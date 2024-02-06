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В РУДН опровергли сообщения о карантине из-за кори - РИА Новости, 06.02.2024
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17:20 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/kor-1925757047.html
В РУДН опровергли сообщения о карантине из-за кори
В РУДН опровергли сообщения о карантине из-за кори - РИА Новости, 06.02.2024
В РУДН опровергли сообщения о карантине из-за кори
Информация о карантине из-за кори в Российском университете дружбы народов (РУДН) не соответствует действительности, есть только один подтвержденный случай кори РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T17:20
2024-02-06T17:20
общество
рудн
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Информация о карантине из-за кори в Российском университете дружбы народов (РУДН) не соответствует действительности, есть только один подтвержденный случай кори от 23 января, передали РИА Новости слова проректора университета Елены Апасовой в пресс-службе РУДН."Информация о том, что в РУДН объявлен карантин из-за кори, не соответствует действительности. 23 января пришло подтверждение одного случая кори у одного обучающегося", - сказала Апасова.Она отметила, что в соответствии с предписанием Роспотребнадзора до 8 февраля отменены все массовые мероприятия, а 7-8 февраля занятия для тех, кто учится в главном корпусе, пройдут в дистанционном формате."Доступ в главный корпус может быть только у тех, у кого есть две прививки против кори или кто переболел", - уточнила Апасова.
https://ria.ru/20240206/kor-1925731411.html
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общество, рудн, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, РУДН, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В РУДН опровергли сообщения о карантине из-за кори

Проректор РУДН: информация о карантине из-за кори не соответствует реальности

© РИА Новости / Петр Чернов | Перейти в медиабанкЗдание РУДН в Москве
Здание РУДН в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Петр Чернов
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Информация о карантине из-за кори в Российском университете дружбы народов (РУДН) не соответствует действительности, есть только один подтвержденный случай кори от 23 января, передали РИА Новости слова проректора университета Елены Апасовой в пресс-службе РУДН.
«
"Информация о том, что в РУДН объявлен карантин из-за кори, не соответствует действительности. 23 января пришло подтверждение одного случая кори у одного обучающегося", - сказала Апасова.
Она отметила, что в соответствии с предписанием Роспотребнадзора до 8 февраля отменены все массовые мероприятия, а 7-8 февраля занятия для тех, кто учится в главном корпусе, пройдут в дистанционном формате.
«
"Доступ в главный корпус может быть только у тех, у кого есть две прививки против кори или кто переболел", - уточнила Апасова.
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Роспотребнадзор принял меры после кори у студента РГУ
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ОбществоРУДНФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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