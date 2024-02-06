Рейтинг@Mail.ru
Новый премьер Казахстана назвал основную задачу правительства - РИА Новости, 06.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/kazakhstan-1925660866.html
Новый премьер Казахстана назвал основную задачу правительства
Новый премьер Казахстана назвал основную задачу правительства - РИА Новости, 06.02.2024
Новый премьер Казахстана назвал основную задачу правительства
Новый премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил, что главной задачей правительства является поддержка казахстанского бизнеса. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T13:04
2024-02-06T13:04
в мире
казахстан
олжас бектенов
касым-жомарт токаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925640137_0:16:1350:775_1920x0_80_0_0_009e77630d0dbd969ae32391d9b2df48.jpg
АСТАНА, 6 фев - РИА Новости. Новый премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил, что главной задачей правительства является поддержка казахстанского бизнеса. Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана на пленарном заседании во вторник дал согласие на назначение главы администрации президента Казахстана Олжаса Бектенова на пост нового главы кабмина. "Будем принимать меры для стимулирования отечественного производства. Необходимо увеличить долю производимой в Казахстане продукции, будем запускать в полной мере систему офтейк-контрактов. Наша основная задача – поддержка отечественного бизнеса", - сказал Бектенов в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента после того, как палата одобрила его кандидатуру на пост главы кабмина. Он отметил, что экономике Казахстана необходимо придать новый импульс, для чего необходимо принять оперативные и решительные меры. "Будет акцент делаться на такие важные отрасли экономики как промышленность, нефть, и другие важные отрасли экономики…Очень важно оптимально и эффективно использовать потенциал сферы сельского хозяйства, также будем активно работать и по обеспечению водными ресурсами, по энергосбережению. Будем развивать сферу транспортно-логической цепи. Это будет также будет одним из приоритетных направлений", - сказал Бектенов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 февраля подписал указ об отставке правительства под руководством Алихана Смаилова. Он поручил кабмину исполнять обязанности до формирования нового состава правительства. Во вторник правящая партия "Аманат" предложила на должность премьер-министра кандидатуру Бектенова - руководителя администрации президента. Мажилис дал согласие на его назначение. Сорокатрехлетний Бектенов с апреля 2023 года руководит администрацией президента Казахстана. В разные годы работал главой антикоррупционного ведомства, в министерстве юстиции, финансовой полиции и столичном акимате (мэрии).
https://ria.ru/20240206/tokaev-1925647358.html
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925640137_101:0:1301:900_1920x0_80_0_0_ebf4ced4f669e54c93554f28a175b299.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, олжас бектенов, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Олжас Бектенов, Касым-Жомарт Токаев
Новый премьер Казахстана назвал основную задачу правительства

Бектенов назвал основной задачей правительства Казахстана поддержку бизнеса

© Sputnik / Владислав ВодневОлжас Бектенов
Олжас Бектенов - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© Sputnik / Владислав Воднев
Олжас Бектенов. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 6 фев - РИА Новости. Новый премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил, что главной задачей правительства является поддержка казахстанского бизнеса.
Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана на пленарном заседании во вторник дал согласие на назначение главы администрации президента Казахстана Олжаса Бектенова на пост нового главы кабмина.
"Будем принимать меры для стимулирования отечественного производства. Необходимо увеличить долю производимой в Казахстане продукции, будем запускать в полной мере систему офтейк-контрактов. Наша основная задача – поддержка отечественного бизнеса", - сказал Бектенов в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента после того, как палата одобрила его кандидатуру на пост главы кабмина.
Он отметил, что экономике Казахстана необходимо придать новый импульс, для чего необходимо принять оперативные и решительные меры.
«
"Будет акцент делаться на такие важные отрасли экономики как промышленность, нефть, и другие важные отрасли экономики…Очень важно оптимально и эффективно использовать потенциал сферы сельского хозяйства, также будем активно работать и по обеспечению водными ресурсами, по энергосбережению. Будем развивать сферу транспортно-логической цепи. Это будет также будет одним из приоритетных направлений", - сказал Бектенов.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 февраля подписал указ об отставке правительства под руководством Алихана Смаилова. Он поручил кабмину исполнять обязанности до формирования нового состава правительства. Во вторник правящая партия "Аманат" предложила на должность премьер-министра кандидатуру Бектенова - руководителя администрации президента. Мажилис дал согласие на его назначение.
Сорокатрехлетний Бектенов с апреля 2023 года руководит администрацией президента Казахстана. В разные годы работал главой антикоррупционного ведомства, в министерстве юстиции, финансовой полиции и столичном акимате (мэрии).
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Токаев призвал придать новый импульс деятельности правительства Казахстана
12:18
 
В миреКазахстанОлжас БектеновКасым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала