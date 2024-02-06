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На канатной дороге на горном курорте в Сочи столкнулись кабинки
На канатной дороге на горном курорте в Сочи столкнулись кабинки - РИА Новости, 06.02.2024
На канатной дороге на горном курорте в Сочи столкнулись кабинки
Дожди на курорте "Красная Поляна" в Сочи спровоцировали проскальзывание и столкновение нескольких кабинок на канатной дороге, никто не пострадал, сообщили РИА... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T17:06
2024-02-06T17:06
2024-02-06T17:30
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СОЧИ, 6 фев – РИА Новости. Дожди на курорте "Красная Поляна" в Сочи спровоцировали проскальзывание и столкновение нескольких кабинок на канатной дороге, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе курорта."В виду обильных осадков, продолжающих на "Красной поляне" второй день, на одной из приводных станций канатных дорог произошло проскальзывание нескольких гондол (кабинок - ред.) на конвейере. Пострадавших нет. Специалистами курорта технической неисправности не зафиксировано. Канатная дорога приостановила работу на 10 минут, на данный момент работает в штатном режиме", - сказала собеседница агентства.Штормовое предупреждение действует в Сочи до окончания вторника. Синоптики предупреждают о сильных дождях и снегопадах в горах.
https://ria.ru/20230428/sochi-1868391320.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красная поляна, россия, новости - туризм
Происшествия, Красная Поляна, Россия, Туризм, Новости - Туризм
На канатной дороге на горном курорте в Сочи столкнулись кабинки
На канатной дороге на курорте "Красная Поляна" столкнулись кабинки