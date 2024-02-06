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В Москве из здания МГУ украли картину XIX века, сообщил источник - РИА Новости, 06.02.2024
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16:10 06.02.2024 (обновлено: 16:18 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/kartina-1925732298.html
В Москве из здания МГУ украли картину XIX века, сообщил источник
В Москве из здания МГУ украли картину XIX века, сообщил источник - РИА Новости, 06.02.2024
В Москве из здания МГУ украли картину XIX века, сообщил источник
Правоохранительные органы начали проверку после исчезновения картины Льва Лагорио на геологическом факультете МГУ в Москве, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T16:10
2024-02-06T16:18
происшествия
москва
феодосия
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Правоохранительные органы начали проверку после исчезновения картины Льва Лагорио на геологическом факультете МГУ в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Как пояснил собеседник агентства, в понедельник в полицию обратилась сотрудница геофака МГУ. "По ее словам, она обнаружила пропажу картины "Бурное море" художника Льва Лагорио, которая ранее висела в кабинете здания на Ленинских горах", - сказал источник. Он отметил, что предварительная стоимость полотна превышает 300 тысяч рублей. По факту пропажи идет проверка. Лагорио родился в Феодосии в 1827 году, учился в мастерской Ивана Айвазовского. Умер в 1905 году.
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происшествия, москва, феодосия, иван айвазовский
Происшествия, Москва, Феодосия, Иван Айвазовский
В Москве из здания МГУ украли картину XIX века, сообщил источник

В Москве из здания геологического факультета МГУ пропала картина XIX века

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Правоохранительные органы начали проверку после исчезновения картины Льва Лагорио на геологическом факультете МГУ в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Как пояснил собеседник агентства, в понедельник в полицию обратилась сотрудница геофака МГУ.
«
"По ее словам, она обнаружила пропажу картины "Бурное море" художника Льва Лагорио, которая ранее висела в кабинете здания на Ленинских горах", - сказал источник.
Он отметил, что предварительная стоимость полотна превышает 300 тысяч рублей. По факту пропажи идет проверка.
Лагорио родился в Феодосии в 1827 году, учился в мастерской Ивана Айвазовского. Умер в 1905 году.
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