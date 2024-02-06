https://ria.ru/20240206/komarova-1925722416.html

Глава Югры передала технику в зону спецоперации

Глава Югры передала технику в зону спецоперации - РИА Новости, 06.02.2024

Глава Югры передала технику в зону спецоперации

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова в ходе рабочего визита в ДНР передала по заявкам командиров воинских частей технику и... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T15:48

2024-02-06T15:48

2024-02-06T15:48

ханты-мансийский автономный округ

наталья комарова

донецкая народная республика

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова в ходе рабочего визита в ДНР передала по заявкам командиров воинских частей технику и гуманитарный груз в зону СВО, сообщает департамент внутренней политики региона. "Сотрудничаем с командирами, где служат югорчане, другими батальонами, стараемся максимально откликнуться на формируемые для фронта запросы. Всем миром – от детей, которые делают свечи, сухой душ, плетут маскировочные сети, до выделения бюджетных ассигнований для закупки техники, оборудования", - приводятся в сообщении слова Комаровой. Уточняется, что губернатор передала для военнослужащих квадрокоптеры, БПЛА различных модификаций, системы управления, квадроциклы "Росомаха", видеоочки и зарядные устройства. Оборудование будет доставлено в воинские части, где несут службу югорчане. Помимо этого, на прошлой неделе из Югры в зону СВО было отправлено четыре фуры груза для военных с транспортом, техникой, элементами обмундирования, тактическими аптечками, строительными материалами и инструментами, а также запасными частями для автомобилей, тепловизионными прицелами, лазерными дальномерами, квадрокоптерами, противодронными ружьями. Оборудование и снаряжение по заявкам командиров поставляется из Югры в зону СВО на постоянной основе. Помимо этого, военнослужащим и их семьям оказывают более 25 мер социальной поддержки. Регион обеспечивает семьи индивидуальным сопровождением – за каждой семьей закреплен социальный координатор.

https://ria.ru/20240131/kontrakt-1924586405.html

донецкая народная республика

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

наталья комарова, донецкая народная республика, ханты-мансийский автономный округ