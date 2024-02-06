Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Хейли запросила защиту у Секретной службы США - РИА Новости, 06.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:58 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/kheyli-1925585990.html
СМИ: Хейли запросила защиту у Секретной службы США
СМИ: Хейли запросила защиту у Секретной службы США - РИА Новости, 06.02.2024
СМИ: Хейли запросила защиту у Секретной службы США
Единственная соперница бывшего президента США Дональда Трампа в борьбе за республиканскую номинацию на выборах американского лидера, экс-постпред страны при ООН РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T03:58
2024-02-06T03:58
сша
южная каролина
северная дакота
никки хейли
дональд трамп
марджори тейлор грин
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923115631_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9982c88c7186ba39f8ee88ecd6b7ac36.jpg
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Единственная соперница бывшего президента США Дональда Трампа в борьбе за республиканскую номинацию на выборах американского лидера, экс-постпред страны при ООН Никки Хейли запросила защиту у Секретной службы на фоне растущих угроз в ее адрес, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на саму Хейли. При этом о публичных случаях угроз в адрес экс-постпреда США в ООН известно не много. К примеру, ABC, как и другие СМИ, отмечают, что Хейли уже сталкивалась с рядом случаев "сваттинга" - ложных сообщений о серьезных инцидентах по месту проживания "жертвы". При этом такая "стратегия" довольно распространена в США, о чем говорят регулярные случаи таких вымышленных угроз. Одним из последних угрозу о бомбе получил судья Артур Энгорон, рассматривающий гражданский иск против Трампа. Хулиганы также вызывали полицию и к республиканке Марджори Тейлор Грин. Сама Хейли, как пишет WSJ, "подтвердила" газете, что запросила предоставление защиты. При этом она так и не раскрыла причины решения. СМИ при этом напрямую указывает - "из-за растущих угроз". Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, а также губернатор Флориды Рон Десантис и предприниматель Вивек Рамасвами. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
https://ria.ru/20240122/tramp-1922682461.html
сша
южная каролина
северная дакота
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923115631_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3690423e79ea0733f5e2850987f3b637.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, южная каролина, северная дакота, никки хейли, дональд трамп, марджори тейлор грин, оон, в мире
США, Южная Каролина, Северная Дакота, Никки Хейли, Дональд Трамп, Марджори Тейлор Грин, ООН, В мире
СМИ: Хейли запросила защиту у Секретной службы США

WSJ: угрозы вынудили Хейли запросить защиту у Секретной службы США

© AP Photo / Charles KrupaЭкс-постпред США при ООН и кандидат в президенты Никки Хейли
Экс-постпред США при ООН и кандидат в президенты Никки Хейли - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Charles Krupa
Экс-постпред США при ООН и кандидат в президенты Никки Хейли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Единственная соперница бывшего президента США Дональда Трампа в борьбе за республиканскую номинацию на выборах американского лидера, экс-постпред страны при ООН Никки Хейли запросила защиту у Секретной службы на фоне растущих угроз в ее адрес, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на саму Хейли.
При этом о публичных случаях угроз в адрес экс-постпреда США в ООН известно не много. К примеру, ABC, как и другие СМИ, отмечают, что Хейли уже сталкивалась с рядом случаев "сваттинга" - ложных сообщений о серьезных инцидентах по месту проживания "жертвы". При этом такая "стратегия" довольно распространена в США, о чем говорят регулярные случаи таких вымышленных угроз. Одним из последних угрозу о бомбе получил судья Артур Энгорон, рассматривающий гражданский иск против Трампа. Хулиганы также вызывали полицию и к республиканке Марджори Тейлор Грин.
Сама Хейли, как пишет WSJ, "подтвердила" газете, что запросила предоставление защиты. При этом она так и не раскрыла причины решения. СМИ при этом напрямую указывает - "из-за растущих угроз".
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, а также губернатор Флориды Рон Десантис и предприниматель Вивек Рамасвами. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Трамп назвал кандидата в президенты США Хейли "поджигательницей войны"
22 января, 05:25
 
СШАЮжная КаролинаСеверная ДакотаНикки ХейлиДональд ТрампМарджори Тейлор ГринООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала