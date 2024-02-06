https://ria.ru/20240206/kor-1925731411.html

Роспотребнадзор принял меры после кори у студента РГУ

Роспотребнадзор принял меры после кори у студента РГУ - РИА Новости, 06.02.2024

Роспотребнадзор принял меры после кори у студента РГУ

Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве провели противоэпидемические мероприятия по ранее выявленному случаю кори у студента РГУ имени Косыгина,... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T16:09

2024-02-06T16:09

2024-02-06T16:09

общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796882182_0:0:3130:1762_1920x0_80_0_0_7801f4b5c31f66bc9b0c129ac7d9006d.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве провели противоэпидемические мероприятия по ранее выявленному случаю кори у студента РГУ имени Косыгина, сообщили РИА Новости в ведомстве. "Сотрудники управления Роспотребнадзора по г. Москве провели все необходимые противоэпидемические мероприятия в связи с получением информации о регистрации случая кори у студента РГУ им. Косыгина, 24 января 2024 года", - говорится в сообщении. В ходе противоэпидемических мероприятий сотрудники Роспотребнадзора определили круг контактных лиц, руководству вуза было дано предписание об ограничении посещения учебного корпуса студентами и преподавателями, не имеющими сведений о вакцинации против кори или о ранее перенесенном заболевании, уточнили в ведомстве. В учебном учреждении был установлен дистанционный формат обучения. Кроме того, с 25 января по 9 февраля установлены учебные каникулы, пояснили в управлении. Организовано также проведение вакцинации среди контактных лиц в двух городских поликлиниках, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240126/kor-1923592196.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)