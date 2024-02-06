https://ria.ru/20240206/komarova-1925722416.html
Глава Югры передала технику в зону спецоперации
Глава Югры передала технику в зону спецоперации - РИА Новости, 06.02.2024
Глава Югры передала технику в зону спецоперации
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова в ходе рабочего визита в ДНР передала по заявкам командиров воинских частей технику и... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T15:48
2024-02-06T15:48
2024-02-06T15:48
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
донецкая народная республика
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова в ходе рабочего визита в ДНР передала по заявкам командиров воинских частей технику и гуманитарный груз в зону СВО, сообщает департамент внутренней политики региона. "Сотрудничаем с командирами, где служат югорчане, другими батальонами, стараемся максимально откликнуться на формируемые для фронта запросы. Всем миром – от детей, которые делают свечи, сухой душ, плетут маскировочные сети, до выделения бюджетных ассигнований для закупки техники, оборудования", - приводятся в сообщении слова Комаровой. Уточняется, что губернатор передала для военнослужащих квадрокоптеры, БПЛА различных модификаций, системы управления, квадроциклы "Росомаха", видеоочки и зарядные устройства. Оборудование будет доставлено в воинские части, где несут службу югорчане. Помимо этого, на прошлой неделе из Югры в зону СВО было отправлено четыре фуры груза для военных с транспортом, техникой, элементами обмундирования, тактическими аптечками, строительными материалами и инструментами, а также запасными частями для автомобилей, тепловизионными прицелами, лазерными дальномерами, квадрокоптерами, противодронными ружьями. Оборудование и снаряжение по заявкам командиров поставляется из Югры в зону СВО на постоянной основе. Помимо этого, военнослужащим и их семьям оказывают более 25 мер социальной поддержки. Регион обеспечивает семьи индивидуальным сопровождением – за каждой семьей закреплен социальный координатор.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталья комарова, донецкая народная республика, ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Наталья Комарова, Донецкая Народная Республика, Ханты-Мансийский автономный округ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова в ходе рабочего визита в ДНР передала по заявкам командиров воинских частей технику и гуманитарный груз в зону СВО, сообщает департамент внутренней политики региона.
"Сотрудничаем с командирами, где служат югорчане, другими батальонами, стараемся максимально откликнуться на формируемые для фронта запросы. Всем миром – от детей, которые делают свечи, сухой душ, плетут маскировочные сети, до выделения бюджетных ассигнований для закупки техники, оборудования", - приводятся в сообщении слова Комаровой.
Уточняется, что губернатор передала для военнослужащих квадрокоптеры, БПЛА различных модификаций, системы управления, квадроциклы "Росомаха", видеоочки и зарядные устройства. Оборудование будет доставлено в воинские части, где несут службу югорчане.
Помимо этого, на прошлой неделе из Югры в зону СВО было отправлено четыре фуры груза для военных с транспортом, техникой, элементами обмундирования, тактическими аптечками, строительными материалами и инструментами, а также запасными частями для автомобилей, тепловизионными прицелами, лазерными дальномерами, квадрокоптерами, противодронными ружьями.
Оборудование и снаряжение по заявкам командиров поставляется из Югры в зону СВО на постоянной основе. Помимо этого, военнослужащим и их семьям оказывают более 25 мер социальной поддержки. Регион обеспечивает семьи индивидуальным сопровождением – за каждой семьей закреплен социальный координатор.
В рамках программы "Выращивание" в Югре заключили контракты на 4,5 млрд руб