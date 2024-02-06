https://ria.ru/20240206/khersonskoe-1925684387.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 06.02.2024
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 30 украинских военнослужащих, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T14:11
2024-02-06T14:11
2024-02-06T14:22
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 30 украинских военнослужащих, сообщило во вторник Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск и комплексного огневого поражения потери ВСУ в течение прошедших суток составили до 30 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 30 военных