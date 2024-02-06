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Над Россией расширяют радиолокационное поле для контроля за беспилотниками - РИА Новости, 06.02.2024
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06:05 06.02.2024 (обновлено: 15:11 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/kontrol_bpla-1925590961.html
Над Россией расширяют радиолокационное поле для контроля за беспилотниками
Над Россией расширяют радиолокационное поле для контроля за беспилотниками - РИА Новости, 06.02.2024
Над Россией расширяют радиолокационное поле для контроля за беспилотниками
Над Россией расширяется радиолокационное поле для контроля за беспилотниками на низких высотах, рассказал в интервью РИА Новости замгендиректора концерна ВКО... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T06:05
2024-02-06T15:11
россия
безопасность
концерн пво "алмаз-антей"
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Над Россией расширяется радиолокационное поле для контроля за беспилотниками на низких высотах, рассказал в интервью РИА Новости замгендиректора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Дмитрий Савицкий.&quot;Оно уже сегодня существенно расширено по сравнению с тем, что было до начала специальной военной операции, и продолжает укрупняться по разным направлениям, особенно там, где угрозы сохраняются&quot;, — сообщил собеседник агентства.На сегодняшний день радиолокационное поле вокруг Москвы позволяет своевременно обнаруживать и уничтожать несущие угрозу беспилотники. Оно построено в основном на радиолокационных средствах концерна.Савицкий добавил, что "Алмаз-Антей" создал многопозиционную систему наблюдения за дронами. Она объединяет радиотехнические средства наблюдения и контроля воздушного пространства и общий сервер для определения координат и анализа обнаруженных БПЛА.По словам заместителя генерального директора, новая система создает в воздушном пространстве единое информационное поле для малых высот, где летают беспилотники, вертолеты и самолеты малой авиации. Таким образом обеспечивается контроль за летательными аппаратами — что они следуют именно по тем маршрутам, которые им предписаны.
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россия, безопасность, концерн пво "алмаз-антей"
Россия, Безопасность, Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
Над Россией расширяют радиолокационное поле для контроля за беспилотниками

"Алмаз-Антей": над Россией расширяется радиолокационное поле по контролю БПЛА

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Над Россией расширяется радиолокационное поле для контроля за беспилотниками на низких высотах, рассказал в интервью РИА Новости замгендиректора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Дмитрий Савицкий.
«

"Оно уже сегодня существенно расширено по сравнению с тем, что было до начала специальной военной операции, и продолжает укрупняться по разным направлениям, особенно там, где угрозы сохраняются", — сообщил собеседник агентства.

На сегодняшний день радиолокационное поле вокруг Москвы позволяет своевременно обнаруживать и уничтожать несущие угрозу беспилотники. Оно построено в основном на радиолокационных средствах концерна.
Савицкий добавил, что "Алмаз-Антей" создал многопозиционную систему наблюдения за дронами. Она объединяет радиотехнические средства наблюдения и контроля воздушного пространства и общий сервер для определения координат и анализа обнаруженных БПЛА.
По словам заместителя генерального директора, новая система создает в воздушном пространстве единое информационное поле для малых высот, где летают беспилотники, вертолеты и самолеты малой авиации. Таким образом обеспечивается контроль за летательными аппаратами — что они следуют именно по тем маршрутам, которые им предписаны.
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