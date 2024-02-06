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Под Хабаровском второй раз за 60 лет увидели краснокнижную харзу - РИА Новости, 06.02.2024
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Хорошие новости
 
10:58 06.02.2024 (обновлено: 16:22 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/kharza-1925623073.html
Под Хабаровском второй раз за 60 лет увидели краснокнижную харзу
Под Хабаровском второй раз за 60 лет увидели краснокнижную харзу - РИА Новости, 06.02.2024
Под Хабаровском второй раз за 60 лет увидели краснокнижную харзу
Краснокнижную харзу зафиксировали во второй раз за 60 лет в Большехехцирском заповеднике под Хабаровском, сообщила дирекция государственных природных... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T10:58
2024-02-06T16:22
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ХАБАРОВСК, 6 фев — РИА Новости. Краснокнижную харзу зафиксировали во второй раз за 60 лет в Большехехцирском заповеднике под Хабаровском, сообщила дирекция государственных природных заповедников и нацпарков Хабаровского края "Заповедное Приамурье". "За 60 лет существования Большехехцирского заповедника только в 2019 году с помощью фотоловушки был получен первый снимок этого скрытного животного, а 15 января 2024 года харза попала в объектив второй раз в северной части заповедника", — говорится в публикации.По территории Хабаровского края проходит северо-восточная граница ареала обитания этой хищницы семейства куньих. Но на Большом Хехцире она крайне редко появляется в поле зрения ученых. Современное распространение включает только южные районы края — частично в Бикинском, Вяземском, имени Лазо. По данным начальника научного отдела ФГБУ "Заповедное Приамурье" Риммы Андроновой, только с помощью фотоловушек специалисты смогли получить доказательства, что харза все-таки обитатель заповедника. Отмечается, что ее вначале внесли в фаунистический список по следам. Затем вывели из-за их отсутствия. Через несколько лет снова внесли, потому что получили подтверждение захода зверька на территорию, он вновь оставил следы. Потом харза снова пропала. Харза внесена в Красную книгу Хабаровского края. Основу питания составляют грызуны, мелкие копытные и молодняк крупных, зайцеобразные, птицы, рыба. Животное ведет преимущественно дневной образ жизни, на глаза попадается редко. Логово устраивает в дуплах деревьев или небольших пещерах, барсучьих норах. Большехехцирский государственный природный заповедник учрежден в 1963 году. На территории произрастают более тысячи видов сосудистых растений, более 200 видов мхов, более 100 видов лишайников и более 800 видов грибов. Здесь встречается шесть видов амфибий, восемь видов рептилий, 240 — птиц, 45 — рыб и 53 вида млекопитающих. Пауков найдено около 320 видов, а клещей — почти 200. Из насекомых, которых в заповеднике собрано и определено более пяти тысяч видов, хорошо изучены бабочки (около 2,5 тысячи). Среди всего разнообразия есть занесенные в Красную книгу животные, птицы и насекомые.
https://ria.ru/20200905/zapovednik-1576778828.html
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экология, общество, хабаровский край, вяземский
Хорошие новости, Экология, Общество, Хабаровский край, Вяземский
Под Хабаровском второй раз за 60 лет увидели краснокнижную харзу

В заповеднике под Хабаровском фотоловушки сняли краснокнижную харзу

© Фото : Заповедное Приамурье/ВКонтактеКраснокнижная харза, запечатленная фотоловушкой на севере Большехехцирского заповедника под Хабаровском
Краснокнижная харза, запечатленная фотоловушкой на севере Большехехцирского заповедника под Хабаровском - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© Фото : Заповедное Приамурье/ВКонтакте
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ХАБАРОВСК, 6 фев — РИА Новости. Краснокнижную харзу зафиксировали во второй раз за 60 лет в Большехехцирском заповеднике под Хабаровском, сообщила дирекция государственных природных заповедников и нацпарков Хабаровского края "Заповедное Приамурье".
"За 60 лет существования Большехехцирского заповедника только в 2019 году с помощью фотоловушки был получен первый снимок этого скрытного животного, а 15 января 2024 года харза попала в объектив второй раз в северной части заповедника", — говорится в публикации.
© Фото : Заповедное Приамурье/ВКонтактеКраснокнижная харза, запечатленная фотоловушкой на севере Большехехцирского заповедника под Хабаровском
Краснокнижная харза, запечатленная фотоловушкой на севере Большехехцирского заповедника под Хабаровском - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© Фото : Заповедное Приамурье/ВКонтакте
Краснокнижная харза, запечатленная фотоловушкой на севере Большехехцирского заповедника под Хабаровском
По территории Хабаровского края проходит северо-восточная граница ареала обитания этой хищницы семейства куньих. Но на Большом Хехцире она крайне редко появляется в поле зрения ученых. Современное распространение включает только южные районы края — частично в Бикинском, Вяземском, имени Лазо.
По данным начальника научного отдела ФГБУ "Заповедное Приамурье" Риммы Андроновой, только с помощью фотоловушек специалисты смогли получить доказательства, что харза все-таки обитатель заповедника. Отмечается, что ее вначале внесли в фаунистический список по следам. Затем вывели из-за их отсутствия. Через несколько лет снова внесли, потому что получили подтверждение захода зверька на территорию, он вновь оставил следы. Потом харза снова пропала.
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Харза внесена в Красную книгу Хабаровского края. Основу питания составляют грызуны, мелкие копытные и молодняк крупных, зайцеобразные, птицы, рыба. Животное ведет преимущественно дневной образ жизни, на глаза попадается редко. Логово устраивает в дуплах деревьев или небольших пещерах, барсучьих норах.
Большехехцирский государственный природный заповедник учрежден в 1963 году. На территории произрастают более тысячи видов сосудистых растений, более 200 видов мхов, более 100 видов лишайников и более 800 видов грибов. Здесь встречается шесть видов амфибий, восемь видов рептилий, 240 — птиц, 45 — рыб и 53 вида млекопитающих. Пауков найдено около 320 видов, а клещей — почти 200. Из насекомых, которых в заповеднике собрано и определено более пяти тысяч видов, хорошо изучены бабочки (около 2,5 тысячи). Среди всего разнообразия есть занесенные в Красную книгу животные, птицы и насекомые.
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