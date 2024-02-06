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В Ялте сильный ветер повалил огромный 250-летний кедр
В Ялте сильный ветер повалил огромный 250-летний кедр - РИА Новости, 06.02.2024
В Ялте сильный ветер повалил огромный 250-летний кедр
Кедр возрастом не менее 250 лет рухнул в Ялте из-за сильного ветра, всего в городе повалено не менее 25 деревьев, сообщила глава администрации города Янина... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T19:08
2024-02-06T19:08
2024-02-06T19:08
ялта
янина павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Кедр возрастом не менее 250 лет рухнул в Ялте из-за сильного ветра, всего в городе повалено не менее 25 деревьев, сообщила глава администрации города Янина Павленко. Ранее в Крыму объявлялось штормовое предупреждение из-за сильного ветра, который мог достигать ураганных значений на южном берегу Крыма. "Почва за последнее время впитала слишком много влаги, корневая система даже мощных долгожителей не справляется, а ураганные ветра усугубляют ситуацию. Как, например, на ул. Леси Украинки, где рухнул красавец кедр. Настоящий великан, возраст которого специалисты оценивают примерно в 250 лет", – написала Павленко в своем Telegram-канале. Всего в городе ветром повалило не менее 25 деревьев, отметила она. Павленко добавила, что в ближайшее время планируется начать масштабную высадку новых деревьев, среди которых дуб черешчатый, лох узколистный, миндаль обыкновенный, акация белую – всего более тысячи деревьев.
https://ria.ru/20230818/khatiko-1890935185.html
ялта
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ялта, янина павленко
В Ялте сильный ветер повалил огромный 250-летний кедр
В Ялте из-за сильного ветра рухнул огромный кедр возрастом не менее 250 лет