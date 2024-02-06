https://ria.ru/20240206/kot-1925735435.html
В Алапаевске пенсионер избил кота, который достался ему от дочки
В Алапаевске пенсионер избил кота, который достался ему от дочки - РИА Новости, 06.02.2024
В Алапаевске пенсионер избил кота, который достался ему от дочки
Сотрудники полиции в Алапаевске проверяют обстоятельства жестокого избиения сфинкса пенсионером, которому кот достался от страдающей аллергией дочки, сообщил... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T16:13
2024-02-06T16:13
2024-02-06T16:13
происшествия
алапаевск
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции в Алапаевске проверяют обстоятельства жестокого избиения сфинкса пенсионером, которому кот достался от страдающей аллергией дочки, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. Ранее местный портал E1.RU опубликовал запись с камер видеонаблюдения, где заметно, как пожилой мужчина вышел из дома с пакетом, швырнул его на скамейку. Когда кот выбирается из мешка, то пенсионер наносит ему удары тростью. В итоге животное, прихрамывая, убегает. Утверждается, что кота подобрали горожане, он был в крови и синяках, его шея была затянута проволокой. "По предварительным данным, хозяйкой сфинкса оказалась девушка, которая приобрела кота, не зная, что столкнется вскоре с серьезной проблемой в виде аллергии. В итоге своего питомца она отдала пожилому отцу. Мужчина, в свою очередь, через некоторое время также столкнулся с неожиданной проблемой, но несколько иного характера: сфинкс начал ходить в туалет, куда ему вздумается. Терпения и выдержки мужчине хватило ненадолго, в результате он решил питомца "повоспитывать". Процесс "дрессировки" попал в объектив придомовой камеры видеонаблюдения", – рассказал Горелых. Он уточнил, что заявление о жестоком обращении с животным в территориальное ОВД поступило от местных жителей, оно зарегистрировано. Проверку поручено провести сотрудникам полиции из службы участковых уполномоченных, по ее итогам "будет принято обоснованное процессуальное решение".
https://ria.ru/20240205/kot-1925558847.html
https://ria.ru/20240202/kot-1924946682.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алапаевск
В Алапаевске пенсионер избил кота, который достался ему от дочки
Полиция проверит информацию о жестоком обращении с котом в Алапаевске
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции в Алапаевске проверяют обстоятельства жестокого избиения сфинкса пенсионером, которому кот достался от страдающей аллергией дочки, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Ранее местный портал E1.RU опубликовал запись с камер видеонаблюдения, где заметно, как пожилой мужчина вышел из дома с пакетом, швырнул его на скамейку. Когда кот выбирается из мешка, то пенсионер наносит ему удары тростью. В итоге животное, прихрамывая, убегает. Утверждается, что кота подобрали горожане, он был в крови и синяках, его шея была затянута проволокой.
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"По предварительным данным, хозяйкой сфинкса оказалась девушка, которая приобрела кота, не зная, что столкнется вскоре с серьезной проблемой в виде аллергии. В итоге своего питомца она отдала пожилому отцу. Мужчина, в свою очередь, через некоторое время также столкнулся с неожиданной проблемой, но несколько иного характера: сфинкс начал ходить в туалет, куда ему вздумается. Терпения и выдержки мужчине хватило ненадолго, в результате он решил питомца "повоспитывать". Процесс "дрессировки" попал в объектив придомовой камеры видеонаблюдения", – рассказал Горелых.
Он уточнил, что заявление о жестоком обращении с животным в территориальное ОВД поступило от местных жителей, оно зарегистрировано. Проверку поручено провести сотрудникам полиции из службы участковых уполномоченных, по ее итогам "будет принято обоснованное процессуальное решение".
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