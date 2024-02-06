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В Госдуме предложили Северной Ирландии последовать примеру Крыма - РИА Новости, 06.02.2024
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09:51 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/krym-1925608758.html
В Госдуме предложили Северной Ирландии последовать примеру Крыма
В Госдуме предложили Северной Ирландии последовать примеру Крыма - РИА Новости, 06.02.2024
В Госдуме предложили Северной Ирландии последовать примеру Крыма
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил властям Северной Ирландии следовать примеру Крыма в вопросе воссоединения исторических земель. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T09:51
2024-02-06T09:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил властям Северной Ирландии следовать примеру Крыма в вопросе воссоединения исторических земель. Ранее первый министр Северной Ирландии Мишель О'Нил допустила проведение референдума по вопросу объединения с Республикой Ирландия. Она также заявила, что не согласна с утверждениями британского правительства о том, что до ирландского единства "еще десятилетия". "Жителям Крыма очень близки и понятны речи Мишель О'Нил. В них столько надежды на объединение представлявшего единое целое, а после, путем беззакония и циничного предательства, разделенного на части великого народа. Уверен, что крымский референдум является демократическим примером, руководством к действию и шансом для всех разделенных, угнетенных, но не сломленных народов мира", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, граждане Северной Ирландии, так же как и крымчане, пронесли через десятилетия любовь к своей родине и своим соотечественникам, борясь за право быть свободными, жить мирно и счастливо в составе своей большой неделимой семьи. "В 2014 году Крым с честью прошел эту сложную веху своей истории, и путем плебисцита, представляющего высшую форму демократии, смог отстоять свое право быть счастливыми, живя в самой родной, свободной, могучей и справедливой стране в мире. Северная Ирландия в вопросе воссоединения с Ирландией может последовать нашему примеру, во имя своих будущих поколений, став счастливыми людьми, с уверенностью смотрящими в завтрашний день. Всегда нужно помнить важное правило: дорогу осилит идущий", - сказал депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20220512/britaniya-1788109398.html
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россия, северная ирландия, украина, владимир путин, михаил шеремет, госдума рф, оон, в мире
Россия, Северная Ирландия, Украина, Владимир Путин, Михаил Шеремет, Госдума РФ, ООН, В мире
В Госдуме предложили Северной Ирландии последовать примеру Крыма

Депутат Шеремет предложил Северной Ирландии последовать примеру Крыма

© РИА Новости / Елена ПахомоваБелфаст
Белфаст - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Елена Пахомова
Белфаст. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил властям Северной Ирландии следовать примеру Крыма в вопросе воссоединения исторических земель.
Ранее первый министр Северной Ирландии Мишель О'Нил допустила проведение референдума по вопросу объединения с Республикой Ирландия. Она также заявила, что не согласна с утверждениями британского правительства о том, что до ирландского единства "еще десятилетия".
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"Жителям Крыма очень близки и понятны речи Мишель О'Нил. В них столько надежды на объединение представлявшего единое целое, а после, путем беззакония и циничного предательства, разделенного на части великого народа. Уверен, что крымский референдум является демократическим примером, руководством к действию и шансом для всех разделенных, угнетенных, но не сломленных народов мира", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, граждане Северной Ирландии, так же как и крымчане, пронесли через десятилетия любовь к своей родине и своим соотечественникам, борясь за право быть свободными, жить мирно и счастливо в составе своей большой неделимой семьи.
"В 2014 году Крым с честью прошел эту сложную веху своей истории, и путем плебисцита, представляющего высшую форму демократии, смог отстоять свое право быть счастливыми, живя в самой родной, свободной, могучей и справедливой стране в мире. Северная Ирландия в вопросе воссоединения с Ирландией может последовать нашему примеру, во имя своих будущих поколений, став счастливыми людьми, с уверенностью смотрящими в завтрашний день. Всегда нужно помнить важное правило: дорогу осилит идущий", - сказал депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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