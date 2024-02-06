https://ria.ru/20240206/kor-1925731411.html
Роспотребнадзор принял меры после кори у студента РГУ
Роспотребнадзор принял меры после кори у студента РГУ - РИА Новости, 06.02.2024
Роспотребнадзор принял меры после кори у студента РГУ
Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве провели противоэпидемические мероприятия по ранее выявленному случаю кори у студента РГУ имени Косыгина,... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T16:09
2024-02-06T16:09
2024-02-06T16:09
общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве провели противоэпидемические мероприятия по ранее выявленному случаю кори у студента РГУ имени Косыгина, сообщили РИА Новости в ведомстве. "Сотрудники управления Роспотребнадзора по г. Москве провели все необходимые противоэпидемические мероприятия в связи с получением информации о регистрации случая кори у студента РГУ им. Косыгина, 24 января 2024 года", - говорится в сообщении. В ходе противоэпидемических мероприятий сотрудники Роспотребнадзора определили круг контактных лиц, руководству вуза было дано предписание об ограничении посещения учебного корпуса студентами и преподавателями, не имеющими сведений о вакцинации против кори или о ранее перенесенном заболевании, уточнили в ведомстве. В учебном учреждении был установлен дистанционный формат обучения. Кроме того, с 25 января по 9 февраля установлены учебные каникулы, пояснили в управлении. Организовано также проведение вакцинации среди контактных лиц в двух городских поликлиниках, добавили в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор принял меры после кори у студента РГУ
Роспотребнадзор принял противоэпидемические меры после кори у студента РГУ
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве провели противоэпидемические мероприятия по ранее выявленному случаю кори у студента РГУ имени Косыгина, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Сотрудники управления Роспотребнадзора по г. Москве провели все необходимые противоэпидемические мероприятия в связи с получением информации о регистрации случая кори у студента РГУ им. Косыгина, 24 января 2024 года", - говорится в сообщении.
В ходе противоэпидемических мероприятий сотрудники Роспотребнадзора
определили круг контактных лиц, руководству вуза было дано предписание об ограничении посещения учебного корпуса студентами и преподавателями, не имеющими сведений о вакцинации против кори или о ранее перенесенном заболевании, уточнили в ведомстве.
В учебном учреждении был установлен дистанционный формат обучения. Кроме того, с 25 января по 9 февраля установлены учебные каникулы, пояснили в управлении. Организовано также проведение вакцинации среди контактных лиц в двух городских поликлиниках, добавили в ведомстве.
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