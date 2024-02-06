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Мишустин поговорил по телефону с новым премьером Казахстана - РИА Новости, 06.02.2024
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15:58 06.02.2024 (обновлено: 16:13 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/kazakhstan-1925726491.html
Мишустин поговорил по телефону с новым премьером Казахстана
Мишустин поговорил по телефону с новым премьером Казахстана - РИА Новости, 06.02.2024
Мишустин поговорил по телефону с новым премьером Казахстана
Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провели телефонный разговор, в ходе которого глава российского правительства... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T15:58
2024-02-06T16:13
политика
казахстан
олжас бектенов
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провели телефонный разговор, в ходе которого глава российского правительства поздравил казахстанского коллегу с назначением на новый пост, сообщается на сайте кабмина РФ."Состоялся телефонный разговор председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с премьер-министром Республики Казахстан Олжасом Бектеновым. Михаил Мишустин поздравил Олжаса Бектенова с назначением на пост главы правительства Казахстана", - говорится в сообщении. Отмечается, что главы правительств подчеркнули важность поступательного развития торгово-экономического сотрудничества между государствами, а также укрепления интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе. Помимо этого, премьер-министры подтвердили готовность к совместной работе по всем актуальным вопросам.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 февраля подписал указ об отставке правительства под руководством Алихана Смаилова и поручил кабмину исполнять обязанности до формирования нового состава. На следующий день Токаев подписал указ о назначении премьер-министром Олжаса Бектенова - экс-руководителя своей администрации.
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политика, казахстан, олжас бектенов, михаил мишустин, россия
Политика, Казахстан, Олжас Бектенов, Михаил Мишустин, Россия
Мишустин поговорил по телефону с новым премьером Казахстана

Мишустин поздравил Бектенова с назначением на пост премьера Казахстана

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанк Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провели телефонный разговор, в ходе которого глава российского правительства поздравил казахстанского коллегу с назначением на новый пост, сообщается на сайте кабмина РФ.
"Состоялся телефонный разговор председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с премьер-министром Республики Казахстан Олжасом Бектеновым. Михаил Мишустин поздравил Олжаса Бектенова с назначением на пост главы правительства Казахстана", - говорится в сообщении. Отмечается, что главы правительств подчеркнули важность поступательного развития торгово-экономического сотрудничества между государствами, а также укрепления интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе. Помимо этого, премьер-министры подтвердили готовность к совместной работе по всем актуальным вопросам.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 февраля подписал указ об отставке правительства под руководством Алихана Смаилова и поручил кабмину исполнять обязанности до формирования нового состава. На следующий день Токаев подписал указ о назначении премьер-министром Олжаса Бектенова - экс-руководителя своей администрации.
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ПолитикаКазахстанОлжас БектеновМихаил МишустинРоссия
 
 
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