https://ria.ru/20240206/kazakhstan-1925726491.html

Мишустин поговорил по телефону с новым премьером Казахстана

Мишустин поговорил по телефону с новым премьером Казахстана - РИА Новости, 06.02.2024

Мишустин поговорил по телефону с новым премьером Казахстана

Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провели телефонный разговор, в ходе которого глава российского правительства... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T15:58

2024-02-06T15:58

2024-02-06T16:13

политика

казахстан

олжас бектенов

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провели телефонный разговор, в ходе которого глава российского правительства поздравил казахстанского коллегу с назначением на новый пост, сообщается на сайте кабмина РФ."Состоялся телефонный разговор председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с премьер-министром Республики Казахстан Олжасом Бектеновым. Михаил Мишустин поздравил Олжаса Бектенова с назначением на пост главы правительства Казахстана", - говорится в сообщении. Отмечается, что главы правительств подчеркнули важность поступательного развития торгово-экономического сотрудничества между государствами, а также укрепления интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе. Помимо этого, премьер-министры подтвердили готовность к совместной работе по всем актуальным вопросам.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 февраля подписал указ об отставке правительства под руководством Алихана Смаилова и поручил кабмину исполнять обязанности до формирования нового состава. На следующий день Токаев подписал указ о назначении премьер-министром Олжаса Бектенова - экс-руководителя своей администрации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, казахстан, олжас бектенов, михаил мишустин, россия