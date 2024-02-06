Ситуация опасная. СМИ раскрыли, какая катастрофа ждет Украину
FT: Украине могут не выделить помощь США в этом году из-за влияния Трампа
© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Украина может не получить американскую помощь в этом году из-за влияния бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает Financial Times.
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"Сенат США на этой неделе может согласовать пакет помощи, однако республиканцы в палате представителей абсолютно непреклонны. В результате остается все меньше шансов на то, что соответствующий законопроект пройдет через конгресс в ближайшие месяцы или даже в этом году", — говорится в материале.
Как указали журналисты, Дональд Трамп даже еще до президентских выборов оказывает влияние на американскую внешнюю политику и не дает конгрессу одобрить новую помощью Киеву в этом году.
"Последствия могут быть катастрофическими. Украина уже страдает от нехватки боеприпасов, особенно артиллерийских снарядов. И в этом году проблема еще сильнее обострится", — резюмировали обозреватели.
Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 - на поддержку Киева. На охрану границы при этом предполагается направить втрое меньше - 20,2 миллиарда долларов. Президент Джо Байден заявил о поддержке законопроекта, призвал конгресс принять его как можно скорее. Представленный законопроект вызвал жесткую критику со стороны республиканских политиков.
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