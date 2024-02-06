https://ria.ru/20240206/kor-1925815528.html

В МИРЭА подтвердили случай заболевания корью

В МИРЭА подтвердили случай заболевания корью - РИА Новости, 06.02.2024

В МИРЭА подтвердили случай заболевания корью

Пресс-служба Российского технологического университета МИРЭА подтвердила РИА Новости случай заболевания корью, в связи с чем обучение в кампусе на проспекте... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T22:55

2024-02-06T22:55

2024-02-06T23:01

общество

корь

москва

рту мирэа

московский институт радиотехники электроники и автоматики

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пресс-служба Российского технологического университета МИРЭА подтвердила РИА Новости случай заболевания корью, в связи с чем обучение в кампусе на проспекте Вернадского, 78 перевели в дистанционный формат по 12 февраля включительно."Подтверждаем. Кампус на Вернадского, 78 переводится на дистанционную форму обучения", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, с 9 по 12 февраля занятия будут проводиться "исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий" для проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер по предписанию территориального отдела управления Роспотребнадзора по западному административному округу Москвы."С 13 февраля занятия проводятся в очном формате согласно расписанию", - добавили в сообщении.

москва

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, корь, москва, рту мирэа, московский институт радиотехники электроники и автоматики, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)