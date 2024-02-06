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На канатной дороге на горном курорте в Сочи столкнулись кабинки - РИА Новости, 06.02.2024
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Туризм
 
17:06 06.02.2024 (обновлено: 17:30 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/kurort-1925753431.html
На канатной дороге на горном курорте в Сочи столкнулись кабинки
На канатной дороге на горном курорте в Сочи столкнулись кабинки - РИА Новости, 06.02.2024
На канатной дороге на горном курорте в Сочи столкнулись кабинки
Дожди на курорте "Красная Поляна" в Сочи спровоцировали проскальзывание и столкновение нескольких кабинок на канатной дороге, никто не пострадал, сообщили РИА... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T17:06
2024-02-06T17:30
происшествия
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СОЧИ, 6 фев – РИА Новости. Дожди на курорте "Красная Поляна" в Сочи спровоцировали проскальзывание и столкновение нескольких кабинок на канатной дороге, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе курорта."В виду обильных осадков, продолжающих на "Красной поляне" второй день, на одной из приводных станций канатных дорог произошло проскальзывание нескольких гондол (кабинок - ред.) на конвейере. Пострадавших нет. Специалистами курорта технической неисправности не зафиксировано. Канатная дорога приостановила работу на 10 минут, на данный момент работает в штатном режиме", - сказала собеседница агентства.Штормовое предупреждение действует в Сочи до окончания вторника. Синоптики предупреждают о сильных дождях и снегопадах в горах.
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происшествия, красная поляна, россия, новости - туризм
Происшествия, Красная Поляна, Россия, Туризм, Новости - Туризм
На канатной дороге на горном курорте в Сочи столкнулись кабинки

На канатной дороге на курорте "Красная Поляна" столкнулись кабинки

© Sputnik / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкКурорт "Красная Поляна"
Курорт Красная Поляна - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
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Курорт "Красная Поляна". Архивное фото
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СОЧИ, 6 фев – РИА Новости. Дожди на курорте "Красная Поляна" в Сочи спровоцировали проскальзывание и столкновение нескольких кабинок на канатной дороге, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе курорта.
"В виду обильных осадков, продолжающих на "Красной поляне" второй день, на одной из приводных станций канатных дорог произошло проскальзывание нескольких гондол (кабинок - ред.) на конвейере. Пострадавших нет. Специалистами курорта технической неисправности не зафиксировано. Канатная дорога приостановила работу на 10 минут, на данный момент работает в штатном режиме", - сказала собеседница агентства.
Штормовое предупреждение действует в Сочи до окончания вторника. Синоптики предупреждают о сильных дождях и снегопадах в горах.
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