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Ситуация опасная. СМИ раскрыли, какая катастрофа ждет Украину - РИА Новости, 06.02.2024
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15:10 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/katastrofa-1925708545.html
Ситуация опасная. СМИ раскрыли, какая катастрофа ждет Украину
Ситуация опасная. СМИ раскрыли, какая катастрофа ждет Украину - РИА Новости, 06.02.2024
Ситуация опасная. СМИ раскрыли, какая катастрофа ждет Украину
Украина может не получить американскую помощь в этом году из-за влияния бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает Financial Times. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T15:10
2024-02-06T15:10
в мире
украина
сша
киев
дональд трамп
джо байден
политика
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Украина может не получить американскую помощь в этом году из-за влияния бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает Financial Times.&quot;Сенат США на этой неделе может согласовать пакет помощи, однако республиканцы в палате представителей абсолютно непреклонны. В результате остается все меньше шансов на то, что соответствующий законопроект пройдет через конгресс в ближайшие месяцы или даже в этом году&quot;, — говорится в материале.Как указали журналисты, Дональд Трамп даже еще до президентских выборов оказывает влияние на американскую внешнюю политику и не дает конгрессу одобрить новую помощью Киеву в этом году."Последствия могут быть катастрофическими. Украина уже страдает от нехватки боеприпасов, особенно артиллерийских снарядов. И в этом году проблема еще сильнее обострится", — резюмировали обозреватели.Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 - на поддержку Киева. На охрану границы при этом предполагается направить втрое меньше - 20,2 миллиарда долларов. Президент Джо Байден заявил о поддержке законопроекта, призвал конгресс принять его как можно скорее. Представленный законопроект вызвал жесткую критику со стороны республиканских политиков.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240206/trevoga-1925698948.html
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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, джо байден, политика
В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Джо Байден, Политика
Ситуация опасная. СМИ раскрыли, какая катастрофа ждет Украину

FT: Украине могут не выделить помощь США в этом году из-за влияния Трампа

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Украина может не получить американскую помощь в этом году из-за влияния бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает Financial Times.
«

"Сенат США на этой неделе может согласовать пакет помощи, однако республиканцы в палате представителей абсолютно непреклонны. В результате остается все меньше шансов на то, что соответствующий законопроект пройдет через конгресс в ближайшие месяцы или даже в этом году", — говорится в материале.

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Как указали журналисты, Дональд Трамп даже еще до президентских выборов оказывает влияние на американскую внешнюю политику и не дает конгрессу одобрить новую помощью Киеву в этом году.
"Последствия могут быть катастрофическими. Украина уже страдает от нехватки боеприпасов, особенно артиллерийских снарядов. И в этом году проблема еще сильнее обострится", — резюмировали обозреватели.
Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 - на поддержку Киева. На охрану границы при этом предполагается направить втрое меньше - 20,2 миллиарда долларов. Президент Джо Байден заявил о поддержке законопроекта, призвал конгресс принять его как можно скорее. Представленный законопроект вызвал жесткую критику со стороны республиканских политиков.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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