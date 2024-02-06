https://ria.ru/20240206/kazakhstan-1925660866.html
Новый премьер Казахстана назвал основную задачу правительства
Новый премьер Казахстана назвал основную задачу правительства - РИА Новости, 06.02.2024
Новый премьер Казахстана назвал основную задачу правительства
Новый премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил, что главной задачей правительства является поддержка казахстанского бизнеса. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T13:04
2024-02-06T13:04
2024-02-06T13:04
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олжас бектенов
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АСТАНА, 6 фев - РИА Новости. Новый премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил, что главной задачей правительства является поддержка казахстанского бизнеса. Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана на пленарном заседании во вторник дал согласие на назначение главы администрации президента Казахстана Олжаса Бектенова на пост нового главы кабмина. "Будем принимать меры для стимулирования отечественного производства. Необходимо увеличить долю производимой в Казахстане продукции, будем запускать в полной мере систему офтейк-контрактов. Наша основная задача – поддержка отечественного бизнеса", - сказал Бектенов в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента после того, как палата одобрила его кандидатуру на пост главы кабмина. Он отметил, что экономике Казахстана необходимо придать новый импульс, для чего необходимо принять оперативные и решительные меры. "Будет акцент делаться на такие важные отрасли экономики как промышленность, нефть, и другие важные отрасли экономики…Очень важно оптимально и эффективно использовать потенциал сферы сельского хозяйства, также будем активно работать и по обеспечению водными ресурсами, по энергосбережению. Будем развивать сферу транспортно-логической цепи. Это будет также будет одним из приоритетных направлений", - сказал Бектенов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 февраля подписал указ об отставке правительства под руководством Алихана Смаилова. Он поручил кабмину исполнять обязанности до формирования нового состава правительства. Во вторник правящая партия "Аманат" предложила на должность премьер-министра кандидатуру Бектенова - руководителя администрации президента. Мажилис дал согласие на его назначение. Сорокатрехлетний Бектенов с апреля 2023 года руководит администрацией президента Казахстана. В разные годы работал главой антикоррупционного ведомства, в министерстве юстиции, финансовой полиции и столичном акимате (мэрии).
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в мире, казахстан, олжас бектенов, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Олжас Бектенов, Касым-Жомарт Токаев
Новый премьер Казахстана назвал основную задачу правительства
Бектенов назвал основной задачей правительства Казахстана поддержку бизнеса
АСТАНА, 6 фев - РИА Новости. Новый премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил, что главной задачей правительства является поддержка казахстанского бизнеса.
Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана на пленарном заседании во вторник дал согласие на назначение главы администрации президента Казахстана Олжаса Бектенова на пост нового главы кабмина.
"Будем принимать меры для стимулирования отечественного производства. Необходимо увеличить долю производимой в Казахстане продукции, будем запускать в полной мере систему офтейк-контрактов. Наша основная задача – поддержка отечественного бизнеса", - сказал Бектенов в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента после того, как палата одобрила его кандидатуру на пост главы кабмина.
Он отметил, что экономике Казахстана необходимо придать новый импульс, для чего необходимо принять оперативные и решительные меры.
«
"Будет акцент делаться на такие важные отрасли экономики как промышленность, нефть, и другие важные отрасли экономики…Очень важно оптимально и эффективно использовать потенциал сферы сельского хозяйства, также будем активно работать и по обеспечению водными ресурсами, по энергосбережению. Будем развивать сферу транспортно-логической цепи. Это будет также будет одним из приоритетных направлений", - сказал Бектенов.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 февраля подписал указ об отставке правительства под руководством Алихана Смаилова. Он поручил кабмину исполнять обязанности до формирования нового состава правительства. Во вторник правящая партия "Аманат" предложила на должность премьер-министра кандидатуру Бектенова - руководителя администрации президента. Мажилис дал согласие на его назначение.
Сорокатрехлетний Бектенов с апреля 2023 года руководит администрацией президента Казахстана. В разные годы работал главой антикоррупционного ведомства, в министерстве юстиции, финансовой полиции и столичном акимате (мэрии).
Токаев призвал придать новый импульс деятельности правительства Казахстана