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Немецкий полковник раскрыл, какой "удар" Залужный нанес по Зеленскому - РИА Новости, 06.02.2024
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09:33 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/konflikt-1925606476.html
Немецкий полковник раскрыл, какой "удар" Залужный нанес по Зеленскому
Немецкий полковник раскрыл, какой "удар" Залужный нанес по Зеленскому - РИА Новости, 06.02.2024
Немецкий полковник раскрыл, какой "удар" Залужный нанес по Зеленскому
Предполагаемая отставка главкома ВСУ Валерия Залужного связана с тем, что между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским возник конфликт на почве... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T09:33
2024-02-06T09:33
в мире
украина
владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Предполагаемая отставка главкома ВСУ Валерия Залужного связана с тем, что между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским возник конфликт на почве потерянных территорий и возможностей украинской армии, заявил полковник бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер в интервью немецкому телеканалу NTV."Зеленский в своей риторике сфокусирован на &lt;…&gt; возвращении утраченных территорий, возвращении к границам 1991 года. Залужный считает это полной иллюзией. Он трезво оценил военные возможности ВСУ и дал приказ уйти в оборону", — поделился он своим мнением.Рихтер также отметил, что именно по этой причине глава киевского режима думает о заменах в руководстве государства и ВСУ. Кроме того, добавил он, Зеленский, вероятно, видит в Залужном конкурента.Ранее в понедельник президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 подтвердил, что размышляет о замене Залужного. При этом, как сообщило издание "Украинская правда", глава государства намерен сменить не только главкома, но и начальника штаба Сергея Шапталу. Обновление кадрового состава может произойти на этой неделе, уточняется в публикации.
https://ria.ru/20240205/khaos-1925508803.html
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в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
Немецкий полковник раскрыл, какой "удар" Залужный нанес по Зеленскому

Полковник Рихтер: конфликт между Зеленским и Залужным возник из-за территорий

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Предполагаемая отставка главкома ВСУ Валерия Залужного связана с тем, что между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским возник конфликт на почве потерянных территорий и возможностей украинской армии, заявил полковник бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер в интервью немецкому телеканалу NTV.
"Зеленский в своей риторике сфокусирован на <…> возвращении утраченных территорий, возвращении к границам 1991 года. Залужный считает это полной иллюзией. Он трезво оценил военные возможности ВСУ и дал приказ уйти в оборону", — поделился он своим мнением.
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Рихтер также отметил, что именно по этой причине глава киевского режима думает о заменах в руководстве государства и ВСУ. Кроме того, добавил он, Зеленский, вероятно, видит в Залужном конкурента.
Ранее в понедельник президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 подтвердил, что размышляет о замене Залужного. При этом, как сообщило издание "Украинская правда", глава государства намерен сменить не только главкома, но и начальника штаба Сергея Шапталу. Обновление кадрового состава может произойти на этой неделе, уточняется в публикации.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы Украины
 
 
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