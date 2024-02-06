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В МИРЭА подтвердили случай заболевания корью - РИА Новости, 06.02.2024
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22:55 06.02.2024 (обновлено: 23:01 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/kor-1925815528.html
В МИРЭА подтвердили случай заболевания корью
В МИРЭА подтвердили случай заболевания корью - РИА Новости, 06.02.2024
В МИРЭА подтвердили случай заболевания корью
Пресс-служба Российского технологического университета МИРЭА подтвердила РИА Новости случай заболевания корью, в связи с чем обучение в кампусе на проспекте... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T22:55
2024-02-06T23:01
общество
корь
москва
рту мирэа
московский институт радиотехники электроники и автоматики
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пресс-служба Российского технологического университета МИРЭА подтвердила РИА Новости случай заболевания корью, в связи с чем обучение в кампусе на проспекте Вернадского, 78 перевели в дистанционный формат по 12 февраля включительно."Подтверждаем. Кампус на Вернадского, 78 переводится на дистанционную форму обучения", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, с 9 по 12 февраля занятия будут проводиться "исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий" для проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер по предписанию территориального отдела управления Роспотребнадзора по западному административному округу Москвы."С 13 февраля занятия проводятся в очном формате согласно расписанию", - добавили в сообщении.
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общество, корь, москва, рту мирэа, московский институт радиотехники электроники и автоматики, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Корь, Москва, РТУ МИРЭА, Московский институт радиотехники электроники и автоматики, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В МИРЭА подтвердили случай заболевания корью

В РТУ МИРЭА подтвердили случай кори, кампус перевели на дистанционное обучение

© ФотоМИРЭА — Российский технологический университет
МИРЭА — Российский технологический университет - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
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МИРЭА — Российский технологический университет. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пресс-служба Российского технологического университета МИРЭА подтвердила РИА Новости случай заболевания корью, в связи с чем обучение в кампусе на проспекте Вернадского, 78 перевели в дистанционный формат по 12 февраля включительно.
«
"Подтверждаем. Кампус на Вернадского, 78 переводится на дистанционную форму обучения", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, с 9 по 12 февраля занятия будут проводиться "исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий" для проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер по предписанию территориального отдела управления Роспотребнадзора по западному административному округу Москвы.
«
"С 13 февраля занятия проводятся в очном формате согласно расписанию", - добавили в сообщении.
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ОбществоКорьМоскваРТУ МИРЭАМосковский институт радиотехники электроники и автоматикиФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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