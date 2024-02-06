https://ria.ru/20240206/kheyli-1925585990.html

СМИ: Хейли запросила защиту у Секретной службы США

СМИ: Хейли запросила защиту у Секретной службы США - РИА Новости, 06.02.2024

СМИ: Хейли запросила защиту у Секретной службы США

Единственная соперница бывшего президента США Дональда Трампа в борьбе за республиканскую номинацию на выборах американского лидера, экс-постпред страны при ООН РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T03:58

2024-02-06T03:58

2024-02-06T03:58

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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Единственная соперница бывшего президента США Дональда Трампа в борьбе за республиканскую номинацию на выборах американского лидера, экс-постпред страны при ООН Никки Хейли запросила защиту у Секретной службы на фоне растущих угроз в ее адрес, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на саму Хейли. При этом о публичных случаях угроз в адрес экс-постпреда США в ООН известно не много. К примеру, ABC, как и другие СМИ, отмечают, что Хейли уже сталкивалась с рядом случаев "сваттинга" - ложных сообщений о серьезных инцидентах по месту проживания "жертвы". При этом такая "стратегия" довольно распространена в США, о чем говорят регулярные случаи таких вымышленных угроз. Одним из последних угрозу о бомбе получил судья Артур Энгорон, рассматривающий гражданский иск против Трампа. Хулиганы также вызывали полицию и к республиканке Марджори Тейлор Грин. Сама Хейли, как пишет WSJ, "подтвердила" газете, что запросила предоставление защиты. При этом она так и не раскрыла причины решения. СМИ при этом напрямую указывает - "из-за растущих угроз". Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, а также губернатор Флориды Рон Десантис и предприниматель Вивек Рамасвами. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.

https://ria.ru/20240122/tramp-1922682461.html

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южная каролина

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сша, южная каролина, северная дакота, никки хейли, дональд трамп, марджори тейлор грин, оон, в мире