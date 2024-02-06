https://ria.ru/20240206/konflikt-1925606476.html

Немецкий полковник раскрыл, какой "удар" Залужный нанес по Зеленскому

Немецкий полковник раскрыл, какой "удар" Залужный нанес по Зеленскому - РИА Новости, 06.02.2024

Немецкий полковник раскрыл, какой "удар" Залужный нанес по Зеленскому

Предполагаемая отставка главкома ВСУ Валерия Залужного связана с тем, что между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским возник конфликт на почве... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T09:33

2024-02-06T09:33

2024-02-06T09:33

в мире

украина

владимир зеленский

валерий залужный

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Предполагаемая отставка главкома ВСУ Валерия Залужного связана с тем, что между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским возник конфликт на почве потерянных территорий и возможностей украинской армии, заявил полковник бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер в интервью немецкому телеканалу NTV."Зеленский в своей риторике сфокусирован на <…> возвращении утраченных территорий, возвращении к границам 1991 года. Залужный считает это полной иллюзией. Он трезво оценил военные возможности ВСУ и дал приказ уйти в оборону", — поделился он своим мнением.Рихтер также отметил, что именно по этой причине глава киевского режима думает о заменах в руководстве государства и ВСУ. Кроме того, добавил он, Зеленский, вероятно, видит в Залужном конкурента.Ранее в понедельник президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 подтвердил, что размышляет о замене Залужного. При этом, как сообщило издание "Украинская правда", глава государства намерен сменить не только главкома, но и начальника штаба Сергея Шапталу. Обновление кадрового состава может произойти на этой неделе, уточняется в публикации.

https://ria.ru/20240205/khaos-1925508803.html

https://ria.ru/20240205/bresh-1925469204.html

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в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины