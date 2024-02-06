https://ria.ru/20240206/kury-1925602003.html

В Японии уничтожат около 110 тысяч кур из-за вспышки птичьего гриппа

В Японии уничтожат около 110 тысяч кур из-за вспышки птичьего гриппа - РИА Новости, 06.02.2024

В Японии уничтожат около 110 тысяч кур из-за вспышки птичьего гриппа

Около 110 тысяч кур будет уничтожено в японской префектуре Кагава из-за распространения вируса птичьего гриппа, сообщило министерство сельского, лесного и... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T09:08

2024-02-06T09:08

2024-02-06T09:08

япония

в мире

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ТОКИО, 6 фев – РИА Новости. Около 110 тысяч кур будет уничтожено в японской префектуре Кагава из-за распространения вируса птичьего гриппа, сообщило министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства. "Сегодня, 6 февраля было подтверждено подозрение на высокопатогенный вирус куриного гриппа в городе Митоё префектуры Кагава. Это 8-й случай в этом сезоне. Вчера был зафиксирован рост гибели птиц. В соответствии с этим на месте был проведен анализ на птичий грипп, который оказался положительным. Сегодня, 6 февраля был проведен генетический анализ, который подтвердил подозрения на высокопатогенный птичий грипп", - говорится в сообщении министерства. Всего с 24 ноября прошлого года, когда был зафиксирован первый случай в этом сезоне, по подсчетам РИА Новости было уничтожено около 930 тысяч кур, считая последний случай. После обнаружения вируса птичьего гриппа вводится карантин на транспортировку кур и яиц в радиусе 3-километровой зоны вокруг фермы, где были выявлены очаги заболевания, а также запрещен вывоз кур и яиц за пределы 10-километровой зоны. В прошлом сезоне было зафиксировано 84 случая птичьего гриппа, в результате чего было уничтожено 17,71 миллиона птиц. Это привело к дефициту и резкому подорожанию яиц в стране.

https://ria.ru/20240205/korm-1925437216.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

япония, в мире