Рейтинг@Mail.ru
Сибирские ученые смогли почти вдвое повысить урожайность кукурузы - РИА Новости, 06.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
13:27 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/kukuruza-1925670691.html
Сибирские ученые смогли почти вдвое повысить урожайность кукурузы
Сибирские ученые смогли почти вдвое повысить урожайность кукурузы - РИА Новости, 06.02.2024
Сибирские ученые смогли почти вдвое повысить урожайность кукурузы
Биологи Томского госуниверситета (ТГУ) нашли способ с помощью полезных бактерий стимулировать рост кукурузы и повысить в итоге ее урожайность в 1,7 раза,... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T13:27
2024-02-06T13:27
наука
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/116328/14/1163281455_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4fb1ff77439d2eba80871550655673f4.jpg
НОВОСИБИРСК, 6 фев – РИА Новости. Биологи Томского госуниверситета (ТГУ) нашли способ с помощью полезных бактерий стимулировать рост кукурузы и повысить в итоге ее урожайность в 1,7 раза, сообщили РИА Новости во вторник в вузе. Кукуруза входит в десятку самых популярных сельхозрастений в России и мире. Однако насчитывается более 200 видов вредителей и 28 видов возбудителей болезней, приносящих вред и снижающих ее урожайность до 30%. Для борьбы с вредителями применяют пестициды, которые, несмотря на высокую эффективность, могут негативно влиять на окружающую среду, в том числе на почву. "Ученые ТГУ нашли гораздо более экологичный способ защиты растений. Чтобы повысить устойчивость кукурузы к различным повреждающим факторам, биологи используют смесь полезных бактерий из родов Bacillus, Azotobacter, Lactoplantibacillus, Pseudomonas и дрожжей рода Saccharomyces", - говорится в сообщении. Ученые считают, что применение изученных и опробованных сообществ микроорганизмов позволит использовать бактерии в экологизированных технологиях выращивания кукурузы и получать безопасную продукцию, свободную от пестицидов. "В исследованиях мы использовали несколько разных составов бактерий и дрожжей. Наибольшую эффективность по сравнению с остальными вариантами показали два состава. Обработка ими семян кукурузы способствовала увеличению концентрации хлорофилла по сравнению с контрольным вариантом. Повышение хлорофилла, отвечающего за фотосинтез, положительно сказывается на физиологии и иммунной защите растения, что в конечном итоге приводит к повышению урожайности. Средняя масса початка была максимальной в варианте с обработкой семян кукурузы одним составом, однако при предпосевной обработке семян вторым составом количество початков увеличивалось в 1,7 раза", - рассказал ученый-биолог Иван Дубовский. Исследование, в рамках которого ученые нашли способ с помощью сообществ бактерий улучшить микробиоту почвы и стимулировать рост кукурузы, выполнено в рамках федеральной научно-технической программы развития генетических технологий и поддержано нацпроектом "Наука и университеты".
https://ria.ru/20240206/nauka-1925439400.html
https://radiosputnik.ru/20231128/grechikha-1912319408.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/116328/14/1163281455_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_53485f119861b2e27ce93f8fa9f9a664.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Наука, Россия
Сибирские ученые смогли почти вдвое повысить урожайность кукурузы

Сибирские ученые смогли удвоить урожайность кукурузы с помощью бактерий

© РИА Новости / Катерина Совдагари | Перейти в медиабанкСбор урожая кукурузы
Сбор урожая кукурузы - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Катерина Совдагари
Перейти в медиабанк
Сбор урожая кукурузы. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 6 фев – РИА Новости. Биологи Томского госуниверситета (ТГУ) нашли способ с помощью полезных бактерий стимулировать рост кукурузы и повысить в итоге ее урожайность в 1,7 раза, сообщили РИА Новости во вторник в вузе.
Кукуруза входит в десятку самых популярных сельхозрастений в России и мире. Однако насчитывается более 200 видов вредителей и 28 видов возбудителей болезней, приносящих вред и снижающих ее урожайность до 30%. Для борьбы с вредителями применяют пестициды, которые, несмотря на высокую эффективность, могут негативно влиять на окружающую среду, в том числе на почву.
"Ученые ТГУ нашли гораздо более экологичный способ защиты растений. Чтобы повысить устойчивость кукурузы к различным повреждающим факторам, биологи используют смесь полезных бактерий из родов Bacillus, Azotobacter, Lactoplantibacillus, Pseudomonas и дрожжей рода Saccharomyces", - говорится в сообщении.
Ученые считают, что применение изученных и опробованных сообществ микроорганизмов позволит использовать бактерии в экологизированных технологиях выращивания кукурузы и получать безопасную продукцию, свободную от пестицидов.
Заведующий лабораторией Новых синтетических методов СКФУ Александр Аксенов - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Российские ученые упростили процесс получения некоторых антибиотиков
09:00
"В исследованиях мы использовали несколько разных составов бактерий и дрожжей. Наибольшую эффективность по сравнению с остальными вариантами показали два состава. Обработка ими семян кукурузы способствовала увеличению концентрации хлорофилла по сравнению с контрольным вариантом. Повышение хлорофилла, отвечающего за фотосинтез, положительно сказывается на физиологии и иммунной защите растения, что в конечном итоге приводит к повышению урожайности. Средняя масса початка была максимальной в варианте с обработкой семян кукурузы одним составом, однако при предпосевной обработке семян вторым составом количество початков увеличивалось в 1,7 раза", - рассказал ученый-биолог Иван Дубовский.
Исследование, в рамках которого ученые нашли способ с помощью сообществ бактерий улучшить микробиоту почвы и стимулировать рост кукурузы, выполнено в рамках федеральной научно-технической программы развития генетических технологий и поддержано нацпроектом "Наука и университеты".
Уборка урожая гречки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
"Наивысший результат". Патрушев рассказал о рекордном урожае гречихи в РФ
28 ноября 2023, 12:13
 
НаукаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала