к дефициту и резкому подорожанию яиц в стране.
https://ria.ru/20240205/korm-1925437216.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, в мире
В Японии уничтожат около 110 тысяч кур из-за вспышки птичьего гриппа
В японской префектуре Кагава уничтожат около 110 тысяч кур из-за птичьего гриппа
ТОКИО, 6 фев – РИА Новости. Около 110 тысяч кур будет уничтожено в японской префектуре Кагава из-за распространения вируса птичьего гриппа, сообщило министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства.
"Сегодня, 6 февраля было подтверждено подозрение на высокопатогенный вирус куриного гриппа в городе Митоё префектуры Кагава. Это 8-й случай в этом сезоне. Вчера был зафиксирован рост гибели птиц. В соответствии с этим на месте был проведен анализ на птичий грипп, который оказался положительным. Сегодня, 6 февраля был проведен генетический анализ, который подтвердил подозрения на высокопатогенный птичий грипп", - говорится в сообщении министерства.
Всего с 24 ноября прошлого года, когда был зафиксирован первый случай в этом сезоне, по подсчетам РИА Новости было уничтожено около 930 тысяч кур, считая последний случай.
После обнаружения вируса птичьего гриппа вводится карантин на транспортировку кур и яиц в радиусе 3-километровой зоны вокруг фермы, где были выявлены очаги заболевания, а также запрещен вывоз кур и яиц за пределы 10-километровой зоны.
В прошлом сезоне было зафиксировано 84 случая птичьего гриппа, в результате чего было уничтожено 17,71 миллиона птиц. Это привело к дефициту и резкому подорожанию яиц в стране.
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