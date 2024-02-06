Житель Кургана получил условный срок за изготовление книг о Гарри Поттере
Жителю Кургана дали два года условно за изготовление книг о Гарри Поттере
Молоточек судьи. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 6 фев – РИА Новости. Суд назначил 2 года колонии условно жителю Кургана, организовавшему изготовление контрафактных экземпляров книг зарубежного автора, также ему предстоит выплатить причиненный правообладателю ущерб в размере более 22 миллионов рублей, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
По данным прокуратуры, с 13 декабря 2018 года по 8 апреля 2021 года подсудимый в Кургане организовал изготовление для реализации более 43 тысяч контрафактных экземпляров книг зарубежного автора. Но разрешения от обладателя авторских прав на издание и использование данных произведений у него не было. В результате правообладателю причинен ущерб в размере более 22 миллионов рублей. Прокуратура поясняет, что исключительные права на произведения в период совершения преступления принадлежали обществу с ограниченной ответственностью из Москвы на основании лицензионного соглашения, заключенного 1 июня 2013 года с автором серии книг.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что речь идет о книгах о Гарри Поттере английской писательницы Джоан Роулинг.
"Курганский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего местного жителя… Суд с учетом позиции государственного обвинения приговорил подсудимого к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года", - говорится в сообщении.
Также удовлетворен гражданский иск потерпевшего на сумму более 22 миллионов рублей, поясняет прокуратура.
Подсудимый признан виновным по пунктам "в", "г" части 3 статьи 146 УК РФ (незаконное использование объектов авторского права, совершенное в особо крупном размере), уточняется в сообщении.