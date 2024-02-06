https://ria.ru/20240206/kukuruza-1925670691.html

Сибирские ученые смогли почти вдвое повысить урожайность кукурузы

Сибирские ученые смогли почти вдвое повысить урожайность кукурузы - РИА Новости, 06.02.2024

Сибирские ученые смогли почти вдвое повысить урожайность кукурузы

Биологи Томского госуниверситета (ТГУ) нашли способ с помощью полезных бактерий стимулировать рост кукурузы и повысить в итоге ее урожайность в 1,7 раза,... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T13:27

2024-02-06T13:27

2024-02-06T13:27

наука

россия

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НОВОСИБИРСК, 6 фев – РИА Новости. Биологи Томского госуниверситета (ТГУ) нашли способ с помощью полезных бактерий стимулировать рост кукурузы и повысить в итоге ее урожайность в 1,7 раза, сообщили РИА Новости во вторник в вузе. Кукуруза входит в десятку самых популярных сельхозрастений в России и мире. Однако насчитывается более 200 видов вредителей и 28 видов возбудителей болезней, приносящих вред и снижающих ее урожайность до 30%. Для борьбы с вредителями применяют пестициды, которые, несмотря на высокую эффективность, могут негативно влиять на окружающую среду, в том числе на почву. "Ученые ТГУ нашли гораздо более экологичный способ защиты растений. Чтобы повысить устойчивость кукурузы к различным повреждающим факторам, биологи используют смесь полезных бактерий из родов Bacillus, Azotobacter, Lactoplantibacillus, Pseudomonas и дрожжей рода Saccharomyces", - говорится в сообщении. Ученые считают, что применение изученных и опробованных сообществ микроорганизмов позволит использовать бактерии в экологизированных технологиях выращивания кукурузы и получать безопасную продукцию, свободную от пестицидов. "В исследованиях мы использовали несколько разных составов бактерий и дрожжей. Наибольшую эффективность по сравнению с остальными вариантами показали два состава. Обработка ими семян кукурузы способствовала увеличению концентрации хлорофилла по сравнению с контрольным вариантом. Повышение хлорофилла, отвечающего за фотосинтез, положительно сказывается на физиологии и иммунной защите растения, что в конечном итоге приводит к повышению урожайности. Средняя масса початка была максимальной в варианте с обработкой семян кукурузы одним составом, однако при предпосевной обработке семян вторым составом количество початков увеличивалось в 1,7 раза", - рассказал ученый-биолог Иван Дубовский. Исследование, в рамках которого ученые нашли способ с помощью сообществ бактерий улучшить микробиоту почвы и стимулировать рост кукурузы, выполнено в рамках федеральной научно-технической программы развития генетических технологий и поддержано нацпроектом "Наука и университеты".

https://ria.ru/20240206/nauka-1925439400.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия