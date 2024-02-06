https://ria.ru/20240206/kharza-1925623073.html

Под Хабаровском второй раз за 60 лет увидели краснокнижную харзу

Под Хабаровском второй раз за 60 лет увидели краснокнижную харзу - РИА Новости, 06.02.2024

Под Хабаровском второй раз за 60 лет увидели краснокнижную харзу

Краснокнижную харзу зафиксировали во второй раз за 60 лет в Большехехцирском заповеднике под Хабаровском, сообщила дирекция государственных природных... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T10:58

2024-02-06T10:58

2024-02-06T16:22

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ХАБАРОВСК, 6 фев — РИА Новости. Краснокнижную харзу зафиксировали во второй раз за 60 лет в Большехехцирском заповеднике под Хабаровском, сообщила дирекция государственных природных заповедников и нацпарков Хабаровского края "Заповедное Приамурье". "За 60 лет существования Большехехцирского заповедника только в 2019 году с помощью фотоловушки был получен первый снимок этого скрытного животного, а 15 января 2024 года харза попала в объектив второй раз в северной части заповедника", — говорится в публикации.По территории Хабаровского края проходит северо-восточная граница ареала обитания этой хищницы семейства куньих. Но на Большом Хехцире она крайне редко появляется в поле зрения ученых. Современное распространение включает только южные районы края — частично в Бикинском, Вяземском, имени Лазо. По данным начальника научного отдела ФГБУ "Заповедное Приамурье" Риммы Андроновой, только с помощью фотоловушек специалисты смогли получить доказательства, что харза все-таки обитатель заповедника. Отмечается, что ее вначале внесли в фаунистический список по следам. Затем вывели из-за их отсутствия. Через несколько лет снова внесли, потому что получили подтверждение захода зверька на территорию, он вновь оставил следы. Потом харза снова пропала. Харза внесена в Красную книгу Хабаровского края. Основу питания составляют грызуны, мелкие копытные и молодняк крупных, зайцеобразные, птицы, рыба. Животное ведет преимущественно дневной образ жизни, на глаза попадается редко. Логово устраивает в дуплах деревьев или небольших пещерах, барсучьих норах. Большехехцирский государственный природный заповедник учрежден в 1963 году. На территории произрастают более тысячи видов сосудистых растений, более 200 видов мхов, более 100 видов лишайников и более 800 видов грибов. Здесь встречается шесть видов амфибий, восемь видов рептилий, 240 — птиц, 45 — рыб и 53 вида млекопитающих. Пауков найдено около 320 видов, а клещей — почти 200. Из насекомых, которых в заповеднике собрано и определено более пяти тысяч видов, хорошо изучены бабочки (около 2,5 тысячи). Среди всего разнообразия есть занесенные в Красную книгу животные, птицы и насекомые.

https://ria.ru/20200905/zapovednik-1576778828.html

https://ria.ru/20201027/zhivotnye-1581630941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экология, общество, хабаровский край, вяземский