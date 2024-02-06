https://ria.ru/20240206/kartina-1925732298.html

В Москве из здания МГУ украли картину XIX века, сообщил источник

В Москве из здания МГУ украли картину XIX века, сообщил источник - РИА Новости, 06.02.2024

В Москве из здания МГУ украли картину XIX века, сообщил источник

Правоохранительные органы начали проверку после исчезновения картины Льва Лагорио на геологическом факультете МГУ в Москве, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T16:10

2024-02-06T16:10

2024-02-06T16:18

происшествия

москва

феодосия

иван айвазовский

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Правоохранительные органы начали проверку после исчезновения картины Льва Лагорио на геологическом факультете МГУ в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Как пояснил собеседник агентства, в понедельник в полицию обратилась сотрудница геофака МГУ. "По ее словам, она обнаружила пропажу картины "Бурное море" художника Льва Лагорио, которая ранее висела в кабинете здания на Ленинских горах", - сказал источник. Он отметил, что предварительная стоимость полотна превышает 300 тысяч рублей. По факту пропажи идет проверка. Лагорио родился в Феодосии в 1827 году, учился в мастерской Ивана Айвазовского. Умер в 1905 году.

https://ria.ru/20240118/fotografiya-1922059635.html

москва

феодосия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, феодосия, иван айвазовский