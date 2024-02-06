https://ria.ru/20240206/katastrofa-1925708545.html

Ситуация опасная. СМИ раскрыли, какая катастрофа ждет Украину

Ситуация опасная. СМИ раскрыли, какая катастрофа ждет Украину - РИА Новости, 06.02.2024

Ситуация опасная. СМИ раскрыли, какая катастрофа ждет Украину

Украина может не получить американскую помощь в этом году из-за влияния бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает Financial Times. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T15:10

2024-02-06T15:10

2024-02-06T15:10

в мире

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сша

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дональд трамп

джо байден

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Украина может не получить американскую помощь в этом году из-за влияния бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает Financial Times."Сенат США на этой неделе может согласовать пакет помощи, однако республиканцы в палате представителей абсолютно непреклонны. В результате остается все меньше шансов на то, что соответствующий законопроект пройдет через конгресс в ближайшие месяцы или даже в этом году", — говорится в материале.Как указали журналисты, Дональд Трамп даже еще до президентских выборов оказывает влияние на американскую внешнюю политику и не дает конгрессу одобрить новую помощью Киеву в этом году."Последствия могут быть катастрофическими. Украина уже страдает от нехватки боеприпасов, особенно артиллерийских снарядов. И в этом году проблема еще сильнее обострится", — резюмировали обозреватели.Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 - на поддержку Киева. На охрану границы при этом предполагается направить втрое меньше - 20,2 миллиарда долларов. Президент Джо Байден заявил о поддержке законопроекта, призвал конгресс принять его как можно скорее. Представленный законопроект вызвал жесткую критику со стороны республиканских политиков.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240206/trevoga-1925698948.html

https://ria.ru/20240206/shantazh-1925680275.html

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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, джо байден, политика