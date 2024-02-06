Немецкий полковник раскрыл, какой "удар" Залужный нанес по Зеленскому
Полковник Рихтер: конфликт между Зеленским и Залужным возник из-за территорий
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Предполагаемая отставка главкома ВСУ Валерия Залужного связана с тем, что между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским возник конфликт на почве потерянных территорий и возможностей украинской армии, заявил полковник бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер в интервью немецкому телеканалу NTV.
"Зеленский в своей риторике сфокусирован на <…> возвращении утраченных территорий, возвращении к границам 1991 года. Залужный считает это полной иллюзией. Он трезво оценил военные возможности ВСУ и дал приказ уйти в оборону", — поделился он своим мнением.
Рихтер также отметил, что именно по этой причине глава киевского режима думает о заменах в руководстве государства и ВСУ. Кроме того, добавил он, Зеленский, вероятно, видит в Залужном конкурента.
Ранее в понедельник президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 подтвердил, что размышляет о замене Залужного. При этом, как сообщило издание "Украинская правда", глава государства намерен сменить не только главкома, но и начальника штаба Сергея Шапталу. Обновление кадрового состава может произойти на этой неделе, уточняется в публикации.