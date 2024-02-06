https://ria.ru/20240206/kor-1925757047.html

В РУДН опровергли сообщения о карантине из-за кори

В РУДН опровергли сообщения о карантине из-за кори - РИА Новости, 06.02.2024

В РУДН опровергли сообщения о карантине из-за кори

Информация о карантине из-за кори в Российском университете дружбы народов (РУДН) не соответствует действительности, есть только один подтвержденный случай кори РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T17:20

2024-02-06T17:20

2024-02-06T17:20

общество

рудн

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Информация о карантине из-за кори в Российском университете дружбы народов (РУДН) не соответствует действительности, есть только один подтвержденный случай кори от 23 января, передали РИА Новости слова проректора университета Елены Апасовой в пресс-службе РУДН."Информация о том, что в РУДН объявлен карантин из-за кори, не соответствует действительности. 23 января пришло подтверждение одного случая кори у одного обучающегося", - сказала Апасова.Она отметила, что в соответствии с предписанием Роспотребнадзора до 8 февраля отменены все массовые мероприятия, а 7-8 февраля занятия для тех, кто учится в главном корпусе, пройдут в дистанционном формате."Доступ в главный корпус может быть только у тех, у кого есть две прививки против кори или кто переболел", - уточнила Апасова.

https://ria.ru/20240206/kor-1925731411.html

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, рудн, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)