https://ria.ru/20240206/khersonskoe-1925684387.html

Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 06.02.2024

Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 30 украинских военнослужащих, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T14:11

2024-02-06T14:11

2024-02-06T14:22

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 30 украинских военнослужащих, сообщило во вторник Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск и комплексного огневого поражения потери ВСУ в течение прошедших суток составили до 30 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность