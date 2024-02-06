https://ria.ru/20240206/kontrol_bpla-1925590961.html

Над Россией расширяют радиолокационное поле для контроля за беспилотниками

Над Россией расширяют радиолокационное поле для контроля за беспилотниками - РИА Новости, 06.02.2024

Над Россией расширяют радиолокационное поле для контроля за беспилотниками

Над Россией расширяется радиолокационное поле для контроля за беспилотниками на низких высотах, рассказал в интервью РИА Новости замгендиректора концерна ВКО... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T06:05

2024-02-06T06:05

2024-02-06T15:11

россия

безопасность

концерн пво "алмаз-антей"

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Над Россией расширяется радиолокационное поле для контроля за беспилотниками на низких высотах, рассказал в интервью РИА Новости замгендиректора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Дмитрий Савицкий."Оно уже сегодня существенно расширено по сравнению с тем, что было до начала специальной военной операции, и продолжает укрупняться по разным направлениям, особенно там, где угрозы сохраняются", — сообщил собеседник агентства.На сегодняшний день радиолокационное поле вокруг Москвы позволяет своевременно обнаруживать и уничтожать несущие угрозу беспилотники. Оно построено в основном на радиолокационных средствах концерна.Савицкий добавил, что "Алмаз-Антей" создал многопозиционную систему наблюдения за дронами. Она объединяет радиотехнические средства наблюдения и контроля воздушного пространства и общий сервер для определения координат и анализа обнаруженных БПЛА.По словам заместителя генерального директора, новая система создает в воздушном пространстве единое информационное поле для малых высот, где летают беспилотники, вертолеты и самолеты малой авиации. Таким образом обеспечивается контроль за летательными аппаратами — что они следуют именно по тем маршрутам, которые им предписаны.

https://ria.ru/20240123/belorussiya-1922946817.html

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россия, безопасность, концерн пво "алмаз-антей"