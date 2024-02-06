https://ria.ru/20240206/kurort-1925753431.html

На канатной дороге на горном курорте в Сочи столкнулись кабинки

На канатной дороге на горном курорте в Сочи столкнулись кабинки - РИА Новости, 06.02.2024

На канатной дороге на горном курорте в Сочи столкнулись кабинки

Дожди на курорте "Красная Поляна" в Сочи спровоцировали проскальзывание и столкновение нескольких кабинок на канатной дороге, никто не пострадал, сообщили РИА... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T17:06

2024-02-06T17:06

2024-02-06T17:30

происшествия

красная поляна

россия

туризм

новости - туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913251508_0:133:3169:1916_1920x0_80_0_0_7019d2b225da173e69d8039eff3e7de1.jpg

СОЧИ, 6 фев – РИА Новости. Дожди на курорте "Красная Поляна" в Сочи спровоцировали проскальзывание и столкновение нескольких кабинок на канатной дороге, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе курорта."В виду обильных осадков, продолжающих на "Красной поляне" второй день, на одной из приводных станций канатных дорог произошло проскальзывание нескольких гондол (кабинок - ред.) на конвейере. Пострадавших нет. Специалистами курорта технической неисправности не зафиксировано. Канатная дорога приостановила работу на 10 минут, на данный момент работает в штатном режиме", - сказала собеседница агентства.Штормовое предупреждение действует в Сочи до окончания вторника. Синоптики предупреждают о сильных дождях и снегопадах в горах.

https://ria.ru/20230428/sochi-1868391320.html

красная поляна

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, красная поляна, россия, новости - туризм