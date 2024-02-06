https://ria.ru/20240206/khusity-1925618296.html

Хуситы заявили об атаке на американское и британское суда в Красном море

Хуситы заявили об атаке на американское и британское суда в Красном море - РИА Новости, 06.02.2024

Хуситы заявили об атаке на американское и британское суда в Красном море

Контролирующее север Йемена шиитское движение "Ансар Алла" атаковало в Красном море американское и британское коммерческие суда, утверждает военный... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T10:42

2024-02-06T10:42

2024-02-06T16:42

в мире

красное море

йемен

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

сша

великобритания

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ДОХА, 6 фев — РИА Новости. Контролирующее север Йемена шиитское движение "Ансар Алла" атаковало в Красном море американское и британское коммерческие суда, утверждает военный представитель хуситов Яхья Сариа в соцсети Х."ВМС ВС Йемена провели две военные операции противокорабельными ракетами в Красном море, первая была нацелена на американское судно Nasia Star, а другая — на британский корабль Morning Tide, удалось поразить цели прямым попаданием", — говорится в публикации.Сариа добавил, что йеменские военные продолжат операции против всех американских и британских целей в Красном и Аравийском морях.Хуситы, контролирующие большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения конфликта между Израилем и ХАМАС заявили о намерении атаковать любые корабли, связанные с еврейским государством. Они призвали другие страны отозвать с них свои экипажи.Некоторые судоходные компании остановили перевозки через Красное море.США и Великобритания заявили, что действия шиитского движения угрожают свободе судоходства, и с середины января начали наносить удары по объектам хуситов.

https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html

https://ria.ru/20240205/yemen-1925391668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, красное море, йемен, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене, сша, великобритания